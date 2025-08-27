Bà Melania Trump bị phản đối

TPO - Tổng Biên tập toàn cầu Mark Guiducci được cho là đang cân nhắc việc đưa bà Melania Trump lên bìa tạp chí Vanity Fair sau nhiều năm tẩy chay. Tuy nhiên, ý tưởng này bị cấp dưới phản đối.

Ngày 24/8, Semafor đưa tin Mark Guiducci - người được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập toàn cầu của Vanity Fair vào tháng 6 - có ý tưởng mời đương kim Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm gương mặt trang bìa.

Thông tin này gây bất ngờ vì Vanity Fair và Vogue, đều thuộc công ty truyền thông lâu đời của Mỹ Condé Nast, được biết đến là không có thiện cảm với Tổng thống Donald Trump, dẫn đến tẩy chay luôn vợ ông. Trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên của chính trị gia sinh năm 1946, bà Melania luôn bị loại khỏi danh sách ứng cử viên cho vị trí gương mặt trang bìa của hai tạp chí trên, dù cả hai thường xuyên tôn vinh các đệ nhất phu nhân.

Tổng biên tập toàn cầu Vanity Fair được cho là muốn mời bà Melania chụp ảnh trang bìa. Ảnh: Getty Images.

Bà Michelle Obama ba lần xuất hiện trên bìa Vogue trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, trong khi Jill Biden có hai lần lên bìa Vogue trong nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden.

Lần hiếm hoi vợ ông Trump chụp ảnh trang bìa cho Vanity Fair là vào năm 2017, nhưng không phải phiên bản của Mỹ, mà nước láng giềng Mexico. Vào thời điểm đó, làn sóng phản đối nổ ra trên mạng xã hội Mexico.

Bà Melania cũng từng xuất hiện trên bìa Vogue vào năm 2005, sau khi kết hôn với ông Trump - khi đó là trùm bất động sản. Lúc bấy giờ, ông Trump vẫn theo đảng Dân chủ, không có xung đột chính trị với người đứng đầu tạp chí là bà Anna Wintour.

Việc Mark Guiducci muốn kết nối lại với gia đình Trump gây ra sự phản đối trong nội bộ tạp chí. Ngày 26/8, Daily Mail xuất bản bài báo có tiêu đề "Nhân viên Vanity Fair nổi cơn thịnh nộ vì đề xuất cho bà Melania Trump lên trang bìa".

Theo tờ báo Anh, một số nhân viên giấu tên khẳng định sẽ có “cuộc khủng hoảng” tại tạp chí thời trang nếu ông Guiducci thực hiện ý tưởng đưa bà Trump lên trang bìa.

“Tôi sẽ bước ra khỏi cái cửa chết tiệt đó và một nửa nhân viên của tôi sẽ theo tôi", một biên tập viên nói với Daily Mail.

Người này nhấn mạnh sự phản đối của họ mang tính chính trị. Người này gọi ông Trump là "bạo chúa", đồng thời tuyên bố không thỏa hiệp hay bình thường hóa quan hệ với vợ chồng nhà lãnh đạo đất nước.

“Nếu phải đi làm thu ngân ở Trader Joe’s (chuỗi cửa hàng tạp hóa ở Mỹ), tôi cũng chấp nhận. Nếu (Guiducci) đưa Melania lên trang bìa, một nửa ban biên tập sẽ bỏ việc. Tôi đảm bảo điều đó", nguồn tin chia sẻ.

Bà Melania từng bị phản đối vì lên trang bìa Vanity Fair Mexico.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình. Nhân viên khác nhận định với Daily Mail phản ứng dữ dội chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

"Tất cả chỉ là lời nói suông. Nếu họ đưa bà ấy lên trang bìa, mọi người sẽ phản đối và phàn nàn về điều đó. Nhưng tôi không nghĩ ai đó bỏ công việc danh giá như thế chỉ vì chuyện này. Thật ra sẽ có người phản đối, nhưng cuối cùng đó là quyết định của Mark. Ông ấy mới là người phải đối mặt với thành công hay thất bại vì lựa chọn đó, chứ không phải chúng tôi", người trong cuộc chỉ ra.

Đại diện của bà Melania Trump và Condé Nast chưa bình luận gì về vấn đề này.