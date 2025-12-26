8 hoa hậu của năm 2025

TPO - Châu Mỹ và châu Á tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế với 7 danh hiệu hoa hậu quốc tế trong năm 2025. Trong khi đó, châu Âu chỉ có một người đẹp đăng quang còn các người đẹp khu vực châu Phi không giành được danh hiệu nào.