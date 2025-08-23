Á hậu Hong Kong khoe dáng ở Hội An

TPO - Á hậu Hong Kong 2012 Chu Thiên Tuyết chia sẻ ảnh du lịch ở Hội An, Việt Nam. Cô tiết lộ đi nghỉ hè cùng gia đình.

Ngày 20/8, Chu Thiên Tuyết chia sẻ loạt ảnh chụp tại khu vực phố cổ Hội An, kèm theo chú thích: “Kỳ nghỉ hè. Nhiệm vụ làm cha mẹ vẫn như vậy ở quốc gia khác”.

Trong ảnh, Á hậu Hong Kong 2012 mặc váy quây dáng dài màu xanh lam lộ vai trần gợi cảm. Ở những bức ảnh khác, cô khoe vóc dáng cân đối trong bộ đồ bơi liền thân kín đáo. Một số khoảnh khắc cho thấy Chu Thiên Tuyết có mặt mộc xinh đẹp, không tì vết.

Ảnh chụp còn có sự xuất hiện của con trai cô, nhưng che mặt. Cậu bé mới hơn một tuổi.

Á hậu Hong Kong Chu Thiên Tuyết chụp ảnh check-in tại Hội An. Ảnh: IG.

Người đẹp 37 tuổi khoe mặt mộc không tì vết. Ảnh: IG.

Chu Thiên Tuyết (Tracy Chu) sinh năm 1988, là người Canada gốc Hoa. Cô giành giải Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2012. Hoa hậu năm đó là Trương Danh Nhã và Á hậu 1 là Hoàng Tâm Dĩnh.

Sau chương trình, Chu Thiên Tuyết ký hợp đồng với đài TVB. Cô được chú ý qua nhiều bộ phim như Tomorrow Is Another Day (2014), Over Run Over (2016), Legal Mavericks (2017)… Bên cạnh đóng phim, cô còn là dẫn chương trình truyền hình.

Khác với Hoàng Tâm Dĩnh bị công chúng tẩy chay vì bê bối ngoại tình, Chu Thiên Tuyết có đời tư sạch. Cô còn là người đẹp có trình độ học vấn cao trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.

Cô có bằng thạc sĩ Quản lý truyền thông của trường Chinese University of Hong Kong vào năm 2016. Bốn năm sau, cô lấy bằng tiến sĩ Luật tại City University of Hong Kong và lấy được chứng chỉ hành nghề luật sư.

Ngoài hoạt động trong ngành giải trí, Chu Thiên Tuyết còn làm việc tại văn phòng luật. Từ năm 2024, cô giảng dạy tại trường Báo chí và Truyền thông của Chinese University of Hong Kong.

Năm 2025, cô gia hạn hợp đồng với TVB và sẵn sàng quay trở lại màn ảnh nếu có vai diễn phù hợp.

Về cuộc sống cá nhân, Chu Thiên Tuyết kết hôn với bác sĩ Justin Ng vào năm 2019, trong hôn lễ sang trọng ở đảo Bali, Indonesia.

Họ là thanh mai trúc mã, chào đời cùng một bệnh viện. Cả hai có 5 năm hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân.

Tháng 5/2024, Chu Thiên Tuyết thông báo sinh con trai đầu lòng.

Chu Thiên Tuyết được yêu mến vì đời tư sạch, có học vấn cao. Sau khi đăng quang, cô hoạt động nghệ thuật cầm chừng để tập trung vào việc học.