Giải trí

Google News

Hồ Trung Dũng: 'Tôi mất niềm tin vào cuộc sống'

Thanh Ngân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hồ Trung Dũng cho biết có những giai đoạn anh mất niềm tin vào cuộc sống, dù hình ảnh của anh trong mắt công chúng thường gắn với sự điềm đạm, nhẹ nhàng.

Trong buổi giao lưu cùng khán giả dịp cuối năm, ca sĩ Hồ Trung Dũng nói có những giai đoạn anh mất niềm tin vào cuộc sống, trái ngược với hình ảnh điềm đạm, nhẹ nhàng mà anh thường xuất hiện trước công chúng. Nhiều lần, nam ca sĩ tự hỏi giá trị của bản thân và ý nghĩa những gì đang theo đuổi.

“Nếu không làm cuộc đời này đẹp hơn được, mình cũng không làm nó tệ đi. Mọi người thường thấy lúc nào tôi cũng cười nói, nhẹ nhàng nên nghĩ cuộc sống của tôi sung sướng. Thật ra có lúc tôi mất niềm tin vào cuộc sống. Và sau cùng, điều tôi tự phục chính mình là luôn hết mình, luôn làm mọi thứ bằng cả trái tim”, Hồ Trung Dũng chia sẻ.

luan5026.jpg
luan4929.jpg
Hồ Trung Dũng nói anh vượt qua thất tình, đưa chiêm nghiệm cá nhân vào âm nhạc.

Nam ca sĩ cho rằng trạng thái tinh thần không xuất hiện trong chốc lát mà kéo dài nhiều năm, đặc biệt sau những đổ vỡ tình cảm và các biến động cá nhân. Thay vì né tránh, anh chọn cách ghi lại cảm xúc bằng âm nhạc. ALIVE ra đời từ quá trình đó, như dạng nhật ký, trình bày lát cắt đời sống nội tâm, không tô hồng nhưng không bi lụy.

Trong buổi Listening Space tại TPHCM, nam ca sĩ xuất hiện với phong cách quen thuộc, cho biết anh không chủ ý làm mới hình ảnh, muốn giữ sự tập trung cho phần âm nhạc và câu chuyện sau các sáng tác.

Mở đầu chương trình, Hồ Trung Dũng trình diễn Home (I’ll See You Again), ca khúc có màu sắc nhẹ nhàng, mang tinh thần lạc quan hiếm hoi trong album gồm 11 bài hát. Xen kẽ các phần trình diễn, anh kể về quá trình sáng tác kéo dài hơn ba năm, với hơn 20 bản nhạc được viết rồi loại bỏ, chỉnh sửa nhiều lần.

z7384815242160-642a6fd127d540032457b7d2b1a636e8.jpg
Hồ Trung Dũng nói áp lực khi thực hiện album được ấp ủ suốt 3 năm.

Hồ Trung Dũng cho biết đây là album khiến anh áp lực nhất trong sự nghiệp. Toàn bộ ca khúc do chính anh sáng tác và phản ánh những trải nghiệm riêng. Việc trình diễn trước sự hiện diện của các nhạc sĩ, đồng nghiệp thân thiết khiến anh không tránh khỏi căng thẳng, nhưng cũng là dịp để anh kiểm chứng lựa chọn của mình, kể câu chuyện thật, thay vì chạy theo thị hiếu.

Lần này, toàn bộ doanh thu pre-order của ALIVE được Hồ Trung Dũng trực tiếp gửi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Anh cho rằng đây là hành động lan tỏa tinh thần nhân ái và là trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ.

Thanh Ngân
#Nghệ thuật và cảm xúc cá nhân #Chấn thương tâm lý và niềm tin cuộc sống #Sáng tác âm nhạc như nhật ký nội tâm #Trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ #Ảnh hưởng của đổ vỡ tình cảm đến tâm lý #Giữ gìn hình ảnh nghệ thuật không đổi mới #Hành trình sáng tác album đầy áp lực #Tác động của thiên tai đến hoạt động từ thiện nghệ sĩ #Chia sẻ về quá trình sáng tác và biểu diễn

