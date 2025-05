Sửa sai cho Bạch Tuyết

TPO - Ra mắt sau thất bại của “Snow White”, "Lilo & Stitch" không chỉ cứu Disney khỏi sự ê chề, mà còn được dự đoán trở thành bộ phim Hollywood ăn khách nhất năm 2025.

Không nằm ngoài dự đoán, kết thúc kỳ nghỉ Memorial Day (Lễ Chiến sĩ trận vong) vào ngày 26/5, Lilo & Stitch lập kỷ lục với doanh thu nội địa đạt 183 triệu USD. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của kỳ nghỉ lễ này. Cộng thêm 158,7 triệu USD thu được ở phòng vé quốc tế, phiên bản live-action (người đóng) của phim hoạt hình cùng tên do Disney sản xuất năm 2002 kiếm được 341,7 triệu USD trên toàn cầu.

Lilo & Stitch kéo Nhà Chuột ra khỏi sự ê chề do thất bại của bản live-action Snow White (Bạch Tuyết), phát hành vào tháng 3. Ngốn khoản kinh phí sản xuất khổng lồ 270 triệu USD (do cháy phim trường và ảnh hưởng của đình công), Snow White chỉ thu hồi được 205 triệu USD trên toàn cầu.

Theo Deadline, tổng chi phí Disney đầu tư cho Snow Whitekhoảng 410 triệu USD (quảng bá toàn cầu hết 140 triệu USD). Bên cạnh đó, hãng phim thường phải chia sẻ doanh thu phòng vé với bên điều hành rạp chiếu phim. Tỷ lệ ăn chia tùy theo thỏa thuận, nhưng trong khoảng 50-55%.

Tính toán sơ bộ cho thấy Disney chỉ nhận được xấp xỉ 100 triệu USD tiền bán vé. Tất nhiên, đây không phải con số cuối cùng vì còn nhiều nguồn thu phụ khác như phát hành trên truyền hình, phát hành số trên Disney+, hàng hóa ăn theo và doanh thu quốc tế bị chậm thống kê... Dẫu vậy, việc Snow White lỗ đậm là không thể tránh khỏi. Con số ước tính được truyền thông Mỹ đưa ra là 115 triệu USD.

Điều mỉa mai với Snow White là doanh thu toàn bộ thời gian chiếu rạp của phim chỉ bằng 60% số tiền Lilo & Stitch kiếm được sau 4 ngày ra rạp. Lilo & Stitch thậm chí còn được đánh giá có thể cướp đi danh hiệu bộ phim Hollywood ăn khách nhất năm 2025 của A Minecraft Movie, thậm chí chạm mốc tỷ USD đầu tiên trong năm.

Vậy, lý do gì để cùng là phim chuyển thể từ phim hoạt hình nổi tiếng của Disney, Lilo & Stitch lại chinh phục được khán giả, còn Snow White thì không? Đánh giá của khán giả về Snow White trên CinemaScore là B-, còn Lilo & Stitch được điểm A.

Không quá cũ

Lilo & Stitch là bộ phim hài về một sinh vật ngoài hành tinh phải hạ cánh khẩn cấp xuống Hawaii (Mỹ) và được cô bé Lilo cùng chị gái nhận nuôi.

Ra mắt tập đầu vào năm 2002, nó trở thành bộ phim gia đình được yêu thích trên Disney+ trong 23 năm qua. Thời gian đó đủ lâu để thế hệ 8X, 9X có cảm giác hoài niệm về sinh vật màu xanh nghịch ngợm và giờ đây sẵn sàng đưa con đến rạp chiếu phim.

Những tác phẩm live-action trước đó - chẳng hạn như Aladdin, Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật) và The Lion King (Vua sư tử) - cũng tuân theo công thức tương tự, trở thành bom tấn tỷ USD dựa trên những bộ phim kinh điển của Disney thời kỳ thập niên 1990.

