Taylor Swift hưởng lợi lớn từ ông Trump

TPO - Ông Trump vừa ký lệnh hành pháp nhằm thắt chặt kiểm soát tình trạng đầu cơ vé, vấn đề gây bức xúc lâu nay trong ngành công nghiệp giải trí. Điều này được cho là có lợi cho nghệ sĩ thường xuyên tổ chức concert, đặc biệt là Taylor Swift.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp nhằm thắt chặt kiểm soát tình trạng đầu cơ vé, vấn đề gây bức xúc lâu nay trong ngành công nghiệp giải trí. Điều này được đông đảo người hâm mộ ủng hộ, đặc biệt là fan của Taylor Swift.

Sắc lệnh hành pháp của ông Trump nhằm ngăn chặn phe trung gian thổi giá vé. Tổng thống Mỹ chỉ đạo Tổng chưởng lý Pam Bondi và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent phối hợp Sở Thuế vụ Nội địa, đảm bảo rằng ai bán vé với mức giá cao vượt giá trị thực đều phải chịu phạt theo quy định liên bang.

Sắc lệnh cũng yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đảm bảo “minh bạch về giá ở mọi giai đoạn của quá trình mua bán vé”, “thực hiện hành động thực thi để ngăn chặn hành vi không công bằng, lừa đảo và phản cạnh tranh trên thị trường vé thứ cấp”.

Ông Trump nói việc này nhằm “khôi phục lại sự nhạy cảm và trật tự cho thị trường vé” đang ngày càng mất kiểm soát bởi bên trung gian và bot mua vé tự động.

Buổi ký sắc lệnh diễn ra tại Phòng Bầu dục, có sự tham gia của ca sĩ nhạc rock Kid Rock. Nam rocker ủng hộ mạnh mẽ việc ông Trump ký sắc lệnh này. Kid Rock cho rằng bất kỳ ai đã mua vé hòa nhạc trong thập kỷ qua đều bị đánh đố. Tình trạng đội giá vé thậm chí có từ vài chục năm trước.

“Khi chọn mua vé xem ca nhạc giá 100 USD, lúc thanh toán lại là 170 USD. Không ai hiểu giá vé đội lên do đâu. Tình trạng bị xem nhẹ do fan sẵn sàng bỏ số tiền lớn để gặp thần tượng, đôi khi đội lên hơn 400-500% so với giá niêm yết”, Kid Rock nói.

Trong nhiệm kỳ trước của ông Joe Biden, Bộ Tư pháp kiện Ticketmaster và công ty mẹ Live Nation Entertainment về việc vận hành độc quyền bất hợp pháp, làm méo mó thị trường và đẩy giá vé lên cao bất hợp lý. Vụ kiện yêu cầu tòa án phá vỡ hệ thống này nhằm tạo điều kiện cho cạnh tranh công bằng.

Năm 2022, chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift gặp trục trặc nghiêm trọng trong khâu bán vé. Họ buộc phải trả giá cao ngất ngưởng trên thị trường chợ đen.

Ticketmaster khi đó công khai xin lỗi: “Chúng tôi xin lỗi Taylor và tất cả người hâm mộ của cô ấy, đặc biệt là những người đã có trải nghiệm tồi tệ khi cố gắng mua vé”. Công ty cho biết hệ thống quá tải do nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng, buộc họ hủy buổi bán vé công khai tiếp theo cho tour diễn.

Với hàng triệu fan trên toàn thế giới và doanh thu khủng, Eras Tour của Taylor Swift điển hình của việc thị trường vé thiếu kiểm soát ảnh hưởng nghiêm trọng đến khán giả.

Sắc lệnh của ông Trump được cho là mở ra hy vọng về thị trường minh bạch hơn. Nếu điều đó thành hiện thực, Taylor Swift cùng người hâm mộ của cô sẽ hưởng lợi nhiều nhất.