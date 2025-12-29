Diva Hồng Nhung: ‘Hoãn show kiểu này chắc trên đời mới có một’

TPO - Diva Hồng Nhung cho biết cô và nhiều nghệ sĩ chưa nhận bất cứ đồng thù lao nào cho đêm nhạc Bốn cánh chim trời. Điều khiến cô đau đớn nhất là hàng nghìn khán giả bị dẫn vào khán phòng, chỉ để nghe thông báo huỷ show.

Thật sự đau xót, chưa tin vào sự thật

Việc đêm nhạc Bốn cánh chim trời bất ngờ bị hủy ngay trước giờ diễn tối 28/12 gây xôn xao dư luận, khiến nhiều nghệ sĩ tham gia và hàng nghìn khán giả đã mua vé bàng hoàng.

Trưa 29/12, diva Hồng Nhung lên tiếng, bày tỏ nỗi đau xót trước cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp của đơn vị thực hiện chương trình.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, chương trình Bốn cánh chim trời do Công ty Ngọc Việt tổ chức, quy tụ các tác phẩm kinh điển của bốn nhạc sĩ lớn Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến.

Hồng Nhung chia sẻ loạt ảnh hậu trường tập luyện cho đêm nhạc Bốn cánh chim trời.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung được mời đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Với tinh thần làm mới di sản âm nhạc, toàn bộ các tác phẩm đều được phối khí mới, đòi hỏi khối lượng lao động lớn và sự chuẩn bị nghiêm túc từ ê-kíp sáng tạo cũng như các nghệ sĩ biểu diễn.

“Công lớn nhất để xây dựng, luyện tập và hình thành chương trình âm nhạc này là của nhạc sĩ Vũ Quang Trung”, Hồng Nhung nhấn mạnh

Về phía nghệ sĩ biểu diễn, Hồng Nhung cho biết các ca khúc dành cho mình không xa lạ, nhưng với tinh thần mới của chương trình, cô dành nhiều thời gian tự tập luyện tại nhà để khi bước vào buổi tập cùng hơn 40 nhạc công không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

“Tất cả nghệ sĩ đều đến với chương trình bằng sự háo hức, trân trọng đối với âm nhạc của các bậc tiền bối, nhất là sự trân trọng dành cho những khán giả đã mua vé để chờ đợi một chương trình âm nhạc lớn, mang nhiều kỳ vọng”, chị chia sẻ.

Sau buổi tập cùng dàn nhạc ngày 27/12, Hồng Nhung cho biết cô càng thêm hứng khởi và mong chờ được đứng trên sân khấu vào tối hôm sau. Tuy nhiên, đến ngày 28/12, nữ ca sĩ bất ngờ nhận được thông báo hoãn chương trình từ ban tổ chức, trước khi thông tin chính thức về việc huỷ show được đăng tải trên báo chí.

“Y như người bị bước hụt chân, tôi nhận được thông báo của BTC là họ đã quyết định hoãn chương trình. Tôi đành đi về và cảm thông với hàng ngàn khán giả đã mua vé, chắc sẽ nhận hoàn trả như những chương trình đã từng ở trong hoàn cảnh này”, Hồng Nhung viết.

Chưa dừng lại, Hồng Nhung kể tiếp cô nhận được hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi và video từ bạn bè, đồng nghiệp tại nơi tổ chức đêm nhạc khi vừa đáp xuống sân bay.

“Rất đông khán giả đã có mặt phía trong khán phòng, thái độ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe thông báo hủy show ngay trên sân khấu, những khán giả lớn tuổi buồn bã đứng dậy ra về, một số người vô cùng bức xúc, thậm chí gọi 113 báo cáo công an về vụ việc, cho rằng hàng nghìn người đã bị lừa”, Hồng Nhung mô tả.

Hồng Nhung cho rằng việc hoãn show vì các lý do khác nhau không phải điều mới mẻ, “nhưng hoãn show kiểu này thì chắc trên đời mới có một”.

