Không cứu nổi Bạch Tuyết

TPO - Với kinh phí 270 triệu USD, bản live-action của "Snow White" được đầu tư hoành tráng về hình ảnh và âm nhạc. Song, dự án lớn của Disney lại bị chê vì kịch bản kém hấp dẫn, đang đối diện khả năng thua lỗ.

Snow White bản live-action (người đóng) là một trong những dự án tham vọng nhất của Disney trong năm nay. Phim gây tranh cãi dữ dội từ khi công bố, nhất là nữ chính Rachel Zegler được cho là không giống nguyên tác, không có “làn da trắng như tuyết”.

Sau loạt ồn ào từ The Little Mermaid (2023), khán giả lo ngại Snow White tiếp tục đi theo vết xe đổ khi cải tiến quá đà, làm mất chất cổ tích. Phim cũng đang đối diện khả năng thua lỗ, liên tục bị chê vì nội dung yếu kém.

Bạch Tuyết phiên bản hiện đại

Snow White giữ nguyên cốt truyện từ nguyên tác cổ tích của anh em nhà Grimm. Phim kể về nàng công chúa Bạch Tuyết (Rachel Zegler) mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải sống cùng mẹ kế là Hoàng hậu Regina (Gal Gadot).

Vì ghen tức với vẻ đẹp của Bạch Tuyết, Hoàng hậu sai người ám sát nàng trong rừng sâu. Song, công chúa may mắn sống sót, được bảy chú lùn giúp đỡ và bắt đầu hành trình giành lại vương quốc từ tay mẹ kế độc ác.

Cầm trịch dự án là Marc Webb – nổi tiếng với The Amazing Spider-Man. Anh tạo ra một câu chuyện vừa quen vừa lạ. Trong phiên bản mới nhất, Bạch Tuyết không còn là nàng công chúa thụ động, chờ đợi số phận mà tỏa sáng với tinh thần nữ quyền, phù hợp xu hướng hiện đại.

Câu chuyện về Bạch Tuyết cũng không gói gọn trong cuộc chiến thiện - ác mà đào sâu nhiều chủ đề như lòng dũng cảm, sự trưởng thành, tình bạn và tinh thần đoàn kết…

Kinh phí 270 triệu USD đổ dồn vào phần hình ảnh và âm nhạc. Đạo diễn khéo léo kết hợp bối cảnh thật với kỹ xảo VFX tiên tiến để tái hiện một thế giới cổ tích sống động, như thật.

Mỗi khung hình đều được chăm chút đến từng chi tiết. Đơn cử, phần trang điểm cho Gal Gadot ngốn mất bốn tiếng mỗi khi ghi hình, hay bảy chú lùn được dựng bằng công nghệ CGI tinh xảo. Từ khu rừng già, ngôi làng cổ kính hay lâu đài của Hoàng hậu đều hiện lên chân thực nhưng vẫn đậm chất kỳ ảo.

Phần âm nhạc cũng là một điểm sáng. Những ca khúc kinh điển như Heigh-Ho, Whistle While You Work đều được làm lại với bản phối hấp dẫn. Một số sáng tác mới được thêm vào, nổi bật có bài Waiting On The Wish được đánh giá cao, giúp chuyện phim thêm phần ý nghĩa.

Sự đầu tư kỹ lưỡng vào âm thanh và hình ảnh biến Snow White thành một tác phẩm giải trí mãn nhãn, phù hợp với cả khán giả nhí lẫn người lớn.

Đáng tiếc, càng về cuối câu chuyện càng chệch hướng và thiếu sức hút. Nhiều tình tiết gượng ép và thiếu logic khiến người xem cảm thấy mệt mỏi, chán nản.

Diễn xuất không cứu nổi phim

Hóa thân Snow White, Rachel Zegler có nhiều nỗ lực để làm mới nhân vật cổ tích kinh điển, xóa tan hoài nghi của khán giả. Chính đạo diễn Steven Spielberg – từng làm việc với Zegler trong West Side Story (2021) – là người đề cử cô cho Marc Webb.

Với kinh nghiệm sân khấu nhạc kịch và giọng hát truyền cảm, ngôi sao sinh năm 2001 mang đến một Bạch Tuyết vừa ngây thơ, vừa mạnh mẽ. Giọng hát trong trẻo của cô là điểm nhấn, truyền tải được cảm xúc của nhân vật, nhất là trong các phân đoạn nhạc kịch.

Gal Gadot cũng gây chú ý khi vào vai Hoàng hậu độc ác. Song, cô còn có vẻ hơi hiền về tạo hình lẫn diễn xuất, chưa đủ độ tàn nhẫn và sắc sảo cần thiết cho một nhân vật phản diện ấn tượng.

Nếu so với Charlize Theron trong Snow White and the Huntsman (2012), minh tinh người Israel có phần thua kém. Đàn chị Theron mang đến sự kiêu sa và ác độc đầy ám ảnh, trong khi Gadot vẫn bị kiềm chế bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, thiếu sự dữ dội cần thiết.

Một gương mặt khác cũng tạo được thiện cảm là Andrew Burnap. Anh hóa thân nhân vật mới Jonathan – người yêu Bạch Tuyết. Dù không xuất hiện nhiều, nam diễn viên sinh năm 1991 vẫn ghi điểm với vẻ ngoài điển trai và diễn xuất tự nhiên, mang đến làn gió mới cho câu chuyện.

Dù có hình ảnh và diễn xuất tốt, Snow White lại không được các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt khi ra mắt. Phim bị xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes với chỉ 43% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn.

Phần lớn đánh giá kịch bản thiếu chiều sâu, nhiều chi tiết bị thay đổi khiến cốt truyện mất đi nét quyến rũ của nguyên tác cổ tích, như việc loại bỏ mô-típ “nụ hôn cứu mạng” của hoàng tử hay cách xây dựng Bạch Tuyết “nữ quyền”.

Kỹ xảo CGI bị cho là quá lạm dụng, nhất là việc ê-kíp không dùng diễn viên thật đóng bảy chú lùn khiến một số khán giả phật lòng. Ê-kíp cũng đối diện làn sóng chỉ trích liên quan đến các phát ngôn của dàn diễn viên chính, như việc Rachel Zegler phản đối Trump hay Gal Gadot ủng hộ quân đội Israel.

Dự án cũng chưa thành công về doanh thu. Tính đến hiện tại, dự án chỉ thu về hơn 16 triệu USD toàn cầu, chưa được 1/10 so với kinh phí bỏ ra (không tính chi phí quảng bá). Tại Việt Nam, phim cũng ghi nhận doanh thu mở màn kém ấn tượng (chỉ hơn 4 tỷ đồng), không trụ nổi trước sức hút của phim kinh dị Quỷ nhập tràng.

Nhìn chung, Snow White cho thấy nỗ lực của Disney khi muốn làm mới câu chuyện cổ tích quen thuộc. Song, phim vẫn đi theo lối mòn của các tác phẩm tiền nhiệm từ “Nhà Chuột”, đó là có hình ảnh ấn tượng nhưng nội dung hời hợt, thiếu chiều sâu.