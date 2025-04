TPO - Series giật gân “Karma” ghi điểm nhờ câu chuyện ám ảnh và kịch bản được xây dựng chặt chẽ. Sự tham gia của dàn diễn viên đình đám cũng là yếu tố giúp tác phẩm gây sốt.

Karma (Tựa Việt: Nghiệp duyên) gây chú ý vì quy tụ các diễn viên đình đám như Park Hae Soo, Shin Min A, Lee Hee Jun, Kim Sung Kyun… Kịch bản cũng gợi nhớ Squid Game khi kể về những con người mất hết nhân tính, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì tiền bạc.

Dù không được quảng bá rầm rộ, series vẫn lập tức gây sốt khi chiếu trên Netflix. Tác phẩm hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng các chương trình truyền hình ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Luật nhân quả không chừa một ai

Chuyện phim xoay quanh sáu nhân vật, những số phận tưởng chừng không liên quan nhưng bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh.

Câu chuyện bắt đầu khi Park Jae Yeong (Lee Hee Joon) được cứu sống khỏi một đám cháy. Sau đó, phim lật lại quá khứ 15 ngày trước, khi nhân vật đang tuyệt vọng vì đầu tư thua lỗ, phải đối diện khoản nợ khổng lồ.

Bị bọn cho vay nặng lãi truy lùng gắt gao, Jae Yeong rơi vào bước đường cùng và nảy sinh ý định giết cha ruột để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Song, kế hoạch đó vô tình đẩy Jae Yeong vào một chuỗi sự kiện bất ngờ, khiến số phận anh gắn chặt với năm người khác…

Series gồm sáu tập, mỗi tập dài trung bình một tiếng. Kịch bản được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng) cùng tên của tác giả Choi Hee Sun, phát hành năm 2019-2020.

Cầm trịch dự án là Lee Il Hyung - từng làm hai phim điện ảnh A Violent Prosecutor (2016) và Remember (2022). Các tác phẩm trước của đạo diễn đều khai thác chủ đề công lý, sự trả thù và những tranh đấu nội tâm của con người.

Kinh nghiệm màn ảnh rộng giúp Lee Il Hyung dẫn dắt câu chuyện mượt mà, mang đến một trải nghiệm gay cấn nhưng vẫn đậm tính giải trí.

Nhà làm phim chọn lối kể phi tuyến tính, liên tục lật mở quá khứ - hiện tại nhằm hé lộ góc khuất của các nhân vật. Mỗi tập khai thác số phận từng người, cho thấy hành động của họ ảnh hưởng đến người khác ra sao, quyết định vận mệnh chính họ như thế nào.

Kịch bản được xây dựng chặt chẽ, mỗi tình tiết đều có sự kết nối. Những cú twist khó đoán là yếu tố giữ chân khán giả đi đến tập cuối.

Giống Squid Game, phim mang tông màu đen tối và nặng nề. Các tình tiết tội phạm, lừa đảo và giết chóc được miêu tả chân thực, đôi khi gây ám ảnh. Nhiều cảnh quay máu me, đậm tính bạo lực khiến phim dán nhãn T16 (cấm người xem dưới 16 tuổi) khi phát hành.

Thông qua câu chuyện, series làm nổi bật chủ đề luật nhân quả. Mỗi lựa chọn sai lầm đều kéo theo hệ lụy khiến con người phải trả giá. Thậm chí, nó có thể vô tình đẩy những người xung quanh vào bi kịch tàn khốc.

Diễn xuất nâng tầm

Bên cạnh nội dung, các series Hàn sản xuất cho Netflix luôn được đánh giá cao về diễn xuất. Karma không là ngoại lệ. Phim có nhiều ngôi sao nhưng ai cũng xuất sắc, có đất riêng để tỏa sáng.

Vào vai con nợ bị dồn vào đường cùng, Lee Hee Jun chứng minh bản lĩnh diễn xuất đa dạng. Anh ghi điểm với những đoạn độc thoại nội tâm, khi nhân vật đứng trước lựa chọn giết cha ruột. Cảnh quay vừa tạo thương cảm vừa gây rùng mình vì sự tha hóa khó chấp nhận.

Park Hae Soo cũng không kém cạnh. Sau vai diễn ấn tượng trong Squid Game, anh tiếp tục mang đến một nhân vật bí ẩn, lạnh lùng và phức tạp. Đặc biệt, Park Hae Soo cho thấy khả năng trong những cảnh tâm lý, lột tả được sự giằng co giữa đạo đức và lợi ích cá nhân.

Shin Min Ah có bước chuyển mình mạnh mẽ sau những vai diễn ngọt ngào, dịu dàng trong Hometown Cha Cha Cha (2021), Our Blues (2022), No Gain No Love (2024)... Lần này, nữ diễn viên sinh năm 1984 chọn một nhân vật lớp lang, giàu chiều sâu tâm lý. Đây thực sự là nỗ lực của Shin Min A khi thoát khỏi vùng an toàn để chinh phục những dạng vai phức tạp hơn.

Lee Kwang Soo cũng “lột xác”, thoát khỏi hình ảnh hài hước quen thuộc. Anh trở thành một nhân vật đáng sợ với nụ cười nửa miệng lạnh lùng. Nhưng ít ai biết được đó chỉ là vỏ bọc nhằm che giấu sự hoảng loạn bên trong.

Phải nói rằng sự xuất hiện của các diễn viên là yếu tố quan trọng, giúp tác phẩm hấp dẫn hơn. Họ phối hợp ăn ý trước ống kính, mỗi người đều là một mảnh ghép không thể thiếu tạo nên câu chuyện lôi cuốn.

Khi ra mắt, Karma nhận được phản hồi tương đối tốt từ khán giả lẫn giới phê bình, với 6.9/10 điểm trên IMDb. Phần lớn đánh giá cốt truyện chặt chẽ, diễn xuất đỉnh cao là yếu tố giúp series trở nên hấp dẫn.

Dẫu vậy, nhịp phim đôi lúc hơi chậm ở giữa các tập. Ngoài sáu nhân vật chính, series giới thiệu một số nhân vật phụ tiềm năng nhưng không được khai thác sâu. Kết phim cũng gây tranh cãi. Cách kịch bản giải quyết vấn đề còn chưa rõ ràng, để lại nhiều cảm giác tiếc nuối.

Nhìn chung, Karma tiếp tục cho thấy các nhà làm phim Hàn Quốc vẫn rất dồi dào ý tưởng. Dù còn vài điểm trừ, đây vẫn là một series hấp dẫn, đặt ra câu hỏi về bản chất con người và cái giá của tham vọng mù quáng.