“Tôi không biết phải kết luận thế nào về sự việc này vì bản thân vẫn chưa tin vào sự thật. Tôi thực sự đau xót và không thể ngờ rằng khán giả của một chương trình mang tính văn hóa cội nguồn của Việt Nam lại bị ứng xử như vậy”, cô nói.

Sau khi BTC báo hủy đêm nhạc hàng tiếng đồng hồ, hàng trăm khán giả vẫn ngồi lại khán phòng vì hụt hẫng và thất vọng. Ảnh: Lê Như Viên.

Nhiều nghệ sĩ chưa nhận thù lao, tự lo chi phí

Không chỉ khán giả, các nghệ sĩ tham gia chương trình cũng chịu thiệt hại trực tiếp. Hồng Nhung tiết lộ cô và nhiều nghệ sĩ khác như nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, Tấn Minh… đều rơi vào tình cảnh tương tự, dù có hợp đồng và những cam kết “chắc nịch” qua điện thoại, tin nhắn, đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thù lao nào, kể cả chi phí đi lại, ăn ở cũng tự chi trả.

“Sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi lại tự lo trở về. Nhưng điều đau tim nhất vẫn là hàng nghìn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn trước, còn bị dẫn vào khán phòng chỉ để nghe thông báo huỷ show”, nữ ca sĩ viết.

Thông báo huỷ show viết tay của phía BTC tại nơi diễn ra sự kiện. Ảnh: Kim Minh Thúy.

Theo Hồng Nhung, đêm 28/12, nhiều nghệ sĩ đã mất ngủ vì sự việc đáng tiếc này. Thậm chí, họ bàn nhau tự tổ chức lại chương trình tại một nhà hát chuyên nghiệp, như một cách trả lại cho khán giả điều mà họ đáng ra đã được thưởng thức vào tối 28/12.

Bên dưới bài viết của Hồng Nhung, nhiều nghệ sĩ và khán giả đặt câu hỏi về trách nhiệm, uy tín và đạo đức nghề nghiệp của các đơn vị tổ chức biểu diễn. Người hâm mộ mong muốn sự vào cuộc của cơ quan chức năng để sớm có câu trả lời thỏa đáng.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung bày tỏ: “Điều đáng tiếc nhất là tất cả nhạc sĩ và nghệ sĩ đã mất đi cơ hội để cùng chia sẻ một đêm nhạc tâm huyết với khán giả yêu âm nhạc đang rất chờ đợi”.

“Một nỗi thất vọng tràn trề với tất cả mọi người trong khán phòng. Chương trình có nhiều người lớn tuổi và tất cả đều có lòng yêu âm nhạc sâu sắc. Nếu có một đêm nhạc như chị Nhung nói trong tương lai, chắc chắn là một sự an ủi đồng cảm tuyệt vời”, “Lần đầu tiên đến show và về như thế này, như đùa”, “Làm ăn cẩu thả nên các nghệ sĩ lẫn khán giả đã mua vé đều hụt hẫng”, “Thực sự quá sốc cho cách hành xử này”, “Chị đứng ra tổ chức show đi. Ngày hôm qua quá tồi tệ và hụt hẫng, đặc biệt với hàng ngàn khán giả lớn tuổi cất công lặn lội đường xa đến, háo hức, chờ đợi”, “Tiếc cho sự tâm huyết của các nghệ sĩ, khổ cho khán giả mất công mất việc. Đáng trách nhà tổ chức đã không xử lý một cách thấu đáo cho một sự kiện nghệ thuật tâm huyết của bao người”, “Sau khi BTC báo hủy hàng tiếng đồng hồ, hàng trăm khán giả vẫn ngồi lại và ngơ ngác không hiểu vì sao họ lại hủy show. Ngọc Việt Show thực sự coi thường khán giả và nghệ sĩ, xứng đáng bị truy tố vì lừa dối khách hàng”… là một số bình luận của khán giả.