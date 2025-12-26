8 hoa hậu của năm 2025

TPO - Châu Mỹ và châu Á tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế với 7 danh hiệu hoa hậu quốc tế trong năm 2025. Trong khi đó, châu Âu chỉ có một người đẹp đăng quang còn các người đẹp khu vực châu Phi không giành được danh hiệu nào.
Fatima Bosh đến từ Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan. Cô là người đẹp Mexico thứ tư đăng quang Miss Universe. Chiến thắng của Fatima đến nay vẫn gây tranh cãi. Fatima được cho là được dọn đường để đăng quang vì bố người đẹp có quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha - ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ. Người đẹp 24 tuổi, học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana ở quê nhà. Tân hoa hậu bị nhận xét có nhan sắc, kỹ năng lép vế so với các người đẹp còn lại trong top 5. Dù gây tranh cãi, Fatima vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi trở về quê nhà.
Người đẹp Thái Lan - Opal Suchata đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 hồi tháng 5 ở Ấn Độ. Cô được đánh giá là ứng viên sáng giá ngay từ khi nhập cuộc ở Ấn Độ. Cô cũng làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Thái Lan đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới. Opal Suchata 22 tuổi, là sinh viên Luật tại Đại học Thammasat, chuyên ngành Quan hệ quốc tế, thành thạo tiếng Anh và Trung. Người đẹp Thái Lan gây chú ý với câu chuyện truyền cảm hứng về việc vượt qua căn bệnh ung thư vú. Opal còn được ngưỡng mộ với câu chuyện dám từ bỏ danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ để theo đuổi giấc mơ. Trái ngược với Hoa hậu Hoàn vũ, chiến thắng của Suchata Chuangsri nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của công chúng.
Người đẹp Colombia - Catalina Duque đăng quang danh hiệu Hoa hậu Quốc tế 2025 tại Nhật Bản. Catalina đã mang về chiếc vương miện Hoa hậu Quốc tế thứ tư cho Colombia. Chiến thắng của cô được đánh giá là kết quả thuyết phục, minh bạch. Catalina Duque Abréu sinh năm 1999 tại Miami (Mỹ), là người đẹp mang hai dòng máu Mỹ - Colombia. Người đẹp có chiều cao ấn tượng 1,8 m cùng sắc vóc quyến rũ đậm chất Latinh. Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
Người đẹp Brazil - Eduarda Braum đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2025 tại Ba Lan hồi tháng 6. Người đẹp năm nay 23 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,86 m, đã tốt nghiệp ngành văn học, là người mẫu, người dẫn chương trình. Cô đã thành lập Protagonistas do Amanhã - dự án truyền cảm hứng tại các trường công về sức mạnh của giáo dục. Eduarda Braum được nhận xét là một trong những Hoa hậu Siêu quốc gia có nhan sắc ấn tượng nhất những năm gần đây.
Người đẹp Phiippines - Emma Tiglao, 30 tuổi, đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tại Thái Lan hồi tháng 10. Cô là Hoa hậu Hòa bình nhiều tuổi nhất từ trước đến nay. Chiến thắng của Emma Tiglao không gây bất ngờ. Ngay từ đầu cuộc thi, người đẹp luôn nằm trong top những thí sinh sáng giá cho vương miện do các chuyên trang sắc đẹp quốc tế bình chọn. Emma Tiglao cũng làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp Philippines thứ hai mang cú đúp danh hiệu Miss Grand về cho quê nhà sau chiến thắng của Christine Juliane Opiza vào năm 2024. Người đẹp cao 1,75 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Philippines.
Người đẹp Cộng hòa Czech - Natálie Puškinová đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2025 tổ chức ở Philippines. Cô là người đẹp duy nhất đến từ châu Âu trong số 8 hoa hậu quốc tế đăng quang năm 2025. Natálie năm nay 21 tuổi, là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles ở Prague và là một thợ lặn. Cô cao 1,78 m, có gương mặt cuốn hút với đôi mắt xanh và mái tóc vàng óng ả. Tuy được đánh giá chiến thắng thuyết phục nhưng người đẹp chưa nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả do tổ chức Hoa hậu Trái Đất ngày càng đi xuống trong cách điều hành.
Người đẹp Venezuela - Anna Blanco đăng quang danh hiệu Miss Charm 2025 hôm 12/12 ở Việt Nam. Chiến thắng của cô được đánh giá thuyết phục, nằm trong dự đoán từ đầu của khán giả và các chuyên trang sắc đẹp. Anna Blanco sinh năm 1999, cao 1,82 m, đến từ thành phố Caracas, Venezuela. Cô có số đo hình thể 86-61-98 cm, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Anna là ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu. Cô từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Holland College (Canada) và Học viện Âm nhạc Hiện đại Anh - Ireland.
Người đẹp Mỹ - Yolina Lindquist đăng quang Miss Cosmo 2025 hôm 20/12 tại TPHCM. Cô là người đẹp cuối cùng đăng quang tại một cuộc thi hoa hậu quốc tế trong năm 2025. Yolina Lindquist cao 1,74 m, hiện hoạt động trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Southern Illinois, từng tham gia điều hành nhiều tổ chức sinh viên và có kinh nghiệm du lịch qua 16 quốc gia. Cô không phải là thí sinh quá nổi trội về kỹ năng trình diễn nhưng được đánh giá hài hòa về mọi mặt. Người đẹp có vẻ ngoài sáng sân khấu, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào và kỹ năng ứng xử, giao tiếp trôi chảy.