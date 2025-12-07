Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Nhiều hoa hậu bị cấm thi quốc tế

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau vụ việc người đẹp Jamaica - Gabrielle Henry - bị ngã xuống hố sân khấu ở bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và gặp chấn thương nghiêm trọng, chính phủ nước này ra lệnh cấm các người đẹp Jamaica không được tham dự các cuộc thi quốc tế.

Ngày 6/12, các chuyên trang sắc đẹp quốc tế đưa tin chính phủ Jamaica đã đưa ra quyết định cấm tất cả hoa hậu Jamaica dự thi quốc tế cho đến khi có thông báo.

Quyết định này được đưa ra sau sự việc người đẹp Gabrielle Henry bị ngã xuống hố sân khấu ở bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và gặp chấn thương nghiêm trọng.

image.jpg
Gabrielle Henry tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Do quy định này nên Miss Charm Jamaica 2025 và Miss Cosmo Jamaica 2025 đã không thể sang Việt Nam để dự thi khiến nhiều người tiếc nuối.

Trên trang cá nhân, Miss Cosmo Jamaica 2025 - Rachel Silvera - đã đưa ra thông báo về việc không thể sang Việt Nam dự thi. Cô viết: "Được bổ nhiệm làm Miss Cosmo Jamaica là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để đại diện cho Jamaica trên đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, do những tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi không thể tiếp tục cơ hội này".

Trong khi đó, Miss Charm Jamaica 2025 Troy-Ann Anderson chia sẻ: "Tôi vô cùng đau buồn khi viết những dòng này để thông báo với mọi người rằng, do những hoàn cảnh hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi không thể tham gia cuộc thi Miss Charm năm nay".

Người đẹp khẳng định nguyên nhân dẫn đến việc cô rút lui không phải do cô mà từ một diễn biến bất ngờ khiến cô không thể tiếp tục tham gia cuộc thi. "Mặc dù điều này khiến tôi vô cùng thất vọng, nhưng tôi phải chấp nhận thực tế", cô nói.

Sự việc các người đẹp Jamaica bị cấm thi quốc tế đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng đây là sự bất công với các hoa hậu vì họ đã bỏ nhiều công sức, thời gian chuẩn bị cho cuộc thi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gabrielle Henry bị ngã không có nghĩa các cô gái ở những cuộc thi khác sẽ gặp tai nạn tương tự", "Chính phủ lo cho sự an toàn của công dân là chính đáng nhưng đưa ra quy định này thì vô lý quá", "Tội nghiệp cho các cô gái khác. Họ phải từ bỏ giấc mơ thi quốc tế chỉ vì sự cố không do họ gây ra"... khán giả bình luận.

Trước đó, sự việc người đẹp Gabrielle Henry bị ngã xuống hố sân khấu ở bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và gặp chấn thương đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của cuộc thi.

Ngày 22/11, ban tổ chức Miss Universe Jamaica đăng thông báo cập nhật tình hình sức khỏe của Gabrielle Henry. Ban tổ chức cho biết cô đang tiếp tục được theo dõi tại phòng hồi sức tích cực (ICU). Đây là nơi dành cho các bệnh nhân chấn thương nặng hoặc bệnh lý nghiêm trọng.

"Gabrielle không tiến triển tốt như chúng tôi hy vọng, nhưng bệnh viện vẫn đang điều trị cho cô ấy theo phác đồ phù hợp. Đội ngũ y tế cho biết Gabrielle tiếp tục phải ở lại khu ICU ít nhất 7 ngày trong khi các bác sĩ theo dõi sát sao và chăm sóc đặc biệt", thông báo cho biết.

Phía tổ chức Miss Universe Jamaica cũng đề nghị công chúng không chia sẻ những bình luận tiêu cực, thông tin sai lệch hoặc suy đoán có thể gây ra thêm đau khổ cho gia đình của Gabrielle Henry.

Theo nhiều nguồn tin, tình hình sức khỏe của Gabrielle Henry vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt sau nhiều ngày gặp tai nạn khiến các fan sắc đẹp lo lắng.

Duy Nam
