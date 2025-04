Kiếp nạn mới của Bạch Tuyết

TPO - “Snow White” phiên bản người đóng bị cấm chiếu ở Lebanon. Trong kiếp nạn mới này, nguyên nhân đến từ Gal Gadot, người đóng vai Hoàng hậu độc ác.

Ngày 16/4, Variety đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Ahmad Al-Hajjar đã ban hành lệnh cấm chiếu Snow White (Bạch Tuyết) phiên bản live-action (người đóng) của Disney tại tất cả rạp chiếu phim trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông này.

Lệnh cấm này được thúc đẩy bởi cơ quan giám sát phim ảnh và truyền thông của Lebanon trong bối cảnh Israel đang tấn công tổ chức Hezbollah ở Lebanon, gây ra thương vong cho dân thường.

Trong kiếp nạn mới của Snow White, nguyên nhân đến từ Gal Gadot, người đóng vai phản diện Evil Queen (Hoàng hậu độc ác). Cô là người gốc Israel, từng đăng quang Hoa hậu Israel 2004 và phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel. Cô cũng công khai ủng hộ quê hương mình trong cuộc chiến tranh với Palestine.

Đại diện của nhà phân phối Italia Films tại Trung Đông, đơn vị chịu trách nhiệm xử lý các tựa phim của Disney trong khu vực, tiết lộ với Variety Gadot từ lâu đã nằm trong “danh sách tẩy chay Israel” của Lebanon. Theo ghi nhận, chưa có bộ phim nào mà cô đóng vai chính được phát hành tại quốc gia này, bao gồm bom tấn Wonder Woman.

Người đại diện thông tin thêm không giống như một số báo cáo thời gian qua, Snow White không bị cấm ở Kuwait.

Snow White không phải bom tấn Hollywood duy nhất bị cấm cửa tại Lebanon vì lý do tương tự. Khoảng 2 tháng trước, tác phẩm siêu anh hùng Captain America: Brave New World không được phép chiếu do có sự góp mặt của nữ diễn viên Israel Shira Haas.

Vào tháng 3, buổi lễ vinh danh Gal Gadot nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood bị gián đoạn do xảy ra đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ Palestine và Israel. Theo TMZ, cảnh sát phải huy động lực lượng đến hiện trường để giải tán đám đông. Một số người biểu tình bị còng tay mang đi sau đó.

Quan điểm chính trị cũng được cho là nguyên nhân bất hòa giữa Gadot và bạn diễn Rachel Zegler, đóng vai Bạch Tuyết. Cô viết “Giải phóng Palestine” trong bài viết quảng bá Snow White vào năm 2024.

Variety đưa tin vào tháng 3, Gadot nhận được hàng loạt lời đe dọa chết chóc sau khi Zegler chia sẻ thông điệp ủng hộ Palestine trên mạng xã hội. Tình hình nghiêm trọng đến mức Disney phải thuê thêm vệ sĩ bảo vệ người đẹp sinh năm 1985.

“Cô ấy không hiểu được hậu quả từ hành động của mình đối với bộ phim, với Gal và những người khác liên quan”, một người trong cuộc nói.

Hiện tại, Snow White gần như chắc chắn phải gánh khoản lỗ khổng lồ. Tính đến ngày 16/4, sau gần một tháng công chiếu, phim mới thu về được hơn 183 triệu USD trên toàn thế giới. Trong khi đó, kinh phí sản xuất thuần lên tới 270 triệu USD. Cộng thêm chi phí quảng bá và những khoản khác, phim phải cần đến 410 triệu USD để đạt ngưỡng hòa vốn.