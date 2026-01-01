Dàn tài tử Trung Quốc hát ‘Cắt đôi nỗi sầu’ đón năm mới

TPO - Bộ ba Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật cùng trình diễn ca khúc “Cắt đôi nỗi sầu” của nhạc sĩ Tăng Duy Tân trên sân khấu đón năm 2026 của đài Chiết Giang.

Sohu đưa tin tối 31/12/2025, Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật gây chú ý khi cùng thể hiện ca khúc Cắt đôi nỗi sầu phiên bản nhạc Hoa trên sân khấu chương trình Gala đêm giao thừa của Đài truyền hình Chiết Giang (Trung Quốc).

Phần giới thiệu mở đầu tiết mục ghi nhận Tăng Duy Tân là nhạc sĩ sáng tác ca khúc.

Tiết mục Cắt đôi nỗi sầu trong chương trình đón năm mới của Chiết Giang TV. Nguồn: Chiết Giang TV

Ba nghệ sĩ diện trang phục bảnh bao, thời trang vừa hát, vừa nhảy trên nền nhạc sôi động. Hỗ trợ họ là dàn vũ công diện sơ mi trắng, quần tây, thắt cà vạt và đeo kính đen.

“Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật đang ở độ tuổi hoàn hảo để nhảy. Màn trình diễn Cắt đôi nỗi sầu của họ thực sự là ‘đòn tấn công trữ tình’ cho đêm giao thừa”, Chiết Giang TV bình luận.

Video cắt tiết mục này thu hút đông đảo người xem trên kênh YouTube của nhà đài. Khán giả khen bộ ba đẹp trai, vẫn giữ được phong độ ngoại hình ở độ tuổi 40. Họ cũng thích nguồn năng lượng và sự dễ thương của ba nam thần trung niên, dù tiết mục chưa được hoàn hảo.

Tuy nhiên, một bộ phận tỏ ra khó tính hơn. Họ chỉ ra ba nghệ sĩ hát ba tông giọng khác nhau, dẫn đến lạc điệu, không đạt yêu cầu tiết mục hợp ca.

Theo người xem, Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật đều có giọng yếu, không giữ được hơi, vào câu không chắc. Sa Dật còn bị phát hiện quên lời, không bắt nhịp kịp hai bạn diễn.

Cư dân mạng bình luận: “Bài này không cắt đôi nỗi sầu, mà cắt luôn tai người nghe”, “Bài hát bị băm nhỏ trên sân khấu”, “Giống đi hát karaoke hơn là sân khấu trực tiếp lớn”…

Trang giải trí Sohu còn mỉa mai: “Trên sân khấu Chiết Giang TV, Lý Thần, Trịnh Khải và Sa Dật cùng hợp ca ca khúc Cắt đôi nỗi sầu. Ba người mỗi người hát một kiểu, lạc tông đến mức không còn chút ăn ý nào, biến ca khúc kinh điển đầy hoài niệm thành hiện trường ‘ba người đấu hát karaoke và làm tổn thương lẫn nhau’”.

Dẫu vậy, một số người bênh vực ba nghệ sĩ không phải ca sĩ chuyên nghiệp, có thể thông cảm về giọng hát. Họ cũng cho rằng Cắt đôi nỗi sầu không phải ca khúc dễ hát, có thể làm khó nhóm diễn viên.

Tăng Duy Tân được biết đến ở Trung Quốc nhờ loạt bản hit như Cắt đôi nỗi sầu...

Cắt đôi nỗi sầu được sáng tác vào năm 2023, là một trong những ca khúc nổi bật nhất của Tăng Duy Tân - nhạc sĩ sinh năm 1995, đến từ Quảng Trị.

Bài hát kể về một người quyết tâm dứt bỏ mối quan hệ mập mờ, không tên, nhưng vẫn bị giày vò bởi nỗi nhớ nhung.

Ngay sau khi phát hành, ca khúc trở thành hiện tượng nhạc Việt, có công lớn giúp tên tuổi Tăng Duy Tân trở nên phổ biến trong ngành giải trí.

Cắt đôi nỗi sầu không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam, mà còn được khán giả và nghệ sĩ Trung Quốc yêu thích. Trước bộ ba diễn viên, diva Trung Quốc Trương Lương Dĩnh từng cùng Đan Trường thể hiện ca khúc này trên sân khấu Sing! Asia 2025.

Ngoài bản hit trên, Tăng Duy Tân còn có nhiều ca khúc được yêu thích ở Cbiz như Dạ vũ, Ngây thơ, Bên trên tầng lầu...