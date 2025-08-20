Khởi đầu mới cho William và Kate

TPO - Hoàng tử William và Công nương Kate có kế hoạch cùng ba con chuyển đến nhà mới. Theo nguồn tin, đây là tổ ấm vĩnh viễn của gia đình xứ Wales, kể cả khi họ lên ngôi.

Ngày 16/8, người phát ngôn Cung điện Kensington xác nhận gia đình xứ Wales dự kiến chuyển nhà vào cuối năm nay.

Theo Page Six, ngôi nhà hiện tại của William và Kate, Adelaide Cottage, nằm ngay phía đông Lâu đài Windsor, Berkshire, Anh. Họ sống ở đây từ năm 2022 để thuận tiện cho Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) thuận tiện đi học tại trường Lambrook gần đó.

Sắp tới, họ được cho là chuyển đến bất động sản có 8 phòng ngủ trị giá 21 triệu USD, gọi là Forest Lodge, ở công viên Windsor Great (phía nam thị trấn Windsor, trên biên giới Berkshire và Surrey).

William và Kate có kế hoạch chuyển đến ngôi nhà rộng lớn hơn để mở ra chương mới cho gia đình. Ảnh: Getty Images.

“Windsor đã trở thành nhà của họ. Tuy nhiên, trong vài năm qua, khi sống tại Adelaide Cottage, họ phải trải qua những khoảng thời gian thực sự khó khăn. Việc chuyển đi mang đến cho họ cơ hội để bắt đầu lại và bước sang một chương mới, bỏ lại phía sau một số ký ức không vui”, nguồn tin chia sẻ.

Thật vậy, sau khi William và Kate cùng các con vừa chuyển đến Adelaide Cottage, Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9/2022. Năm 2024, thời kỳ khó khăn khác lại ập đến với gia đình hoàng gia khi cả Vua Charles và Công nương Kate lần lượt tiết lộ mắc bệnh ung thư.

Theo nguồn tin, không giống như Adelaide Cottage, William và Kate coi việc chuyển đến Forest Lodge là tìm đến “tổ ấm vĩnh viễn” của họ.

Cặp vợ chồng hoàng gia cũng được cho là dùng tiền riêng để chi trả toàn bộ chi phí cải tạo ngôi nhà mới. Người trong cuộc tiết lộ thêm không có nhân viên nào ở lại nơi đây.

Ngày 19/8, BBC đưa tin gia đình xứ Wales có kế hoạch chuyển đến ngôi nhà rộng lớn Forest Lodge trước Giáng sinh. Họ muốn gắn bó lâu dài với nơi ở mới, ngay cả sau khi William thừa kế ngai vàng.

Ngôi biệt thự được thiết kế theo phong cách Georgian, có niên đại từ những năm 1770. Nó có 8 phòng ngủ, 6 phòng tắm và một sân tennis.

Vào tháng 7, truyền thông Âu - Mỹ rộ lên thông tin vợ chồng xứ Wales tìm kiếm ngôi nhà có diện tích lớn hơn, nhiều phòng hơn, khu vườn rộng hơn và riêng tư hơn.

Nguồn tin hoàng gia tiết lộ với Daily Mail để đáp ứng tiêu chí về sự riêng tư, hai gia đình thường dân buộc phải rời bỏ ngôi nhà của mình.

“Họ được yêu cầu phải chuyển đi. Tôi đoán họ được sắp xếp một nơi khác, nhưng buộc phải chuyển đi”, nguồn tin nói.

Forest Lodge, trước đây gọi là Holly Grove, nằm trong công viên Windsor Great ở Berkshire. Ảnh: Getty Images.

Vợ chồng xứ Wales tự bỏ tiền để cải tạo nhà mới. Ảnh: Getty Images.

Vào năm 2023, The Sun đưa tin Vua Charles quyết định thu hồi lại Frogmore Cottage, nhà tân hôn của Hoàng tử Harry và Meghan Markle do Nữ hoàng Elizabeth II tặng, từ tay vợ chồng con trai út.

Vua Charles được cho là muốn dành ngôi nhà này cho em trai tai tiếng, Hoàng tử Andrew. Mục đích của người đứng đầu hoàng gia Anh là yêu cầu em trai chuyển khỏi dinh thự 30 phòng ngủ tại Windsor, Royal Lodge, để nhường chỗ cho gia đình xứ Wales vì Adelaide Cottage quá nhỏ so với địa vị của họ.

Tuy nhiên, cho đến nay, Hoàng tử Andrew không chịu trả lại nhà cho anh trai.