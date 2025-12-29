Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Cô gái đẹp nhất năm 2025

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nữ ca sĩ Rosé của BlackPink được vinh danh ở vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler bình chọn.

Như thông lệ, TC Candler thông báo danh sách Những gương mặt đẹp nhất của năm 2025. Bảng xếp hạng 100 người đẹp nhất vẫn có nhiều đại diện từ châu Á, nhất là các thần tượng Kpop. Năm nay, nữ ca sĩ Rosé của BlackPink được vinh danh ở vị trí thứ nhất.

Rosé sinh năm 1997, là giọng ca chính của nhóm nhạc nữ Kpop đình đám Blackpink. Nữ ca sĩ có gương mặt hiện đại, cá tính. Sinh tại New Zealand, lớn lên ở Australia, cô được biết đến với chất giọng độc đáo, vũ đạo cuốn hút, ngoại hình xinh đẹp, và đã gặt hái nhiều thành công lớn cả trong và ngoài nước.

100-16908657222871460174047.jpg
untitled-1.jpg
Rosé của BlackPink được vinh danh ở vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler bình chọn.

Không chỉ thành công về sự nghiệp âm nhạc, Rosé còn là một trong những nghệ sĩ Kpop nổi bật ở mảng thời trang. Hiện cô là đại sứ toàn cầu cho hàng loạt ông lớn như Tiffany & Co, Yves Saint Laurent...

Đứng thứ hai trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 của TC Candler là diễn viên người Mỹ - Sydney Sweeney, thứ ba là ca sĩ Hàn Quốc - Pharita, thứ tư là diễn viên người Philippines - Andrea Brillantes và thứ năm là diễn viên người Uganda - Whitney Peak.

Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về người mẫu kiêm diễn viên Italia - Deva Cassel, ca sĩ kiêm diễn viên người Thái - Becky Rebecca, vũ công kiêm rapper Hàn Quốc - Karina, rapper người Thái - Sitala, người mẫu Nga - Dasha Taran.

Danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được TC Candler công bố hàng năm kể từ năm 1990. Trong những năm gần đây, danh sách này đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem.

whitney-peak-chanel-coco-mademoiselle-305648-1676976093602-square-1200-80.jpg
465682919-951230867050631-5726076929796589058-n.jpg
583676306-893067640058416-797792973660973064-n.jpg
1111.jpg
Các gương mặt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025.

Không giống hầu hết bảng xếp hạng sắc đẹp hàng năm khác, danh sách 100 gương mặt đẹp nhất không chỉ dựa vào yếu tố nổi tiếng và không giới hạn ở một quốc gia cụ thể nào.

"Sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ chỉ là một trong những tiêu chí. Sự duyên dáng, thanh lịch, độc đáo, táo bạo, đam mê, tự tin, niềm vui, hy vọng… tất cả đều được thể hiện trên một khuôn mặt tuyệt đẹp", TC Candler chia sẻ về tiêu chí bình chọn.

Danh sách này chọn ra 100 gương mặt trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện. Con số này tăng lên mỗi năm khi sự tham gia của công chúng ngày càng tăng.

Năm 2024, người chiến thắng cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ diễn viên người Philippines - Andrea Brillantes.

Duy Nam
#Cô gái đẹp nhất 2025 #Rosé #Blackpink

Xem thêm

Cùng chuyên mục