Giải trí

Google News

Tình trạng nam người mẫu trong vụ lật xe 9 người tử vong ở Lào Cai

TPO - Liên quan vụ lật xe đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai, đại diện công ty quản lý cho biết gia đình chưa thể vào thăm người mẫu Công Chiểu, do tình trạng sức khỏe của anh còn yếu, việc thăm nuôi đang bị hạn chế theo quy định y tế.

Chiều 29/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Duy Khánh - CEO Five6 Entertainment - cho biết Lý Công Chiểu - một trong 18 nạn nhân vụ lật xe nghiêm trọng tại Lào Cai ngày 27/12 - vừa trải qua ca phẫu thuật và qua giai đoạn nguy kịch. Hiện nam người mẫu được theo dõi hồi phục tại Bệnh viện Việt Đức, gia đình chưa thể vào thăm.

“Công Chiểu đang nằm ở phòng hồi sức. Những lúc tỉnh, em chỉ có thể nói được 1-2 câu. Gia đình vẫn đang chờ bệnh viện đồng ý để được vào thăm vì tình trạng sức khỏe còn yếu, việc thăm nuôi bị giới hạn nhiều yếu tố”, ông Khánh thông tin.

600301274-1408686150951083-845297966300058068-n.jpg
congchieu.jpg
Hình ảnh gần đây của người mẫu Công Chiểu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h40 ngày 27/12, tại xã Phình Hồ (Lào Cai), ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật, khiến 9 người tử vong và 9 người bị thương nặng. Các nạn nhân bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Tối cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh trực tiếp tới Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Khoảng 21h30, các nạn nhân tử vong được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Tỉnh Lào Cai hỗ trợ 50 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 5 triệu đồng đối với mỗi nạn nhân bị thương.

Lý Công Chiều sinh năm 1996, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu tự do tại Hà Nội. Anh được nhiều khán giả biết đến khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Quý ông hoàn mỹ - The Next Gentleman. Nam người mẫu thường xuất hiện trong các TVC quảng cáo, gương mặt đại diện cho một số thương hiệu thời trang trong nước.

image-1.jpg
Hiện trường vụ lật xe khiến 9 người tử vong ở Lào Cai.
Trạch Dương
#Tai nạn xe lật tại Lào Cai #Tình trạng sức khỏe người mẫu Công Chiểu #Thương vong vụ tai nạn thiện nguyện #Hỗ trợ hậu sự nạn nhân tử vong #Quản lý truyền thông người mẫu #Hồi phục sau tai nạn nghiêm trọng #Ảnh hưởng vụ tai nạn đến gia đình nạn nhân #Chương trình truyền hình và hoạt động người mẫu #Chăm sóc y tế và giới hạn thăm nuôi

