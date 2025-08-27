Chặn đứng 'cơn địa chấn' từ Nhật Bản

TPO - "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" đang làm mưa làm gió tại nhiều thị trường châu Á, liên tiếp tạo ra những thành tích phòng vé ấn tượng. Chỉ riêng ở Việt Nam, siêu phẩm anime phải chịu cúi đầu trước phim nội địa.

Càn quét hầu hết phòng vé châu Á

Tính đến ngày 25/8, Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành thu về tổng cộng 28,029 tỷ yên (190,7 triệu USD) tại phòng vé Nhật Bản, giữ vị trí ngôi vương phòng vé 5 tuần liên tiếp. Tác phẩm của đạo diễn Haruo Sotozaki lập kỷ lục bộ phim cán mốc 28 tỷ yên nhanh nhất lịch sử điện ảnh xứ sở hoa anh đào. Thành tích này đạt được chỉ sau 38 ngày, bỏ xa con số 25,92 tỷ do Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận tạo ra được vào năm 2020.

Vô hạn thành đang leo hạng nhanh trên bảng xếp hạng phim ăn khách nhất mọi thời đại ở Nhật Bản, vượt qua Titanic (27,77 tỷ yên vào 1997) để chiếm hạng 3. Hiện tại, phim chỉ thua Chuyến tàu vô tận (40,75 tỷ yên) và Vùng đất linh hồn (31,68 tỷ yên vào năm 2001).

Về lượng khán giả, anime này vượt 20,3 triệu lượt xem, đẩy lùi Frozen (2013) để chiếm vị trí thứ 3 trong lịch sử phòng vé Nhật Bản.

Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đang trên đà trở thành bộ phim ăn khách nhất phòng vé Nhật Bản mọi thời đại.

Vô hạn thành cũng bất bại tại phòng vé Hàn Quốc. Theo Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, siêu phẩm diệt quỷ vừa ra mắt đã giành lấy vị trí số một của tác phẩm nội địa My Daughter is a Zombie.

Cụ thể, chỉ 2 ngày sau khi ra rạp vào 22/8, Vô hạn thành cán mốc 1 triệu lượt xem, lập kỷ lục bán vé nhanh nhất năm tại xứ củ sâm. Đến hết ngày 24/8, phim tích lũy được 1,62 triệu lượt xem, mang về 13 triệu USD doanh thu.

Ở Hong Kong (Trung Quốc), vào ngày 23/8, phim vượt mốc 50 triệu đô la Hong Kong (6,4 triệu USD), trở thành phim hoạt hình Nhật Bản ăn khách nhất lịch sử vùng lãnh thổ này.

Tính riêng năm 2025, với hơn 54 triệu đô la Hong Kong (7,1 triệu USD tính đến ngày 26/8), Vô hạn thành xếp thứ 3 về doanh số, chỉ sau F1 (69,33 triệu đô la Hong Kong) và Na Tra 2 (64,15 triệu đô la Hong Kong).

Đáng chú ý, vì chưa được cấp phép chiếu ở Trung Quốc đại lục, nhiều người hâm mộ bay sang Hong Kong (Trung Quốc) xem phim, thậm chí có tour du lịch kết hợp xem Thanh gươm diệt quỷ.

Anime này cũng thống trị các thị trường khác ở châu Á như Đài Loan (Trung Quốc) với 18,4 triệu USD, Thái Lan với 8,2 triệu USD và Indonesia với 6,2 triệu USD...

Tính đến cuối tuần thứ ba ra mắt ở thị trường quốc tế, Vô hạn thành đạt 71,1 triệu USD từ 9 thị trường, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 261,8 triệu USD. Phim vượt qua cả Howl’s Moving Castle (241,3 triệu USD) và One Piece Film Red (246,6 triệu USD), chính thức leo lên thứ 7 trong danh sách phim hoạt hình Nhật có doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại.

Với đà này, phim có khả năng vượt mốc 300 triệu USD trước cả khi công chiếu tại Mỹ, châu Âu và Mỹ Latinh (12/9/2025).

Vô hạn thành không có đối thủ tại hầu hết thị trường đã phát hành.

Thất thế tại rạp Việt

Trong khi "làm mưa làm gió" thị trường châu Á, Vô hạn thành lại chịu cảnh thất thế tại rạp Việt. Theo ghi nhận của Box Office Việt Nam, tính đến hết ngày 26/8, phim đạt doanh số hơn 125 tỷ đồng (4,7 triệu USD).

Con số này nhìn chung không tệ nếu đánh giá trên bảng xếp hạng của Việt Nam, nhưng lại thua xa so với các thị trường khác nêu ở trên.

Để thấy rõ hơn, bom tấn hoạt hình này vượt mốc 100 tỷ đồng sau 5 ngày chiếu rạp chính thức. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu đối với tác phẩm anime tại phòng vé Việt. Tuy nhiên, kể từ đó, tốc độ bán vé bị chững lại, chỉ kiếm thêm được hơn 20 tỷ trong 5 ngày tiếp theo.

Nguyên nhân "cơn địa chấn" Vô hạn thành bị chặn đứng là do sự xuất hiện của Mưa đỏ. Ngay khi vừa ra rạp, bộ phim về trận chiếu 81 ngày tại Thành cổ Quảng Trị leo thẳng lên top 1 phòng vé Việt, hất cẳng anime diệt quỷ xuống hạng 2.

Đáng buồn cho Vô hạn thành là phim không có cơ hội lật ngược tình thế, vì tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền tạo cách biệt quá lớn. Chỉ riêng ngày 26/8, Mưa đỏ mang về 24,4 tỷ đồng, với 314.458 vé/4.872 suất chiếu. Trong khi đó, bộ phim Nhật Bản kiếm được thêm 1,97 tỷ đồng, với 21.893 vé/1.174 suất chiếu.