Ai đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hòa bình 2026

TPO - Sau khi Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars 2026 được khởi động, fan Việt đang chờ đợi đại diện Việt Nam được công bố. Những cái tên như Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Nguyễn Hương Giang... đang được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng.

Hoa hậu Hòa bình All Stars mùa giải đầu tiên dự kiến ​​diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 13/2/2026 tại Thái Lan. Tuy nhiên, cuộc thi đã được lùi lại hai tuần, dự kiến diễn ra sau Tết Nguyên đán 2026 để tạo điều kiện cho các thí sinh xin visa.

Hiện đã có nhiều người đẹp nổi tiếng ghi danh tham dự Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars như Tharina Botes - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021, Melisha Lin - Á hậu 5 Miss Grand International 2024, Fuschia Anne Ravena - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022, Thet San Andersen - Hoa hậu Hoàn vũ Myanmar 2024...

Khán giả Việt đang mong chờ cái tên đại diện Việt Nam tại mùa giải đặc biệt này. Những cái tên như Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Nguyễn Hương Giang... đang được nhắc đến như những ứng viên tiềm năng.

Cơ hội dành cho các gương mặt cũ

Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, Kiều Loan là những cái tên đang được fan nhắc tới.

Trước đó, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International (MGI) cho biết mùa giải All Stars sẽ quy tụ các người đẹp từng tham dự những cuộc thi trước đây nhưng chưa đoạt giải. Đây được xem là cơ hội cho các gương mặt cũ đã dự thi nhưng chưa chạm tới chiếc vương miện.

Ngay sau đó, những cái tên như Á hậu Kiều Loan, Ngọc Thảo, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân... đồng loạt được fan sắc đẹp nhắc đến vì họ từng giành thành tích ở MGI nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác.

Người đẹp được fan mong chờ dự thi nhất là Á hậu Kiều Loan. Cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình 2019 tại Venezuela và lọt vào top 10 nhờ giành giải Miss Popular Vote.

Năm 2023, ông Nawat từng công khai khen ngợi Kiều Loan trên truyền thông. Ông nói: "Cô ấy rất tuyệt vời. Cô ấy thay đổi rất nhiều về phong cách trình diễn và là một ca sĩ rất tốt. Tôi rất thích. Nếu cô ấy đến với Miss Grand International thời điểm này, cô ấy sẽ chiến thắng".

Ông Nawat chia sẻ thêm: "Tôi rất thích Lona, cô ấy là số một Việt Nam bây giờ. Tôi ủng hộ cô ấy, rất dễ thương. Xinh đẹp hơn, vóc dáng cũng đẹp hơn và cả tài năng của cô ấy nữa. Tôi vô cùng thích cô ấy". Sau nhiều năm hoạt động showbiz, Kiều Loan được cho là gương mặt giàu kinh nghiệm, thích hợp để gửi đến một mùa giải All Stars.

Á hậu Nguyễn Lê Ngọc Thảo cũng là cái tên được khán giả yêu thích. Cô tham dự Hoa hậu Hòa bình 2020 tại Thái Lan và lọt vào top 20. Á hậu Việt Nam 2020 được cho là có nhiều tiềm năng phát triển với gương mặt đẹp, kỹ năng trình diễn tốt và năng lượng tích cực.

Hai người đẹp Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân cũng nằm trong danh sách yêu thích của khán giả. Lê Hoàng Phương từng giành giải Á hậu 4 tại Hoa hậu Hòa bình tổ chức ở Việt Nam. Sau hai năm, cô vẫn chăm chỉ hoạt động showbiz với vai trò người mẫu, giám khảo game show và có lượng fan đông đảo.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân được xem là có câu chuyện truyền thông nếu đến với mùa giải All Stars. Cô từng bị ông Nawat miệt thị ngoại hình sau khi dừng chân ở top 20 tại Hoa hậu Hòa bình 2022. Sau ba năm, người đẹp có sự thay đổi tích cực về vóc dáng, kỹ năng trình diễn.

Người chuyển giới được chào đón

Hương Giang được mong chờ tham dự Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars.

Nếu trước đây, ông Nawat từ chối người chuyển giới tham gia các cuộc thi của mình thì với mùa giải All Stars, vị chủ tịch MGI mở cửa với phụ nữ đã kết hôn, có con hoặc là người chuyển giới (đã hoàn tất phẫu thuật và có giấy chứng nhận).

Hiện các fan sắc đẹp trong nước kêu gọi nhiều người đẹp chuyển giới tham dự Hoa hậu Hòa bình 2026, trong đó ứng viên được yêu thích nhất là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang.

Hương Giang được cho là có nhiều lợi thế nếu tham gia Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars. Cô từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế tại Thái Lan và vừa đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trên xứ sở chùa vàng. Thái Lan được xem là nơi thân thuộc với Hương Giang. Cô cũng có nhiều fan tại đây.

Trong quá trình tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan, Hương Giang đã có cơ hội tiếp xúc với ông Nawat. Vị chủ tịch MGI từng bày tỏ sự thích thú với vẻ ngoài biến hóa và năng lượng vui vẻ, tích cực của Hương Giang.

Gần đây, ông Nawat cũng gửi thư ngỏ tới chủ tịch Miss Universe Vietnam về việc đề cử ứng viên cho Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars. Bên cạnh đó, Hương Giang cũng liên tục nhắc về mùa giải đặc biệt này trên trang cá nhân, càng khiến fan sắc đẹp Việt thêm tò mò về việc liệu cô có là đại diện Việt Nam của Hoa hậu Hòa bình mùa giải All Stars hay không.