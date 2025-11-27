Thanh Thủy kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy đã có một nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế được đánh giá thành công. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra chiều 27/11 ở Tokyo, Nhật Bản.