Sự ê chề của Meghan Markle

TPO - Phần 2 của "With Love, Meghan" được truyền thông quốc tế xem là thất bại tiếp theo của vợ chồng Sussex. Chương trình truyền hình thực tế không chỉ nhận nhiều lời chê bai từ giới phê bình, mà còn không thu hút được lượng người xem như kỳ vọng.

Phần hai của With Love, Meghan phát sóng sáng 26/8 (giờ địa phương). Mặc dù nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Anh và Mỹ, chương trình truyền hình thực tế của Nữ công tước xứ Sussex không đạt thành tích tốt.

Theo Daily Mail, chương trình không lọt vào top 10 thịnh hành tại Anh hoặc Mỹ sau khi phát hành. Đây là cú giáng nặng nề vì phần đầu tiên, ra mắt vào tháng 3, nằm trong top 10 toàn cầu trong hai tuần. Dữ liệu do Netflix cung cấp cho biết chương trình thu hút 5,3 triệu lượt xem.

Điều này có nghĩa là With Love, Meghan nằm trong top 5% chương trình Netflix trong nửa đầu năm 2025. Nó đồng thời là chương trình phong cách sống được xem nhiều nhất của nền tảng phát trực tuyến trong giai đoạn này.

With Love, Meghan 2 không đạt được lượng người xem như kỳ vọng. Ảnh: Netflix.

Tuy nhiên, phần hai đang trên đà giảm. Các chương trình thường đạt lượng người xem mạnh nhất trong những ngày và tuần đầu phát hành, đặc biệt là khi có sẵn lượng khán giả quen thuộc như trường hợp này.

Lucy Mangan của tờ The Guardian đánh giá chương trình nhàm chán, gượng ép và kỳ quặc đến mức trở thành điểm nhấn. Điểm sáng trong chương trình không đến từ Meghan, mà là khách mời Chrissy Teigen.

Helen Coffey nhận định trên tờ The Independent chương trình cần được dẫn dắt bởi “tài năng”, nhưng đáng tiếc là Meghan không thể mang đến điều đó.

The Telegraph chấm cho chương trình 2/5 sao. Theo nhà phê bình Anita Singh, Hoàng tử Harry được nhắc đến nhiều lần trong mùa 2, nhưng lại không thấy anh xuất hiện lần nào.

Tờ The Times chế giễu Meghan là “người phụ nữ đang cần tiền”, đồng thời khuyên khán giả không nên dấn thân vào.

The Sun mô tả series này là “tự mãn”, chê trách những cảnh Meghan khen ngợi quá mức những món ăn đơn giản.

With Love, Meghan 2 là dự án đầu tiên giữa vợ chồng Sussex và Netflix sau khi bản hợp đồng 5 năm (được cho là trị giá 100 triệu USD) hết hạn. Hai bên tiếp tục hợp tác, nhưng thỏa thuận mới đã bị hạ cấp. Theo đó, Netflix có quyền ưu tiên xem trước những dự án do nhà Sussex tạo ra mà không có trách nhiệm phải phát sóng chúng.

Netflix cũng sẽ tài trợ cho công ty Archewell Productions của cặp đôi này trong thời gian tới, nhưng con số không nhiều như trước, dự kiến khoảng 2,5 triệu USD/năm.

Harry và Meghan đang ở thế yếu trong mối quan hệ hợp tác với Netflix. Ảnh: Getty Images.

Các nguồn tin cho biết trước khi số liệu thống kê về lượng người xem của With Love, Meghan 2 được công bố, Meghan có kế hoạch thực hiện phiên bản “holiday special” (kỳ nghỉ đặc biệt) của chương trình, dự kiến phát sóng vào tháng 9.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, cả hai tiếp tục sản xuất chương trình ẩm thực - du lịch, có thể được quay tại California, Mỹ. Cũng có đề xuất về bộ phim tài liệu liên quan đến công nương Diana, mẹ quá cố của Harry.

Netflix vẫn là đối tác thương mại của thương hiệu As Ever do Meghan sáng lập. Thương hiệu này vừa tung ra loạt sản phẩm mới vào ngày 26/8, bao gồm cả mứt cam.

Hiện chưa có số liệu nào cho thấy thương hiệu này có thành công về mặt thương mại hay không. Những lần ra mắt sản phẩm trước đó cháy hàng chỉ trong vài giờ, nhưng vẫn chưa rõ thống kê cụ thể.