Bùng nổ trend áo phông yêu nước

TPO - Trong không khí rộn ràng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trào lưu mặc áo phông yêu nước được đông đảo người Việt hưởng ứng, từ trẻ em đến thanh niên và cả người lớn tuổi.

Áo phông thành xu hướng

Thời gian qua, Hà Nội bùng nổ concert hướng đến đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tiêu biểu nhất có thể kể đến là V Concert - Rạng rỡ Việt Nam, V Fest - Thanh xuân rực rỡ và Tổ quốc trong tim... Tất cả được tổ chức hoành tráng, tiếp đón hàng vạn khán giả tại mỗi sự kiện.

Trong không khí lễ hội, cảnh tượng dễ thấy nhất là biển người xuất hiện trong trang phục đậm chất Việt Nam. Bên cạnh áo dài, quốc kỳ cầm tay, nón lá, khăn quàng... nhiều nhất là áo phông in cờ đỏ sao vàng, in chữ “Việt Nam”, mang thông điệp hoặc in hoa văn yêu nước.

Giới trẻ mặc áo phông yêu nước tại V Concert. Ảnh: Gia Linh.

Không chỉ tại concert, áo phông yêu nước dễ dàng được nhìn thấy khắp mọi nơi trong thời gian này, từ đời thực đến mạng xã hội. Quanh khu vực Hồ Gươm, không khó bắt gặp những nhóm người tập trung bên bờ hồ để chụp ảnh, kể cả ngày trong tuần không có phố đi bộ. Trong dòng người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội sáng 20/8, để nhận vé xem concert Việt Nam trong tôi, thấp thoáng những bóng hình mặc áo phông yêu nước.

Có hẹn cùng bạn bè chụp ảnh tại khu vực Hồ Gươm sáng 20/8, cô Trần Hứa Mai (Tương Mai, Hà Nội) mặc áo có hình xe buýt chở đoàn người hân hoan tiến về phía trước, kèm theo tiêu ngữ "Ấm no - Hạnh phúc".

Cô Mai tiết lộ ngoài áo phông, còn mua thêm khăn quàng in hình lăng Bác và nón sao vàng qua sàn thương mại điện tử.

Về lý do chọn áo phông yêu nước, cô Mai cho biết cả đời chỉ có một lần được trải qua lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, muốn cùng bạn bè lưu giữ dịp đặc biệt này bằng những tấm hình thể hiện rõ tinh thần Việt Nam nhất. Bên cạnh đó, theo cô Mai, áo phông có giá cả phải chăng, chưa đến 200.000 đồng/chiếc, lại có thể sử dụng hàng ngày.

Chị Lệ Thủy (Cầu Diễn) cũng hẹn bạn lên khu phố cổ Hà Nội chụp ảnh vào dịp cuối tuần, với đồng phục nhóm là áo cờ đỏ sao vàng. Chị cho biết thấy mọi người thi nhau khoe ảnh trên mạng xã hội cũng háo hức "bắt trend". Cô đánh giá đây là trào lưu dễ hưởng ứng, còn ý nghĩa, không có lý do gì để bỏ lỡ.

“Tôi muốn thông qua áo cờ đỏ sao vàng - biểu tượng của đất nước để thể hiện tình yêu và niềm tự hào về nơi mình sinh ra. Mặc áo phông yêu nước, nghe Quốc ca vang lên giữa phố đi bộ mang đến cho tôi cảm xúc đặc biệt, vừa bồi hồi lại tràn ngập khí thế trong tim”, chị Lệ Thủy bày tỏ.

Khu vực Hồ Gươm thời gian này thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh hưởng ứng ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: Tú Oanh.

Chị Nhật Lệ (Thanh Xuân) đặt mua áo phông mang chủ đề yêu nước trên trang web của local brand (thương hiệu nội địa) giá gần 250.000 đồng. Điểm nhấn của áo là mặt sau có in hình cột biển chỉ dẫn, với những họa tiết như "+84" (mã vùng quốc tế của Việt Nam), "Việt Nam", "Tự hào", "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Mặt trước in quốc kỳ phiên bản mini.

Chị Nhật Lệ cho biết mục đích mua áo không phải để "sống ảo", mà mặc thường ngày. Theo nữ nhân viên ngân hàng, đây là cách dễ nhất để thể hiện lòng yêu nước trước thềm ngày lễ lớn của dân tộc.

Yêu nước theo cách bình dân

Những chiếc áo phông này có kiểu dáng cơ bản, thường là ngắn tay, cổ tròn và phom suông hoặc oversize. Màu sắc cũng đơn giản, chủ yếu là đen, trắng, be hoặc đỏ.

Điểm nhấn là hình ảnh hoặc thông điệp in trên áo. Họa tiết phổ biến nhất vào thời điểm Quốc khánh 2/9 sắp đến là in quốc kỳ, thiếu nữ mặc áo dài, chú bộ đội, nón lá, bản đồ Việt Nam hoặc địa danh nổi tiếng như lăng Bác... Kèm theo hình ảnh là những thông điệp ý nghĩa như "Tôi yêu Việt Nam", "Việt Nam", "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" (hoặc đơn lẻ từng từ), "Tự hào là người Việt Nam", "Quốc khánh 2/9", "Ấm no - Hạnh phúc"...

Giá cả cho mặt hàng dao động từ 100.000-300.000 đồng, còn được áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá hoặc tặng kèm phụ kiện như túi vải cũng mang thông điệp yêu nước... khi đại lễ ngày một gần kề.

Khách hàng có thể dễ dàng mua áo phông yêu nước tại các cửa hàng truyền thống và trên sàn thương mại điện tử.

Nhân viên tại cửa hàng trên đường Bà Triệu (Hà Nội) của thương hiệu C. cho biết toàn bộ hệ thống triển khai chương trình bán hàng "Yêu nước từ trong nôi" từ ngày 26/7-2/9. Mặt hàng là những chiếc áo phông yêu nước dành cho mọi giới tính và lứa tuổi.

Giá trung bình của sản phẩm này là 299.000 đồng/áo người lớn và 169.000 đồng/áo trẻ em. Tuy nhiên, hiếm khách hàng phải mua giá gốc vì thương hiệu áp dụng chương trình mua 2 giảm 20% và mua 3 giảm 30%.

Theo nhân viên, trong tháng 8, áo phông yêu nước là sản phẩm bán chạy nhất, gấp 3 lần so với những mặt hàng khác, cũng như so với doanh số tháng trước đó. Khách hàng mua nhiều nhất áo cờ đỏ sao vàng và in chữ "Vietnamese" (dân tộc Việt Nam hoặc người Việt Nam).

Trong khi đó, trên sàn thương mại điện tử S, nhiều cửa hàng online ghi nhận số lượng áo phông yêu nước bán ra hàng ngàn chiếc, thậm chí vượt mốc 10.000.

Khác với những trang phục truyền thống, áo phông yêu nước mang hơi thở thời đại, phù hợp cả trong sinh hoạt đời thường. Nó được xem như biểu tượng văn hóa mới - thể hiện tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc bằng thời trang hiện đại, không cầu kỳ hay khoa trương.