Trong khi đó, Snow White, Dumbo (2019) hay Mary Poppins Returns (2018)... đều dựa trên những tựa phim lâu đời. Bộ phim hoạt hình gốc Bạch Tuyết và 7 chú lùn ra mắt năm 1937. Dumbo ra rạp vào năm 1941 trong Thế chiến II, trước cả khi TV màu được phát minh. Mary Poppins Returns gần hiện tại hơn, nhưng cũng phát hành từ năm 1964.

Theo đánh giá, câu chuyện gần 100 năm tuổi như Snow White không còn sức hấp dẫn về mặt văn hóa với khán giả ngày nay.

“Lilo & Stitch là một bằng chứng nữa cho thấy sự hoài niệm về giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu 2000 đang lên ngôi. Khán giả Gen Y và Gen Z đến rạp với số lượng lớn để xem bộ phim kinh điển của giai đoạn đó. Không thể tránh khỏi việc Disney mạo hiểm làm lại nhiều bộ phim hiện đại hơn nữa. Tuy nhiên, Lilo & Stitch chắc chắn tạo ra tiền lệ mạnh mẽ”, Shawn Robbins, giám đốc phân tích phim của Fandango, nói với Variety.

Stitch không bao giờ lỗi thời

Stitch rõ ràng tạo dựng được thương hiệu riêng. Trong hai thập kỷ qua, sinh vật này chưa bao giờ giảm độ phổ biến trên kệ hàng của các cửa hàng đồ chơi. Stitch được thống kê là một trong 10 thương hiệu bán chạy nhất của Disney, với doanh số bán lẻ hơn 2,6 tỷ USD chỉ tính riêng năm 2024.

Tiếp đó, phim về Stitch được chiếu liên tục trên Disney+, nền tảng sở hữu lượng người xem tăng đáng kể hằng năm. Đến nay, những tác phẩm về Stitch đạt hơn nửa tỷ giờ phát trực tuyến, với bản gốc chiếm hơn 280 giờ.

Robbins cho biết Stitch dễ nhận biết và quen thuộc hơn đối với gia đình trẻ ngày nay so với các nhân vật truyền thống của hãng phim.

Trung thành với bản gốc

Lilo & Stitch xoay quanh tình bạn giữa cô bé Lilo và sinh vật ngoài hành tinh Stitch, mang thông điệp về gia đình và chấp nhận sự khác biệt. Nội dung này nhẹ nhàng, dễ chạm đến cảm xúc của khán giả mọi lứa tuổi.

Bên cạnh đó, phim giữ nguyên tinh thần của bản gốc năm 2002, đồng thời tôn vinh văn hóa Hawaii. Điều này được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.

Ngược lại, Snow White lại có nhiều thay đổi so với nguyên tác, dẫn đến không giữ được tinh thần ban đầu. Đầu tiên là chọn nữ diễn viên Latin Rachel Zegler vào vai công chúa Bạch Tuyết, rồi thay đổi 7 chú lùn thành các sinh vật phép thuật. Bên cạnh đó, vì quá đề cao sự thức tỉnh, một bộ phim cổ tích về tình người và tình yêu dễ thương, lại trở nên nặng nề, sáo rỗng.

Ngoài ra, những tranh cãi ngoài lề như phát ngôn xem thường bản gốc của Rachel Zegler, mâu thuẫn chính trị giữa Rachel Zegler và Gal Gadot, để các vấn đề chính trị - xã hội tác động đến nội dung phim... khiến khán giả mất thiện cảm Snow White.

Lilo & Stitch cũng có một số tranh cãi trước khi công chiếu, nhưng chủ yếu những vấn đề nhỏ trong quá trình sáng tạo và sản xuất, không gây tranh luận lớn.

Phim dành cho mọi lứa tuổi và ra rạp vào kỳ nghỉ lễ cũng nằm trong số lý do giúp Lilo & Stitch thu hút được khán giả ra rạp.