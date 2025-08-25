Sự ê chề của mỹ nhân được ông Trump khen

TPO - Sydney Sweeney bị tẩy chay sau khi tham gia chiến dịch quảng cáo quần jeans của hãng bán lẻ American Eagle. Điều đó ảnh hưởng đến thành tích phòng vé tác phẩm do cô đóng chính.

Sydney Sweeney trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi tham gia chiến dịch quảng cáo quần Jeans của American Eagle vào cuối tháng 7.

Việc cô tự hào về gen di truyền của mình - với những đặc tính như da trắng, tóc vàng và mắt xanh - bị một bộ phận người Mỹ chỉ trích là cổ xúy chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, phân biệt chủng tộc, thậm chí tuyên truyền cho Đức Quốc Xã.

Sydney Sweeney bị tẩy chay sau quảng cáo quần jeans gây tranh cãi. Ảnh: AE.

Những người thù ghét kêu gọi tẩy chay người đẹp sinh năm 1997. Tình hình càng tồi tệ hơn khi cư dân mạng phát hiện Sydney đăng ký cử tri đảng Cộng hòa ở Florida. Nguyên nhân do Tổng thống Donald Trump nghe được thông tin này và liên tiếp dành lời khen cho chiến dịch quảng cáo và Sydney. Chiến dịch quảng cáo lập tức bị gắn nhãn chính trị và biến thành một phần của “chiến tranh văn hóa” tại xứ cờ hoa. Những người phản đối ông Trump càng tỏ ra gay gắt hơn với Sydney cũng như hãng bán lẻ.

Hậu quả của việc ngôi sao Euphoria bị công kích là tác phẩm điện ảnh do cô đóng chính, Americana, đạt thành tích bết bát tại phòng vé.

Theo The Hollywood Reporter, Americana chỉ kiếm được khoảng 840.000 USD sau khi ra rạp vào ngày 15/8. Phim chiếu tại 1.100 rạp trên khắp nước Mỹ, đồng nghĩa với việc trung bình mỗi rạp bán được 460 USD tiền vé trong cuối tuần đầu phát hành. Với con số này, phim chỉ đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Điều đáng nói là Americana không tệ. Trên Rotten Tomatoes, phim được giới chuyên môn chấm điểm “cà chua tươi” 67% và khán giả chấm 77%. Số đông đánh giá phim không hoàn hảo nhưng sống động, mới mẻ và thú vị, mang đậm dấu ấn điện ảnh thập niên 1970-1980.

Halsey, bạn diễn của Sydney Sweeney, bức xúc vì phim bị ảnh hưởng bởi ồn ào không liên quan.

“Các bạn nên đi xem bộ phim này, bởi vì đạo diễn Tony Tost đã làm ra tác phẩm xuất sắc, tôn vinh thể loại mà ông ấy am hiểu. Công việc và tầm nhìn của ông ấy vĩ đại hơn những lời nhảm nhí trên báo lá cải… Nếu bạn yêu điện ảnh, bạn nên biết điện ảnh là trên hết. Đây chính là điện ảnh”, Halsey kêu gọi.

Nữ ca sĩ sau đó nhấn mạnh thêm việc giới truyền thông hủy hoại đạo diễn tận tụy và đoàn làm phim chăm chỉ của ông vì quảng cáo khá ngớ ngẩn là không công bằng.

Sydney Sweeney và Halsey trên phim.

Trong Americana, Sydney Sweeney vào vai Penny Jo Poplin, cô hầu bàn ước mơ trở thành ca sĩ đồng quê tại thị trấn nhỏ ở tiểu bang South Dakota (Mỹ). Cô cùng cựu chiến binh Lefty (Paul Walter Hauser) hợp tác để giành lại Ghost Shirt - vật linh thiêng của người địa phương bị lạc vào chợ đen.

Trong khi American Eagle bác bỏ cáo buộc quảng cáo quần jeans liên quan đến tranh cãi chính trị - xã hội, Sydney kiên quyết giữ thái độ im lặng. Cô thậm chí né tránh câu hỏi về vụ ồn ào trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal.