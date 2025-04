Hệ lụy của vụ bê bối Bạch Tuyết

TPO - Tranh cãi về phim “Snow White” khiến quá trình sản xuất phim về công chúa tóc mây Rapunzel bị hoãn lại.

Công chúa tóc mây lỡ hẹn

Ngày 3/4, The Hollywood Reporter dẫn nguồn tin nội bộ của Disney tiết lộ quá trình sản xuất phiên bản người đóng của Tangled đã bị tạm dừng.

Phiên bản hoạt hình Tangled (tựa Việt: Người đẹp tóc mây) phát hành vào tháng 11/2010. Phim dựa trên truyện cổ tích Rapunzel nổi tiếng của anh em nhà Grimm, kể về nàng công chúa Rapunzel, nổi tiếng với mái tóc vàng suôn mượt và siêu dài. Cô bị mụ phù thủy già bắt cóc từ lúc mới chào đời và giam cầm trên nóc tòa tháp hẻo lánh. Cô vẫn nghĩ mụ phù thủy là mẹ mình, nghe lời bà ta ở yên trong tòa tháp, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vào sinh nhật lần thứ 18, Rapunzel xin mụ phù thủy cho phép rời tòa tháp nhưng một lần nữa bị từ chối với lý do quá nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của tên trộm Flynn Rider làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của Rapunzel. Kể từ đó, bí mật về thân thế nàng công chúa tóc mây dần dần được hé lộ.

Phim hoạt hình cải biên khá nhiều so với nguyên tác. Nhân vật Rapunzel được xây dựng với hình tượng thông minh, hoạt bát, thích khám phá và luôn khao khát tự do. Người giải cứu cô khỏi tòa tháp không phải hoàng tử, mà chính công chúa tóc mây thỏa thuận với Flynn để được ra ngoài. Hai người cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách mới dần nảy sinh tình cảm.

Bộ phim thể loại nhạc kịch, phiêu lưu chinh phục người xem bằng sự hài hước, đáng yêu và thông điệp ý nghĩa. Tangled thu về 590 triệu USD doanh thu toàn cầu, trong đó 200 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.

Phim thậm chí mang về một giải Oscar ở hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất (I See the Light).

Nhà Chuột được cho là kỳ vọng cao vào dự án live-action. Hãng mời Michael Gracey (thành công với The Greatest Showman) làm đạo diễn và Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder, Do Revenge) viết kịch bản.

Quyết định “cất kho” Tangled được đưa ra khi bộ phim chuyển thể người đóng mới nhất của Disney, Snow White (Bạch Tuyết), thất thủ tại rạp chiếu phim. Tính đến ngày 3/4, phim chỉ thu về 69,8 triệu USD tại Bắc Mỹ và 145,6 triệu USD trên toàn thế giới. Sau hai tuần phát hành, con số mà phim thu được còn chưa vượt qua khoản kinh phí khổng lồ 270 triệu USD (kinh phí tăng do cuộc đình công của diễn viên và biên kịch ở Hollywood vào năm 2023). Deadline nhận định Disney có thể chịu khoản lỗ 115 triệu USD.

Snow White gây tranh cãi ngay từ đầu do lựa chọn diễn viên chính khác xa so với nguyên tác. Rachel Zegler bị chê là Bạch Tuyết xấu nhất trong lịch sử. Không chỉ vậy, nữ diễn viên sinh năm 2001 còn nhiều lần có những phát ngôn quá khích, bốc đồng khiến khán giả càng mất thiện cảm.

Dĩ nhiên, nguyên nhân thất bại không phải chỉ ở Zegler, mà còn nhiều yếu tố khác, bao gồm chất lượng phim. Cả giới phê bình lẫn khán giả đều không đánh giá cao nội dung phim. Disney nuôi tham vọng phá vỡ nguyên tác để tạo nên tượng đài mới, nhưng thực hiện lại hời hợt, thiếu chiều sâu.

Tia hy vọng của Disney

Theo The Hollywood Reporter, sự tạm dừng của Tangled cũng diễn ra khi một số nhân vật cộm cán đứng sau chiến lược làm phim live-action của Disney rời khỏi hàng ngũ điều hành. Vào tháng 2, Daria Cercek được bổ nhiệm làm người đứng đầu bộ phận Live Action Theatrical Cinema. Cấp trên của bà là David Greenbaum, chủ tịch của Disney Live Action và 20th Century Studios, cũng mới nhậm chức vào năm 2024, thay cho Sean Bailey.

Kể từ đầu thập niên 2010, Nhà Chuột bắt tay vào chiến lược làm phim live-action từ các tựa phim cũ. Một số tác phẩm mang lại kết quả mỹ mãn (Beauty and the Beast, Aladdin, The Lion King), trong khi số khác lại không (Dumbo, Pete’s Dragon).

Cuối năm 2024, Mufasa: The Lion King có khởi đầu chậm chạp với doanh thu mở màn ở Bắc Mỹ là 35,4 triệu USD, trước khi tăng tốc và kết thúc với doanh thu ấn tượng là 718 triệu USD trên toàn cầu. Trước đó, The Little Mermaid mang về 570 triệu USD.

Vụ bê bối Snow White dường như muốn thách thức giới hạn của chiến lược dài hạn này. Nó tạo áp lực lên hai dự án live-action sắp ra mắt khác của Disney. Tangled hay chiến lược live-action có được tiếp tục hay không có lẽ phụ thuộc vào doanh thu phòng vé của phim mới.

Đến hiện tại, phản ứng của khán giả với hai bộ phim live-action của Disney khả quan, khác hẳn tranh cãi không ngớt của Snow White. Disney có lý do để tin tưởng vào thành công của chúng.

Lilo & Stitch, bản làm lại của bộ phim hoạt hình năm 2002, dự kiến ra rạp vào ngày 23/5. Trong trận đấu Super Bowl năm nay, đoạn quảng cáo có cảnh Stitch "lao vào" sân thu hút 173,1 triệu lượt xem trong 24 giờ, trở thành đoạn quảng cáo được xem nhiều nhất của Disney trên phương tiện kỹ thuật số. Nó cũng trở thành đoạn trailer live-action của Disney được xem nhiều thứ hai mọi thời đại.

Trong khi đó, Moana phiên bản người đóng dự kiến ​​ra mắt vào ngày 10/7/2026. Dự án này có lợi thế là dựa trên một trong những bộ phim phát trực tuyến thành công nhất trên Disney+, vượt qua 1,4 tỷ giờ - tương đương hơn 735 triệu lần xem phim. Nó cũng ra mắt ngay sau phim hoạt hình Moana 2, có doanh thu 1 tỷ USD khi được phát hành vào tháng 11/2924 và trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba trong năm 2024.