Ông Trump chúc mừng Taylor Swift

TPO - Khác với thái độ gay gắt trước đây, Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng đến Taylor Swift sau khi hay tin nữ ca sĩ đính hôn với bạn trai Travis Kelce.

Giới chính trị gia chúc mừng Taylor Swift

Tin tức được chú ý nhiều nhất showbiz Mỹ hiện nay là Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn sau hai năm yêu. Họ thông báo sự kiện trọng đại này vào ngày 26/8 (giờ địa phương).

Trong số những người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi cùng tuổi có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông nói với phóng viên trong cuộc họp Nội các vài tiếng sau đó: “Tôi chúc họ may mắn. Tôi nghĩ anh ấy (Travis) là cầu thủ tuyệt vời, người đàn ông tuyệt vời. Tôi nghĩ cô ấy (Taylor) là người xuất sắc. Vì vậy, tôi chúc họ may mắn”.

Ông Trump chúc Taylor và Travis may mắn sau tin đính hôn. Ảnh: AP.

Giọng điệu hòa giải này gây bất ngờ vì ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích giọng ca Fortnight. Lần gần nhất là vào đầu tháng 8.

Trong khi khen Sydney Sweeney vì ủng hộ đảng Cộng hòa, ông Trump không quên liên hệ đến Taylor: “Hãy nhìn vào ca sĩ Taylor Swift - người cũng Woke (thức tỉnh quá mức). Kể từ khi tôi cảnh báo thế giới về cô ta bằng cách nói rằng tôi không thể chịu nổi cô ta (ghét), cô ta bị la ó tại Super Bowl và không còn ‘hot’ nữa. Xu hướng đang thay đổi một cách nghiêm túc - trở nên Woke là dành cho kẻ thua cuộc, còn tham gia vào đảng Cộng hòa mới là điều bạn nên hướng tới”.

Trước đó, vào ngày 16/5, ông chia sẻ: “Có ai để ý kể từ khi tôi nói, ‘Tôi ghét Taylor Swift’, cô ấy không còn nổi tiếng nữa không?”.

Lãnh đạo nước Mỹ tuyên bố ghét Taylor vào ngày 15/9/2024, sau khi Taylor tuyên bố bỏ phiếu cho bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử cùng năm đó. Cô cũng ủng hộ cựu Tổng thống Joe Biden thay vì ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2020.

Ông Trump không phải chính trị gia duy nhất quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của siêu sao nhạc pop sinh năm 1989.

“Cô ấy có một khoảng trống và cô ấy sẽ lấy tên anh ấy”, Thượng nghị sĩ Mike Lee (đảng Cộng hòa-Utah) đăng trên X, chơi chữ từ bản hit Blank Space (khoảng trống) của Taylor.

Thượng nghị sĩ John Cornyn (Đảng Cộng hòa-Texas) sử dụng tin tức này để chế giễu đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Thượng viện, Tổng chưởng lý Texas Ken Paxton. Được biết, vợ ông Paxton tuyên bố đệ đơn ly hôn vào tháng 7.

"Chúc mừng Taylor và Travis. Mong cuộc hôn nhân của hai bạn sẽ không bao giờ kết thúc theo đúng Kinh Thánh", ông viết.

Trong khi đó, Dân biểu Marcy Kaptur (đảng Dân chủ-Ohio) bắt đầu bài phát biểu về vấn đề bảo vệ an sinh xã hội bằng lời chúc mừng đến Swift và Kelce để thu hút sự chú ý.

Bí mật về lễ đính hôn

Taylor Swift báo tin vui vào ngày 26/8, nhưng theo nguồn tin của Page Six, lễ đính hôn diễn ra trước đó vài tuần. Chưa rõ chính xác ngày cầu hôn nhưng chắc chắn cả hai giữ kín tin tức được một thời gian.

Trong khi đó, nguồn tin nội bộ tiết lộ với Daily Mail Travis tự mình lên kế hoạch cầu hôn bạn gái 100% và chuẩn bị từ lâu.

“Anh ấy muốn mọi thứ phải hoàn toàn theo truyền thống. Anh ấy chọn nhẫn và cầu hôn cô ấy. Dựa trên những gì anh ấy nói với tôi, cô ấy cũng muốn mọi thứ diễn ra theo đúng truyền thống. Cô ấy muốn anh ấy chủ động”, người trong cuộc nói.

Travis cùng Kindred Lubeck của Arifex Fine Jewellery thiết kế nhẫn cưới kim cương, với mức giá ước tính lên tới 1 triệu USD.

Travis tự chuẩn bị lễ cầu hôn lãng mạn cho vị hôn thê. Ảnh: IG.

Theo nguồn tin, bạn bè của cặp đôi không hề ngạc nhiên trước tin vui này vì Travis nhiều lần khẳng định Taylor là người anh muốn cưới, ngay từ khi mối quan hệ mới bắt đầu.

Trong một thời gian, bạn bè gọi đùa Travis là “Mr. Taylor Swift” và nam cầu thủ chấp nhận điều đó.

Vì cầu hôn kiểu truyền thống, vận động viên 36 tuổi xin phép cha mẹ Taylor Swift trước.

“Việc này vô cùng quan trọng vì anh ấy muốn nó có ý nghĩa với tất cả người liên quan. Đây là giấc mơ của anh ấy. Anh ấy cũng biết Taylor luôn muốn kết hôn”, nguồn tin nhấn mạnh.

Gia đình Kelce cũng ủng hộ và chúc phúc cho lễ đính hôn. Họ đều yêu mến Taylor và gia đình cô.

Taylor được cho là người duy nhất không biết trước về buổi cầu hôn. Sau khi nhận được sự chúc phúc của gia đình, Travis nhờ bạn bè tư vấn về cách lên kế hoạch cầu hôn. Anh ưu tiên sự lãng mạn.

Chưa có thông tin cụ thể về ngày cưới, nhưng với tính cách tỉ mỉ của Taylor, người trong cuộc tin đó là đám cưới của thế kỷ.

Cũng không có thông tin gì liên quan đến việc ký hợp đồng tiền hôn nhân. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý ở Mỹ khuyên Taylor nên làm thỏa thuận trước khi cưới. Tài sản ròng ước tính của cô lên tới 1,6 tỷ USD, trong khi Travis chỉ có khoảng 90 triệu USD. Đây là sự chênh lệch lớn.