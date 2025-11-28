Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học vấn ấn tượng của người đẹp cao 1,8 m đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Duy Nam

TPO - Người đẹp Colombia - Catalina Duque đã đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2025. Cô có chiều cao ấn tượng 1,8 m, học vấn đáng nể.

589807693-1256271583198862-2939600710126906654-n.jpg
590425439-18543725704051390-8672447454865545846-n-4935.jpg
Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 đã diễn ra chiều 27/11 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Catalina Duque. Chiến thắng của Catalina không gây bất ngờ vì cô luôn nằm trong danh sách các ứng viên sáng giá cho vương miện của các chuyên trang sắc đẹp từ đầu mùa giải.
582888017-18542468533060445-5666052992007605719-n.jpg
Với chiến thắng này, Catalina đã mang về chiếc vương miện Hoa hậu Quốc tế thứ tư cho Colombia. Những năm qua, Colombia có thành tích ấn tượng tại Hoa hậu Quốc tế. Năm 2023, đại diện Colombia là người đẹp Sofía Osío giành ngôi Á hậu 1.
582801409-18537622297059862-3935201285272967860-n.jpg
583155541-18537622282059862-7494551701299300612-n.jpg
Catalina Duque đã vượt qua 80 thí sinh để giành chiếc vương miện cao quý. Ở phần ứng xử cuối cùng, cô và các thí sinh trong top 5 nhận được chung câu hỏi: “Nếu bạn mô tả trải nghiệm tại Hoa hậu Quốc tế cho gia đình và những người thân yêu, bạn sẽ nói gì?”.
587343408-18539164963059862-8318777818132352584-n.jpg
587218006-18539164927059862-384278104021639201-n-1.jpg
Người đẹp Colombia trả lời: “Gia đình tôi thực ra đang có mặt ở đây hôm nay, vì thế tôi sẽ nói trực tiếp với họ. Trước đây tôi từng nghĩ rằng chỉ những khoảnh khắc lớn lao mới thật sự quan trọng. Nhưng khi học về văn hóa Nhật Bản, tôi biết đến mono no aware - vẻ đẹp của những điều nhỏ bé, như cách những chiếc lá rơi vào mùa thu khiến mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, cách trẻ em ôm tôi và mỉm cười, hay mỗi bát ramen thơm ngon tôi thưởng thức đều nhắc tôi trân trọng cuộc sống và tận hưởng từng khoảnh khắc. Tôi vô cùng biết ơn khi được ở đây, và tôi thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời”.
589136296-18538888726059862-7688957407282960925-n.jpg
587747342-18538888705059862-9000737197973640127-n.jpg
Catalina Duque Abréu sinh năm 1999 tại Miami (Mỹ), là người đẹp mang hai dòng máu Mỹ - Colombia. Người đẹp có chiều cao ấn tượng 1,8 m cùng sắc vóc quyến rũ đậm chất Latinh.
582996185-18537755656059862-4037807640427028875-n.jpg
583135439-18537755647059862-5957940670771035407-n.jpg
Bên cạnh sắc vóc ấn tượng, tân Hoa hậu Quốc tế còn có học vấn đáng nể. Catalina tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội tại Đại học EAFIT - một trong những trường danh giá của Colombia. Cô thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
569713728-18532110442059862-6560318118380619505-n.jpg
571020721-18532110427059862-369861871633436973-n.jpg
Với sắc vóc lý tưởng, Catalina sớm được chú ý trong làng sắc đẹp Colombia. Tháng 11/2024, Catalina Duque đăng quang Señorita Colombia 2024 tại Cartagena.
487996296-18496423210060445-3146578562350277788-n.jpg
495187759-18026111783662639-989830423433800335-n.jpg
Señorita Colombia là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, danh giá nhất Colombia. Trước đây, ban tổ chức Señorita Colombia nắm quyền cử đại diện thi Hoa hậu Hoàn vũ. Dưới thời Señorita Colombia, quốc gia này từng giành nhiều thành tích ấn tượng tại đấu trường Miss Universe. Sau khi mất bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ, những người đẹp đăng quang Señorita Colombia được cử tham dự Hoa hậu Quốc tế và đều giành giải cao.
472909243-18477005944059862-556919282062108622-n.jpg
472991918-18477005926059862-2745512211477331944-n.jpg
Trong sự nghiệp thi sắc đẹp của mình, Catalina luôn nhấn mạnh những phẩm chất mà cô tin làm nên một nữ lãnh đạo. "Một nữ lãnh đạo phải có sức hút, luôn hướng đến lợi ích chung, quan tâm đến người khác và khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi. Đó là những phẩm chất tạo nên một nhà lãnh đạo thực thụ. Phụ nữ Colombia đã làm được điều tương tự trong suốt 90 năm qua, họ là những người phụ nữ tràn đầy trí tuệ, lòng dũng cảm và có mục đích xã hội".
466988228-18465769192059862-8028553912042513091-n.jpg
467036771-18465769180059862-6049595508089258607-n.jpg
Catalina nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao quyền cho phụ nữ và lưu ý rằng một nữ hoàng sắc đẹp không chỉ đơn thuần là có hình thể đẹp. "Tôi rất tâm huyết với việc trao quyền cho phụ nữ, kết nối với các cô gái trẻ và những bà mẹ đơn thân đang làm kinh doanh. Hỗ trợ phụ nữ, lắng nghe họ và tạo dựng sự nghiệp cho họ là một thành tựu", cô nói.
540276225-18520108687059862-3426855996176337281-n.jpg
539487650-18520108651059862-6025081780401422704-n.jpg
"Ai cũng có thể xinh đẹp, nhưng việc sở hữu một vẻ đẹp toàn diện mới là điều quan trọng và tạo nên tác động", Catalina chia sẻ thêm.
431495301-926798132088524-3198181398281867956-n.jpg
431476542-396388346426226-2258031750574890821-n.jpg
Tân Hoa hậu Quốc tế có hình thể ấn tượng, quyến rũ. Trên trang cá nhân có hơn 70.000 người theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mặc áo tắm sexy, nhận được lời khen ngợi của công chúng.
459412595-926393759299490-2776760299880511740-n.jpg
458773245-994460029121769-2677073457971581924-n.jpg
Đăng quang Hoa hậu Quốc tế, người đẹp Colombia có một năm đương nhiệm với các hoạt động văn hóa, kết nối tại Nhật Bản và nhiều quốc gia trên thế giới.
Duy Nam
