Màn 'đâm sau lưng' chấn động showbiz

TPO - Màn tái hợp của nhóm F4 từ phim kinh điển "Vườn sao băng" gây ra nhiều tranh cãi không đáng có, làm mất đi nhiều tình cảm từ khán giả.

Trang QQ đưa tin mới đây trong concert của nhóm nhạc Mayday, ba thành viên của nhóm F4 Đài Loan (Trung Quốc) là Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Ngô Kiến Hào đã tái hợp trên sân khấu. Tuy nhiên, Chu Hiếu Thiên không tham gia mà vị trí còn lại được trao cho ca sĩ A Tín (A Shin của nhóm nhạc Mayday).

Hành động này của công ty tổ chức Believe Music gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí nhà sản xuất Sài Chí Bình cũng lên tiếng cho biết cái tên F4 được lấy từ bộ phim Vườn sao băng mà cả nhóm đã đóng chung, phải có đầy đủ 4 thành viên mới là nhóm F4 trong ký ức của khán giả.

Đồng thời, nam ca sĩ Chu Hiếu Thiên, người bị loại ra khỏi màn tái hợp cũng nhiều lần lên tiếng trách móc công ty âm nhạc và các thành viên không liên lạc và gạt anh ra khỏi kế hoạch biểu diễn. Với Chu Hiếu Thiên, đây là sự phản bội từ những người bạn đã cùng anh gắn bó nhiều năm.

Nhóm F4 nổi tiếng từ phim Vườn sao băng, các thành viên lần lượt là Ngô Kiến Hào, Ngôn Thừa Húc, Chu Hiếu Thiên, Châu Du Dân (từ trái sang).

Tuy nhiên, trong lần tụ họp mới nhất, Chu Hiếu Thiên không được mời. Nam ca sĩ A Tín (ngoài cùng bên phải) thay thế anh trên sân khấu.

Sau đó, Chu Hiếu Thiên cũng có màn "đâm sau lưng" gây chấn động giới giải trí khi anh tố cáo công ty quản lý Believe Music đã có nhiều sai phạm trong kinh doanh. Trong đó, Chu Hiếu Thiên khẳng định Believe Music có hành vi trốn thuế hiện tại bị các cơ quan chức năng điều tra. Nam diễn viên khẳng định anh mới được mời đến phối hợp lấy lời khai.

Bên cạnh đó, Chu Hiếu Thiên cho biết có bằng chứng Believe Music móc nối các bên phe vé để tuồn vé lậu, đẩy giá vé lên cao và trốn thuế, thậm chí có hành vi ra nước ngoài rửa tiền. Theo ngôi sao Sở Lưu Hương, công ty Believe Music có hai công ty riêng biệt, dùng phương thức khai khống thù lao của nghệ sĩ, rồi chuyển một phần tiền ra nước ngoài dưới dạng thanh toán cát-xê nhằm tránh khoản thuế lớn đáng lẽ phải nộp.

Thông tin Chu Hiếu Thiên đưa ra tạo ra cơn sóng trong giới mộ điệu bởi nếu những lời tố cáo của nam ca sĩ trở thành sự thật, công ty Believe Music và nhóm nhạc Mayday sẽ bị điều tra, trở thành nghệ sĩ có vết nhơ về pháp luật và bị cấm biểu diễn, dẫn tới sự nghiệp chấm dứt. Đặc biệt là khi Mayday (Ngũ Nguyệt Thiên) là nhóm nhạc xứ Đài sang Đại lục biểu diễn.

Sau những tiết lộ của Chu Hiếu Thiên, nhiều người lên tiếng ủng hộ nam ca sĩ đòi lại công bằng, tung thêm bằng chứng để vạch trần thủ đoạn gian dối của công ty Believe Music cũng như đường dây phe vé, trục lợi từ khán giả.

Chu Hiếu Thiên không thoải mái khi bị loại khỏi nhóm, anh tố cáo công ty quản lý của nhóm nhạc Mayday có hành vi trốn thuế, gian lận trong kinh doanh.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng Chu Hiếu Thiên tính cách ích kỷ, nhỏ mọn "không ăn được thì đạp đổ", khi không được mời biểu diễn thì tung tin phá hủy sự nghiệp và danh tiếng đồng nghiệp. Lối hành xử không suy nghĩ thấu đáo như vậy khiến nhiều khán giả cho rằng việc Believe Music không mời Chu Hiếu Thiên tái hợp là đúng.

Theo QQ, nhóm F4 nổi danh nhờ đóng phim Vườn sao băng phiên bản Đài Loan từ năm 2001. Ngôn Thừa Húc đóng nam chính Đạo Minh Tự, Châu Du Dân thủ vai Hoa Trạch Loại u sầu, Ngô Kiến Hào đóng Mỹ Tác đào hoa và Chu Hiếu Thiên đảm nhận vai Tây Môn lịch thiệp. Nhờ thành công của phim, họ nhanh chóng trở thành "biểu tượng thanh xuân" của cả một thế hệ và nổi tiếng khắp châu Á.

Đến năm 2007, sau khi nhóm tan rã, Chu Hiếu Thiên tiếp tục sự nghiệp diễn xuất nhưng không thành công. Không những vậy, anh còn bị căn bệnh hội chứng đau cơ xơ hóa. Nam diễn viên bày tỏ: "Các cơ của tôi bị đau và các chấn thương sẽ không thể tự hồi phục. Tôi thường phải đối mặt với vật lý trị liệu, tốn nhiều thời gian và kinh phí điều trị".

Chu Hiếu Thiên là người gặp nhiều rắc rối về đời tư nhất trong nhóm F4.

Trong nhóm F4, có thể nói sự nghiệp của Chu Hiếu Thiên kém khởi sắc nhất, cuộc sống cũng bấp bênh hơn các thành viên khác. Ngoại hình nam nghệ sĩ cũng không còn được như xưa. Có lẽ Chu Hiếu Thiên trông mong vào lần hợp tác với F4 để lấy lại ánh hào quang nhưng không được như ý.



Mới nhất, Chu Hiếu Thiên đã lên tiếng xin lỗi về những thông tin anh đưa ra. Nhiều khán giả thất vọng về ngôi sao Vườn sao băng.