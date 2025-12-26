Hoa hậu Honey Lee trước khi bị truy tố

TPO - Trước khi bị truy tố và vướng cáo buộc trốn thuế, Honey Lee được xem là Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc và có sự nghiệp phim ảnh ấn tượng.

Thông tin Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee và chồng cùng công ty của cô - Hope Project - bị truy tố với cáo buộc vi phạm Luật Phát triển Ngành Văn hóa Đại chúng và Nghệ thuật Hàn Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trước đó, cô cũng bị Cục Thuế khu vực Seoul điều tra thuế chuyên sâu, phải nộp thêm 6 tỷ won (hơn 4 triệu USD), bao gồm cả thuế thu nhập.

Những ồn ào pháp lý thời gian qua được cho là ảnh hưởng tới hình ảnh nữ diễn viên xây dựng trong hai thập kỷ qua. Xuất phát điểm từ một hoa hậu, Honey Lee hướng tới hình ảnh diễn viên, doanh nhân và là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới giải trí Hàn Quốc.

Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc

Honey Lee tại Hoa hậu Hoàn vũ 2007.

Honey Lee tên thật Lee Ha Nui, sinh năm 1983 và được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc năm 2006. Cô tiếp tục chinh chiến tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ và trở thành Á hậu 3 năm 2007.

Honey Lee ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp sắc sảo, trí tuệ và khả năng ngoại ngữ ấn tượng. Đến nay, cô vẫn được xem là người đẹp Hàn Quốc thành công nhất ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ. Cô là người giúp Hàn Quốc vào chung kết sau 19 năm trắng tay kể từ khi đại diện của Hàn Quốc năm 1988 cán đích ở vị trí Á hậu 1.

Sau khi trở về từ Hoa hậu Hoàn vũ, Honey Lee trở thành người đẹp châu Á đầu tiên được vinh danh là Miss Grand Slam - Hoa hậu của các hoa hậu do chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties bình chọn. Năm 2015, cô đứng đầu danh sách 11 mỹ nhân Hàn Quốc sexy nhất mọi thời do tạp chí Playboy bình chọn.

Honey Lee cũng là người chơi đàn gayageum chuyên nghiệp, được Trung tâm nghệ thuật Kumho ca ngợi là thần đồng gayageum. Cô đã cho ra mắt 4 CD và đã biểu diễn tại hơn 25 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có các buổi hòa nhạc tại Carnegie Hall ở thành phố New York.

Người đẹp cũng hoạt động tình nguyện cho các tổ chức UNICEF, Compassion, World Vision và là đại sứ thiện chí cho Beautiful Mind Charity. Với nhan sắc, tài năng nổi bật, Honey Lee được khán giả quê nhà ưu ái gọi là Hoa hậu đẹp nhất Hàn Quốc.

Sự nghiệp diễn xuất rực rỡ

Honey Lee có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Honey Lee đắt show quảng cáo, làm MC, biểu diễn nhạc kịch... Năm 2008, cô tham dự cuộc tuyển chọn tài năng lần thứ 11 của đài SBS, chính thức bước chân vào diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô là Han Jeong Won - nữ luật sư tài năng và quyến rũ - trong Partner (2009).

Cô tham gia nhiều khóa học diễn xuất, học thêm từ các diễn viên trong nghề, nỗ lực thành diễn viên chuyên nghiệp. Năm 2011, cô gây chú ý khi hóa thân Kim Yeon Jeong - đầu bếp tốt bụng nhưng tính cách thô lỗ, mất niềm tin vào tình yêu sau khi bị bạn trai 10 năm phản bội. Vai diễn mang về cho cô giải Diễn viên mới xuất sắc tại MBC Drama Award 2011.

Năm 2019, Honey Lee khẳng định vị thế diễn viên hàng đầu với hai phim điện ảnh, một tác phẩm truyền hình. Đầu năm, cô tham gia Phi vụ bá đạo - tác phẩm thu về 30,9 triệu USD, trở thành phim hài ăn khách nhất mọi thời.

Cuối năm, Honey Lee tiếp tục gây chú ý với vai luật sư trong Black Money, thu hút 2,5 triệu khán giả. Thành công giúp cô trở thành sao nữ duy nhất có tên trong Top 10 diễn viên điện ảnh nổi bật nhất năm 2019.

Ở mảng truyền hình, cô thắng giải Nữ chính xuất sắc tại SBS Drama Award 2019. Koreaherald nhận định thành công của Honey Lee đến từ sự chăm chỉ và biến hóa trong từng vai diễn.

Ồn ào đáng tiếc

Công ty Hope Project do Honey Lee thành lập vào ngày 5/10/2015, ban đầu lấy tên là Ha Nui Co., Ltd. Khi đó, cô còn trực thuộc Saram Entertainment. Sau này, công ty đổi tên thành Lee Rye Yoon Co., Ltd. vào tháng 1/2018. Đến 2022, công ty có tên Hope Project Co., Ltd.

Honey Lee giữ chức CEO và giám đốc nội bộ của công ty cho đến tháng 1/2023. Sau đó, chồng cô giữ chức CEO và Honey Lee là giám đốc nội bộ. Theo điều tra, công ty này đã hoạt động trong thời gian dài mà không đăng ký kinh doanh dịch vụ kế hoạch nghệ thuật văn hóa đại chúng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - một thủ tục bắt buộc đối với tất cả công ty giải trí tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, vào tháng 9/2024, Honey Lee bị Cục Thuế Quốc gia yêu cầu nộp thêm 6 tỷ won (108 tỷ đồng) tiền thuế sau khi thu nhập từ hoạt động giải trí của cô được xử lý theo thuế doanh nghiệp.

Trước những ồn ào, Honey Lee và công ty Hope Project đưa ra phản hồi, cho biết "những sai sót bắt nguồn sự khác biệt trong cách tính toán, làm việc và đây không phải hành vi trốn thuế". Tuy nhiên, những ồn ào pháp lý trong suốt thời gian qua được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng, sự nghiệp của Honey Lee.