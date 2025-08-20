Divo Tùng Dương: Tôi tự hào dùng âm nhạc ngợi ca Tổ quốc

Tùng Dương cho biết anh vinh dự khi dùng âm nhạc ngợi ca Tổ quốc và ngày 14/8 đã kịp ra mắt MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết riêng cho mình, đúng dịp kỷ niệm đặc biệt 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

- Khán giả rất chờ đợi sự kết hợp đầu tiên giữa Divo Tùng Dương và nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung trong một ca khúc tràn ngập tinh thần dân tộc như “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”. Anh hãy chia sẻ về sự kết hợp này?

Tùng Dương và Nguyễn Văn Chung cùng lứa nhưng vì là người Nam - kẻ Bắc nên chưa từng cộng tác với nhau trước đây. Với MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, chúng tôi mong muốn góp phần khơi dậy tình yêu quê hương đất nước dành cho mọi người. Dương nghĩ rằng ca khúc này rất phù hợp với xu hướng giới trẻ, những người lớn tuổi nghe chắc chắn cũng sẽ thích.

Với bàn tay của đạo diễn Vũ Hồng Thắng, người đã thực hiện rất nhiều MV cho các đồng nghiệp khác, chúng tôi đã gửi gắm hình ảnh một Việt Nam thật bình dị nhưng cũng vô cùng đẹp và thiêng liêng, ý nghĩa. “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” quy tụ những cảnh đẹp của đất nước với tinh thần của thời bình hôm nay. Nếu có điều kiện giới thiệu đất nước với khán giả quốc tế, tôi sẽ chọn những MV như thế này để quảng bá du lịch, văn hóa và cảnh đẹp Việt Nam, cho thấy đất nước chúng ta đang rất phồn thịnh và có nhiều sự kiến tạo.

Chúng tôi cũng rất vui có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) trong việc ra mắt MV đặc biệt này. Chính tinh thần tự hào dân tộc, sự chân thành, tâm huyết và nhiệt thành của NCB đối với dự án đã chạm tới cảm xúc của chúng tôi, khiến chúng tôi thêm quyết tâm thực hiện tác phẩm này.

- Theo anh, điều gì tạo nên màu sắc khác biệt cho ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” so với các ca khúc ca ngợi quê hương đất nước khác?

Tựa đề bài hát “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” thể hiện niềm tin và thông điệp vững mạnh và tự tin để chúng ta bước vào kỷ nguyên vươn mình, tương lai rực sáng mà Việt Nam đang có nhiều tiềm năng phát triển và khai thác. Bạn sẽ thấy phần lời hào sảng kết nối từ lịch sử tới hoà bình, với khát khao Việt Nam trở thành con rồng châu Á. “Chúng ta là người Việt Nam, sóng gió hoá phi thường, mãi bất khuất kiên cường” - điệp từ “Việt Nam” được nhắc lại rất nhiều, mang lại tâm thế rạng ngời, định vị thương hiệu của đất nước trên bản đồ thế giới một cách chắc chắn và đầy kiêu hãnh.

Bên cạnh đó, “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” vẫn giữ được tinh thần hào hùng. Để có hoà bình ngày nay, chúng ta phải ghi nhớ công lao của cha ông ta dựng nước, giữ nước, trải qua những thăng trầm và hy sinh xương máu để bảo vệ quê hương đất nước mình, cho bài ca độc lập của ngày hôm nay. Chúng ta tiếp bước truyền thống ấy bằng nỗ lực khát khao vươn ra biển lớn là sự đền đáp công ơn của người xưa đã mang tới hoà bình hôm nay.

Đây là một bài hát trẻ trung theo phong cách nhạc Dance/EDM rộn ràng. Với “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, đây là lần đầu tiên tôi hát nhạc dance. Đó là cách để tôi hòa nhập với giới trẻ. Tùng Dương chắc chắn mọi người sẽ nghe và cảm thấy giai điệu bắt trend, dễ hát, dễ thuộc và hy vọng trở thành bài hát quốc dân như “Một vòng Việt Nam” và các bài hát khác của Tùng Dương.

Ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” đã ra mắt công chúng vào ngày 14/8. Vì vậy, trước 2/9 khán giả sẽ có nhạc hay để nghe, để chào mừng những ngày lễ của đất nước và cũng là cách thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ: trong những dịp quan trọng thế này, các dự án cá nhân phải gác lại hết.

Tùng Dương chia sẻ: “Với một nghệ sĩ như tôi, lý tưởng khát vọng và tình yêu quê hương đất nước rất lớn. Là ca sĩ chuyên về dòng nhạc về quê hương đất nước là điều tôi rất tự hào và hãnh diện. Những bài hát như: Một vòng Việt Nam, Ôi quê tôi, Con cò hay mới nhất là Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai đều nhận được sự kết nối giữa các thế hệ”.

Tôi nghĩ nếu những bài về quê hương đất nước mà trở thành những hit triệu view thì đáng giá vô cùng. Cũng giống như “Một vòng Việt Nam” năm trước hay “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” năm nay. Tình yêu đất nước là tình yêu lớn nhất. Tôi tự hào dùng âm nhạc ngợi ca Tổ quốc.

- Anh hãy chia sẻ cảm xúc của mình khi là một ca sĩ mang trên mình vinh dự dùng âm nhạc ngợi ca tổ quốc mà như Tùng Dương nói: “Tình yêu lớn nhất là tình yêu tổ quốc?”

Tình yêu lớn nhất là tình yêu Tổ quốc, luôn ngự trị trong bản thể của mỗi người Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chúng ta muốn vươn ra biển lớn thì đương nhiên mỗi cá nhân phải nỗ lực không ngừng bằng những ngành nghề, sứ mệnh khác nhau, tạo nên một tập thể vững mạnh, thống nhất dưới sự dẫn dắt của Đảng và Nhà nước.

Tôi cũng vậy, mình dùng âm nhạc để ca ngợi tinh thần dân tộc, đại đoàn kết ấy. Nếu được biểu diễn ngoài lãnh thổ Việt Nam trước bạn bè quốc tế, tôi luôn tự hào mình là người Việt Nam, mang dòng máu Việt. Tôi muốn chia sẻ điều đó thông qua âm nhạc và những bài hát về quê hương đất nước thông qua phong cách âm nhạc mang màu sắc, cá tính của mình để cho thấy một Việt Nam luôn có sự phong phú về thể loại âm nhạc.

Màn LED sáng tạo trong MV tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ với sự hòa quyện hình ảnh bản đồ Việt Nam và hoa văn trống đồng.

- Ngoài âm nhạc, khán giả còn quan tâm đến phần hình ảnh đặc biệt trong MV. Những hình ảnh được lựa chọn trong MV mang ý nghĩa thế nào? Hình ảnh trong MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” liệu có đại diện cho chân dung Việt Nam rất hiện đại nhưng cũng vô cùng gắn bó, một Việt Nam đổi mới của ngày hôm nay sau 80 năm Quốc khánh?

Vũ Hồng Thắng đã lồng ghép hình ảnh rất đẹp của đất nước với những khuôn hình rất điện ảnh và lung linh. Tùng Dương chọn hai trang phục: màu đỏ tượng trưng màu cờ và trang phục trắng tạo hình trẻ trung mang niềm tự hào của công dân Việt Nam thời bình để tiếp bước tương lai của đất nước.

MV thể hiện một Việt Nam đang phát triển kinh tế ngày càng vững mạnh trên bản đồ thế giới, một Việt Nam “rừng vàng biển bạc”, một Việt Nam nên thơ, lãng mạn và nhiều cảm xúc.

Dịp này cũng có nhiều nghệ sĩ phát hành MV với màu sắc khác nhau, cùng những bài hát về quê hương đất nước để chào mừng ngày lễ lớn. Đây cũng là niềm tự hào dân tộc của các đồng nghiệp và ai cống hiến được gì thì đều đáng quý và đáng ghi nhận. Tất cả chúng ta đều là đại diện cho Việt Nam hiện đại hôm nay, những con người viết tiếp câu chuyện hoà bình và hướng tới tương lai.