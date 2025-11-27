Ngọc Hân trở lại công việc

TPO - Hoa hậu Ngọc Hân trở lại với công việc sau gần ba tháng sinh con. Cô có dịp hội ngộ Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tại gala từ thiện Trái tim cho em.

Dù chưa hết thời gian ở cữ và bận rộn chăm sóc con đầu lòng, Ngọc Hân vẫn tham gia ghi hình cho gala từ thiện Trái tim cho em. Cô cho biết đã cố gắng thu xếp công việc, nhờ bà nội và bà ngoại chăm em bé.

Trái tim cho em là chương trình do Đài truyền hình Việt Nam khởi xướng với mục đích quyên góp tiền hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn và đến nay có hành trình 17 năm hoạt động.

Hoa hậu Ngọc Hân, Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi và dàn nghệ sĩ tại chương trình.

Chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật tim cho 76.000 trẻ em, tổ chức khám sàng lọc gần 190.000 trẻ em và huy động hơn 250 tỷ đồng từ cộng đồng. Ngọc Hân là một trong những người đẹp đã đồng hành, gắn bó với chương trình nhiều năm qua.

Tại buổi gala ở trường quay của VTV, Ngọc Hân gặp gỡ dàn khách mời gồm Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi, Hoa hậu Du lịch Lương Kỳ Duyên, diễn viên Thanh Hương, Lương Thanh, MC Thu Hà, Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Phương Nhi, ca sĩ Dương Hoàng Yến…

Hoa hậu Hà Trúc Linh và dàn người đẹp diện áo dài lấy cảm hứng từ họa tiết hoa sen trên văn bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Họa tiết hoa sen được thể hiện đa dạng bằng nghệ thuật thêu tay tỉ mỉ của các nghệ nhân, kết hợp cùng chất liệu lụa, tơ tằm… nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Ngọc Hân cho biết cô từng có cơ hội tiếp xúc với Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tại vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 hồi tháng 4.

“Tôi có ấn tượng tốt về Trúc Linh khi lần đầu gặp gỡ ở hậu trường vòng chung khảo. Đây là cô gái không chỉ có ngoại hình nổi bật, đôi mắt sáng và thần thái, cách ứng xử khéo léo, tư duy thông minh. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Trúc Linh tỏa sáng như tôi kỳ vọng”, Ngọc Hân chia sẻ.

Dàn nghệ sĩ mặc áo dài duyên dáng.

Hoa hậu Trúc Linh trân trọng tình cảm mà Ngọc Hân dành cho mình. Kể từ khi đăng quang đến nay, cô cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi năng nổ tham gia các hoạt động từ thiện, cộng đồng và không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức cũng như kỹ năng trình diễn. Cả ba vẫn đang vừa làm việc vừa theo đuổi việc học và lựa chọn những hướng đi cho tương lai.

Tại buổi ghi hình, Ngọc Hân cùng các hoa hậu, á hậu, nghệ sĩ có dịp nhìn lại hành trình 17 năm của chương trình Trái tim cho em. Ngọc Hân rơi nước mắt khi xem lại những thước phim xúc động về các em bé đã mổ tim thành công.

Ngọc Hân cho biết từ lúc có con, cô trở nên nhạy cảm, mau nước mắt và đồng cảm sâu sắc với các bà mẹ có con không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo.

“Con trai tôi từng nằm viện vài ngày vì viêm phế quản, bị chọc ven, phải thở oxy mà tôi đã xót đến mức bật khóc, nên nhìn các bé bị bệnh tim, gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn, tôi càng đau lòng”, cô nói.

Ngọc Hân quyết định ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ của chương trình với mong muốn hỗ trợ phần nào cho các em nhỏ bị tim bẩm sinh sớm được phẫu thuật để có trái tim khỏe mạnh.