Cảnh dọa ma cũ kỹ trong phim kinh dị về Tam Nương sát chủ

TPO - Phim kinh dị "Nhà hai chủ" dũng cảm ra mắt trùng thời điểm Giáng sinh và đối đầu với bom tấn "Avatar 3". Tác phẩm của hai đạo diễn Trần Duy Linh, Phạm Trung Hiếu có thông điệp hay về tình mẫu tử, tình người trong nghèo khó nhưng đáng tiếc bị kéo lùi bởi yếu tố hù dọa cũ kỹ. Không khó để đưa ra phán đoán đại diện hiếm hoi của điện ảnh Việt mùa Giáng sinh sẽ lại bị "Avatar 3" nhấn chìm.

Thay vì dàn dựng bối cảnh tại phim trường, đoàn làm phim Nhà hai chủ quay tại địa điểm mang yếu tố tâm linh và tái hiện sự kiện có thật. Không khí u uất, chân thực bao trùm từ đầu phim.

Sự kiện xảy ra vào khoảng năm 1985, xoay quanh cặp vợ chồng quyết định chọn một ngôi nhà tại TPHCM để an cư lạc nghiệp. Bất chấp những lời cảnh báo của hàng xóm về việc căn nhà được xây dựng vào ngày kiêng kỵ - Tam Nương sát chủ, họ vẫn dọn đến sinh sống. Hàng loạt hiện tượng tâm linh quỷ dị xuất hiện, phá vỡ sự yên bình của gia đình nhỏ.

Mạch phim theo chân vợ chồng Mai (Trâm Anh) và Lâm (Trần Kim Hải) đến ngôi nhà mới rộng rãi, lại mua với giá rẻ. Từ đó, gia đình Mai liên tục bị quấy nhiễu từ người khuất mặt, là chủ cũ của ngôi nhà.

Sợ nhưng không mới

Mô típ mua nhà và ma ám, đòi nhà là lối đi không mới với những tác phẩm điện ảnh kinh dị. Điểm sáng của Nhà hai chủ là làm mới "xương sống" cũ bằng cách tạo dựng bối cảnh Việt Nam thập niên 1980 và đưa yếu tố tâm linh Ngày Tam Nương vào phim. 30 phút đầu của phim có nhịp chậm, miêu tả chi tiết hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng Mai, Lâm. Đó cũng là lý do họ buộc phải bám trụ lại ngôi nhà dù bị thế lực tâm linh quấy phá.

Coi nhẹ lời khuyên "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", gia đình Mai bị chủ nhà cũ quấy phá.

Sau khi người chồng đi làm ăn xa, trò hù dọa xuất hiện với tần suất ngày càng dày. Đạo diễn lồng ghép những bóng ma ám ảnh, tiếng gió rít, ánh sáng mờ ảo hay sự chuyển động của đồ vật để gieo rắc nỗi sợ hãi. Những chi tiết này vẫn làm tốt nhiệm vụ hù dọa người xem, nhưng không mới. Vì thế, yếu tố kinh dị trong phim không gây ám ảnh.

Càng về cuối phim, sự sợ hãi được đẩy lên cao hơn khi nhân vật chính bị thế lực tâm linh dồn ép. Mai đứng trước nỗi sợ mất con, mất nhà và vùng lên tuyên bố: "Nếu các ngươi là ma, ta sẽ là quỷ" để giành lại đứa con trai và sự sống cho chính mình. Tình mẫu tử, ý chí vượt lên số phận giúp Mai chống lại thế lực tà ác. Yếu tố nhân văn này là điều đáng khen cho kịch bản của Nhà hai chủ. Đáng tiếc, tình huống Mai một mình chiến đấu với ma quỷ như siêu anh hùng diễn ra chớp nhoáng mà không có sự giải thích hợp lý cho năng lực phi thường của nhân vật.

Do cố gắng dành thời lượng cho cảnh kinh dị, việc giải quyết mâu thuẫn ở cuối phim trở nên gấp gáp. Những câu hỏi về cái chết của chủ cũ, lý do họ quấy phá gia đình Mai chưa có lời giải. Chi tiết về Ngày Tam Nương - thời điểm thường mang đến nhiều trục trặc, tai ương theo quan niệm dân gian - được nhắc đến ở đầu phim nhưng bị bỏ quên ở phần cuối.

Bất ngờ từ Trâm Anh

Diễn xuất của dàn diễn viên ở Nhà hai chủ đều ở mức ổn. Đất diễn cho nhân vật Mai khá nhiều, ở cả phân đoạn đòi hỏi diễn biến tâm lý liên tục thay đổi lẫn cảnh đối đầu với ma quỷ. Diễn viên Trâm Anh không làm khán giả thất vọng khi thể hiện nỗi đau, sự hoang mang của người mẹ bị dồn vào đường cùng. Diễn xuất bằng ánh mắt là điểm cộng cho Trâm Anh. Cách thể hiện tình yêu của người mẹ dành cho con cũng thuyết phục người xem. So với vai diễn trong Lật mặt 7, Trâm Anh mới mẻ và sống động hơn ở Nhà hai chủ.

Trâm Anh, NSƯT Kim Phương và dàn diễn viên nhí đều tròn vai.

NSƯT Kim Phương trong vai dì Bảy cũng để lại ấn tượng. Dì Bảy là hàng xóm của chủ nhà cũ, có tính cách hiền lành, hào sảng. Dì Bảy hết lòng hỗ trợ mẹ con Mai và đồng hành với họ vượt qua nỗi sợ. Vai diễn tất nhiên không làm khó nghệ sĩ kỳ cựu như Kim Phương. Diễn xuất duyên dáng, tự nhiên của NSƯT Kim Phương giúp bộ phim mềm mại, gần gũi hơn. Các diễn viên nhí tròn vai, nỗ lực ở cảnh bị hồn ma quấy phá.

Diễn viên Trần Kim Hải không có nhiều cơ hội thể hiện bởi vai Lâm ít đất diễn. Thậm chí nhân vật này không đóng góp gì vào mạch phim.

Phim quay tại địa điểm mang yếu tố tâm linh và tái hiện sự kiện có thật.

Nhìn chung, Nhà hai chủ có thể coi là bộ phim phù hợp giải trí. Đạo diễn Trần Duy Linh, Phạm Trung Hiếu chăm chút cho tác phẩm của mình. Tuy nhiên, Nhà hai chủ chưa bước qua được lối mòn của phim kinh dị Việt những năm gần đây. Kết phim vội vã, thiếu cao trào làm tuột cảm xúc, dẫn đến tình trạng "đầu voi đuôi chuột".

Còn quá sớm để nhận định kết cục lỗ, lãi của Nhà hai chủ. Tuy nhiên, xét về chất lượng và hiệu ứng khán giả, không khó để đưa ra phán đoán đại diện hiếm hoi của điện ảnh Việt sẽ lại bị Avatar 3 nhấn chìm.