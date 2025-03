Khán giả phát điên với Bạch Tuyết

TPO - Dù dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ, “Snow White” có doanh thu phòng vé thấp hơn kỳ vọng. Bên cạnh đó, phim còn bị cư dân chỉ trích vì mang thông điệp tệ hại.

Doanh thu mở màn không như kỳ vọng

Đúng như kế hoạch, Snow White (Bạch Tuyết) công chiếu toàn cầu vào ngày 21/3 bất chấp nhiều lùm xùm.

Theo Variety, phim dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong cuối tuần mở màn đầu tiên. Sau 3 ngày (21-23/3), phim thu về 43 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự kiến là 44,3 triệu USD. Doanh thu ra mắt toàn cầu là 87,3 triệu USD, trong khi con số kỳ vọng ban đầu là 100 triệu USD.

Con số trên không hề tệ nếu so sánh với những phim cùng thể loại. Tuy nhiên, xét đến đây là bộ phim làm lại kinh phí lớn của Disney, khởi đầu này khá buồn tẻ.

Tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình năm 1937, Snow White and the Seven Dwarfs (Bạch Tuyết và 7 chú lùn), ghi nhận doanh thu ra mắt ở Bắc Mỹ thấp nhất từ trước đến nay đối với phim live-action (phiên bản người đóng) của Disney. Những bộ phim trước đó như The Little Mermaid (Nàng tiên cá), The Jungle Book (Cậu bé rừng xanh), Aladdin, Beauty and the Beast (Người đẹp và quái vật) và The Lion King (Vua sư tử) đều mở màn trên 100 triệu USD. Ngay cả bom xịt Dumbo (2019) còn mang về được 45 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên ra rạp.

Dĩ nhiên, thời gian cho Snow White còn nhiều. Doanh thu mở màn không nói lên tất cả, thay vào đó là sức bền của phim đến đâu. Vào tháng 12/2024, phần tiền truyện của The Lion King là Mufasa khởi động với doanh thu khiêm tốn 35 triệu USD, nhưng cuối cùng tăng lên 252 triệu USD ở Bắc Mỹ và 716 triệu USD trên toàn cầu.

Đối với Snow White, sự quen thuộc của thương hiệu cũng như thị trường thiếu cạnh tranh hiện tại có thể giúp ích. Phim có sức hút với phụ nữ, chiếm gần 70% lượng khán giả vào cuối tuần mở màn. Khán giả nữ cũng hào phóng chấm cho phim “A-” trong cuộc thăm dò ý kiến ​​​​sau khi ra rạp của CinemaScore (đánh giá chung của khán giả là B+).

Tuy nhiên, cũng có khả năng Snow White rơi vào tình trạng của Dumbo, chỉ kiếm 353 triệu USD trong suốt thời gian chiếu rạp. Con số này có thể tạm chấp nhận so với bộ phim có kinh phí 170 triệu USD. Thế nhưng, với kinh phí khổng lồ lên tới 270 triệu USD, Snow White khó có thể hòa vốn.

Khán giả thất vọng

Tình hình hiện tại không quá khả quan với bộ phim cổ tích này. Trước khi chiếu phim, Snow White gây tranh cãi vì nữ chính Rachel Zegler không đúng với nguyên tác, còn có nhiều phát ngôn quá khích. Cô cũng được cho là mâu thuẫn với Gal Gadot, người đóng vai Evil Queen (Hoàng hậu độc ác), vì bất đồng quan điểm chính trị.

Đến khi phim công chiếu, phản ứng của khán giả không mấy tích cực. Mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực từ những người đã ra rạp xem phim. Đáng nói hơn, những lời chỉ trích không chỉ nhắm vào Rachel Zegler, mà còn về nội dung phim và cách xây dựng nhân vật.

Cư dân mạng bình luận: “Bộ phim này là một thất bại vì nữ diễn viên thậm chí còn không thích Bạch Tuyết. Cô ấy không chỉ nói về điều đó mà còn thể hiện trong diễn xuất”, “Cô ấy không phải là Bạch Tuyết. Thái độ của cô ấy thật tệ”, “Không ai tin Evil Queen xinh đẹp do Gal Gadot thủ vai lại có thể ghen tỵ với nàng Bạch Tuyết của Rachel Zegler”, “Họ đã biến Bạch Tuyết - biểu tượng của sự ngây thơ - thành câu chuyện cổ xúy cho bóng tối và cái ác”, “Tôi không nói cô ấy diễn vai Bạch Tuyết tệ. Điều tôi muốn đề cập đến là thông điệp của phim và ý nghĩa ẩn sau những câu thoại khiêu khích của cô ấy. Disney thức tỉnh và muốn tẩy não con em chúng ta bằng thứ rác rưởi này. Để xem họ còn giữ thái độ sau bộ phim thất bại này không”, “Mọi người đến rạp chiếu phim để thoát khỏi thế giới thực, nhưng thật đáng buồn là thế giới thực đang làm lu mờ bộ phim mới nhất của Disney. Hãy làm những bộ phim giải trí thay vì những tuyên bố chính trị và ngừng cố gắng viết lại lịch sử”, “Disney đã mất đi sự kỳ diệu của mình”...

Giới chuyên môn cũng không có trải nghiệm tốt với phiên bản làm lại này, chỉ 44% đánh giá tích cực về phim trên Rotten Tomatoes.

Brian Viner của Daily Mail chỉ cho phim 2 sao với đánh giá: “Một tác phẩm vô cùng khó hiểu”.

“Những nỗ lực méo mó của Disney nhằm không xúc phạm bất kỳ ai bằng cách nào đó là khiến tất cả mọi người cảm thấy bị xúc phạm”, Viner viết.

Viner cũng phản đối việc sử dụng công nghệ kỹ xảo để tạo ra 7 chú lùn, thay vì tạo cơ hội cho diễn viên ngoài đời thực.

Tờ Times of London đưa ra bình luận nặng nề hơn khi gọi Snow White là “sự báng bổ ở mức tận cùng” đối với công ty giải trí có 102 năm tuổi như Disney.

The Guardian chỉ trích Snow White là bộ phim nhạc kịch vô nghĩa, được tạo ra chỉ với mục đích kiếm tiền. Bài đánh giá cũng chê bai thiết kế trang phục và diễn xuất của Zegler và Gadot.