16 giây ngoại tình hủy hoại cuộc đời nữ giám đốc

Giải trí

Google News

Trạch Dương
TPO - Sau nhiều tháng im lặng, Kristin Cabot - cựu giám đốc nhân sự của công ty công nghệ Astronomer - lần đầu lên tiếng ồn ào xoay quanh video “kiss cam” ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa bà và CEO Andy Byron.

Vụ việc xảy ra tối 16/7 tại sân vận động Gillette (Foxboro, bang Massachusetts, Mỹ), khi Cabot và Byron cùng nhóm bạn đến xem concert Coldplay. Hình ảnh Byron vòng tay ôm Cabot xuất hiện trên màn hình “kiss cam”, cả hai sau đó vội né tránh ống kính.

Từ sân khấu, ca sĩ Chris Martin đã đùa rằng họ có thể đang “ngoại tình”, khiến đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. 16 giây thân mật giữa hai lãnh đạo tại buổi biểu diễn của Coldplay hồi tháng 7 đã hủy hoại cuộc đời nữ giám đốc.

Trong cuộc phỏng vấn với The New York Times, Cabot cho biết vụ việc ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của bà. Hình ảnh lan truyền rộng rãi khiến bà mất việc giám đốc nhân sự tại Astronomer, bản thân và gia đình chịu áp lực nặng nề.

giamd.jpg
Khoảnh khắc ngoại tình khiến hai giám đốc của Astronomer phải nghỉ việc.

Sau nhiều tháng, bà muốn đối diện dư luận, kể lại vụ việc từ người trong cuộc. Nhắc lại khoảnh khắc gây tranh cãi, Cabot thừa nhận có hành vi không phù hợp với cấp trên trong bối cảnh thiếu kiểm soát. Bà cho biết đã uống rượu, vui đùa quá đà và có hành động sai lầm. Đó không phải sai sót nhỏ, khiến bà nhận trách nhiệm từ bỏ sự nghiệp.

Sau khi video ngoại tình thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận trên mạng xã hội, Cabot cho biết bà đối mặt với làn sóng công kích, trong đó có cả những lời đe dọa đến tính mạng. Nữ giám đốc nhân sự nói điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn khiến các con bà phải sống trong tâm lý lo sợ kéo dài.

Cabot cho rằng con người có thể mắc sai lầm, kể cả sai phạm lầm nghiêm trọng, nhưng không vì thế mà phải trở thành đối tượng của bạo lực hay đe dọa. Việc chịu trách nhiệm cho hành vi cá nhân không đồng nghĩa với việc chấp nhận tinh thần bị hủy hoại.

Cabot cho biết hiện bà không còn liên lạc Byron. Sau khi sự việc gây xôn xao dư luận, hai người vẫn trao đổi với nhau trong nhiều tháng để tìm cách xử lý khủng hoảng, trước khi gặp nhau lần cuối vào tháng 9 và thống nhất hạn liên hệ.

Trước đó, Cabot cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà trong quá trình ly thân chồng, Byron khi ấy cũng đang ly thân vợ, dù ông chưa từng lên tiếng xác nhận. Tuy nhiên, sau bê bối, Byron vẫn xuất hiện cùng vợ và đeo nhẫn cưới. Byron hiện từ chối bình luận về mối quan hệ với Cabot.

Trạch Dương
