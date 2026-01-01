Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Ca sĩ Cẩm Ly và dàn hoa hậu hội tụ đón năm mới

Trạch Dương

TPO - Chương trình đón năm mới chủ đề Khúc xuân hội tụ quy tụ dàn nghệ sĩ như Cẩm Ly, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc... Dàn hoa hậu, nam vương cũng góp giọng với loạt tiết mục chào đón năm 2026.

z7386795468011-099a62c01e50eb4a4b4e1eb306c75531.jpg
Chương trình chào đón năm mới chủ đề Khúc xuân hội tụ mang đến nhiều tiết mục ấn tượng. Đêm nhạc đưa khán giả qua hai chương Việt Nam trong tôi và Đón xuân năm mới, kết hợp nhiều tiết mục truyền thống và hiện đại.
z7386795151136-d94c48294f4c28506a9dd1bdda5c5c54.jpg
Á hậu Ngọc Hằng diện trang phục cầu kỳ, song ca cùng Hồ Trung Dũng ở tiết mục Khúc giao mùa. Nam ca sĩ sau đó mang đến ca khúc Việt Nam quê hương tôi.
z7386795333523-92e884afaa168df0a81284c78bb4af67.jpg
z7386795287480-6f155dbb5f28729a071b8840a15b8928.jpg
Điểm nhấn là phần ca cảnh tân cổ đầy lắng đọng Thương quá Việt Nam do NSƯT Điền Trung, Lê Thanh Thảo trình bày, kết hợp cùng Ngô Thái Ngân và Quách Phú Thành.
z7386795242199-52ea8b8384154526b043373dc2b9e8fa.jpg
Ca sĩ Thanh Ngọc trình diễn tiết mục Tôi yêu với phong cách sôi động.
z7386795060325-c8781e6c8648305cb7bb53921d51be5e.jpg
z7386795105900-c2e6c477564ae2b47a6dad144ca80f3f.jpg
Bước sang chương Đón mùa xuân mới, đạo diễn Hoàng Nhật Nam mang đến chuỗi tiết mục với không khí sôi động. Phan Như Thùy và Ngô Thái Ngân mang đến phần trình diễn trẻ trung với liên khúc Hoa cỏ mùa xuân và Sớm nay mùa xuân.
z7386794923115-799f664a841754c523e9af6b9f304f72.jpg
z7386794968494-fdead40cd3cd9538905a344f08d1e736.jpg
Á hậu La Ngọc Phương Anh và Jack Long mang đến màn kết hợp ngọt ngào với tiết mục Qua cầu rước em.
z7386794878515-0c4e047ada0730afd65710bb6fe6ecf8.jpg
z7386794698147-2bf71e73c648942e7cb923013349bbb1.jpg
Xen kẽ trong dòng chảy sôi động, "chị Tư" Cẩm Ly mang đến bản hit Phố hoa đã đưa khán giả trở về không khí xuân những năm 2000.
z7386794563462-d6b0c14374cfce21c043fc850044cf22.jpg
Sự xuất hiện của Quế Anh cũng góp phần mang đến gam màu tươi mới cho chương trình. Cô đảm nhận vai trò mở màn và kết màn với hai tiết mục Sức mạnh Việt Nam và Happy New Year, đồng thời gây ấn tượng khi khoe giọng hát và vũ đạo trong ca khúc Nàng Xuân cùng Yến Nhi và ca sĩ Lưu Hiền Trinh.
z7386794473061-3b1796f399af821d847497983886d556.jpg
Hoa hậu Yến Nhi lần đầu thử sức với vai trò ca sĩ trong một chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Đứng trên sân khấu cùng nhiều giọng ca giàu kinh nghiệm, Miss Grand Vietnam 2025 thể hiện sự tự tin và làm chủ sân khấu.
z7386897414018-e1623fa67fe9bf69a455efc423b8e6cf.jpg
Màn kết hợp giữa hai Miss Grand Vietnam và ca sĩ Lưu Hiền Trinh.
Trạch Dương
