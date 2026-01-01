Ca sĩ Cẩm Ly và dàn hoa hậu hội tụ đón năm mới

TPO - Chương trình đón năm mới chủ đề Khúc xuân hội tụ quy tụ dàn nghệ sĩ như Cẩm Ly, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc... Dàn hoa hậu, nam vương cũng góp giọng với loạt tiết mục chào đón năm 2026.
Bước sang chương Đón mùa xuân mới, đạo diễn Hoàng Nhật Nam mang đến chuỗi tiết mục với không khí sôi động. Phan Như Thùy và Ngô Thái Ngân mang đến phần trình diễn trẻ trung với liên khúc Hoa cỏ mùa xuân và Sớm nay mùa xuân.
Á hậu La Ngọc Phương Anh và Jack Long mang đến màn kết hợp ngọt ngào với tiết mục Qua cầu rước em.