'Hoàng hậu độc ác' lên tiếng

TPO - Gal Gadot, người đóng vai Hoàng hậu độc ác, tin rằng áp lực buộc các ngôi sao phải lên tiếng chống lại Israel góp phần khiến bộ phim "Snow White" thất bại tại phòng vé.

Page Six đưa tin Gal Gadot đã tham gia buổi phỏng vấn trên chương trình truyền hình Israel mang tên The A Talks, phát sóng trên kênh Keshet 12. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ngày 15/8 cho thấy nữ diễn viên sinh năm 1985 chia sẻ về thất bại của Snow White, bản live-action dựa trên phim hoạt hình Bạch Tuyết và bảy chú lùn năm 1937.

Ngôi sao Wonder Woman chia sẻ từng tin chắc bộ phim là cú hit lớn tại phòng vé, nhưng vụ tấn công ngày 7/10/2023 - nhắc đến sự kiện Hamas (nhóm vũ trang Hồi giáo người Palestine đang kiểm soát dải Gaza) mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel, khiến chiến tranh Israel - Hamas bùng nổ, kéo dài đến tận bây giờ - làm thay đổi tất cả.

Gal Gadot cho rằng một trong những nguyên nhân thất bại của Snow White liên quan đến làn sóng bài Israel. Ảnh: Getty Images.

"Sau đó, như các bạn biết, điều này xảy ra nhiều trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm cả Hollywood: có áp lực buộc các ngôi sao phải lên tiếng chống lại Israel. Tôi có thể giải thích, cố gắng đưa ra bối cảnh về những gì đang diễn ra ở đây và vẫn luôn làm thế. Nhưng cuối cùng, mọi người đều tự đưa ra quyết định của riêng họ. Tôi thất vọng vì bộ phim bị ảnh hưởng quá nhiều và không thành công tại phòng vé. Chuyện là thế đấy. Có khi thắng, có khi thua", nữ diễn viên nói.

Gal Gadot đảm nhận vai Evil Queen (Hoàng hậu độc ác) trong bộ phim Snow White của Disney, phát hành ngày 21/3. Tổng doanh thu toàn cầu của tác phẩm chuyển thể từ hoạt hình này là 205 triệu USD, thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất và tiếp thị (khoảng 410 triệu USD).

Vào thời điểm phim ra mắt, Gal Gadot và Rachel Zegler, đóng vai Bạch Tuyết, vướng vào tranh cãi lớn. Người trong cuộc tiết lộ hai ngôi sao bất hòa trong quá trình quay phim vì “không có điểm chung nào”.

Nguồn tin khác chia sẻ với tờ People “khoảng cách tuổi tác lớn” và “quan điểm chính trị khác nhau” càng làm gia tăng căng thẳng trên trường quay.

Zegler công khai ủng hộ Palestine trong suốt cuộc chiến Israel-Hamas. Trong khi đó, Gadot - sinh ra ở Israel và từng phục vụ trong quân đội Israel - đứng về phía đất nước mình.

Mặc dù Gadot và Zegler không xác nhận tin đồn bất hòa, điều này gây ra tranh cãi dữ dội, tác động tiêu cực đến bộ phim. Một bộ phận khán giả phản đối, kêu gọi tẩy chay phim vì Gadot.

Khán giả tẩy chay Snow White vì Gal Gadot là người Israel. Ảnh: Disney.

Vào giữa tháng 4, Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Ahmad Al-Hajjar đã ban hành lệnh cấm chiếu tác phẩm này tại tất cả rạp chiếu phim trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Đại diện của nhà phân phối Italia Films tại Trung Đông, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý các tựa phim của Disney trong khu vực, tiết lộ với Variety Gadot từ lâu đã nằm trong “danh sách tẩy chay Israel” của Lebanon. Theo ghi nhận, chưa có bộ phim nào mà cô đóng vai chính được phát hành tại quốc gia này, bao gồm bom tấn Wonder Woman.

Thái độ của công chúng với Gal Gadot khác hẳn với lúc cô được xác nhận đóng Evil Queen vào cuối năm 2021. Trong khi Zegler bị chê lệch chuẩn, truyền thông và khán giả đều đồng ý Hoa hậu Israel 2004 có ngoại hình và khí chất phù hợp để vào vai hoàng hậu mang vẻ đẹp ma mị.