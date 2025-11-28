Học vấn ấn tượng của người đẹp cao 1,8 m đăng quang Hoa hậu Quốc tế

TPO - Người đẹp Colombia - Catalina Duque đã đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025. Cô có chiều cao ấn tượng 1,8 m, học vấn đáng nể.