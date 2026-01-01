Ca sĩ Cẩm Ly và dàn hoa hậu hội tụ đón năm mới

TPO - Chương trình đón năm mới chủ đề Khúc xuân hội tụ quy tụ dàn nghệ sĩ như Cẩm Ly, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc... Dàn hoa hậu, nam vương cũng góp giọng với loạt tiết mục chào đón năm 2026.