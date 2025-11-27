Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Thủy kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy đã có một nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế được đánh giá thành công. Cô sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra chiều 27/11 ở Tokyo, Nhật Bản.

589653840-122204035298046687-7672792528819025861-n.jpg
588978157-122204035196046687-155930713555515572-n.jpg
589443364-122204035148046687-5720533543673315741-n.jpg
Tối 12/11/2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2024 diễn ra ở Nhật Bản. Cô làm nên lịch sử khi là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss International. Thanh Thủy cũng là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất ở một cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời, uy tín. Trong giây phút đăng quang, Thanh Thủy chia sẻ: "Tôi là người đẹp đầu tiên của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quốc tế. Tôi xứng đáng với chiến thắng này. Đây là sự đền đáp dành cho tất cả người đã ủng hộ của tôi".
588020389-122204035394046687-2928550724909328448-n.jpg
589656768-122204035346046687-8359486646428218427-n.jpg
Chiến thắng của Thanh Thủy lúc đó đã tạo tiếng vang với cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế và trong nước. Nhờ chiến thắng này, nhan sắc Việt cũng thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả khi homecoming.
528810816-757780660523977-2851846243428651874-n.jpg
528974109-757780703857306-2096740613158061921-n.jpg
Cùng lúc mang trên vai hai trọng trách đương kim Hoa hậu Việt Nam và đương kim Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy đã có một nhiệm kỳ bận rộn. Cô vừa đóng vai trò đại sứ sắc đẹp trong nước, vừa đảm nhận nhiệm vụ lan tỏa vẻ đẹp, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trong suốt nhiệm kỳ, Thanh Thủy luôn chỉn chu về hình ảnh, chuyên nghiệp mỗi khi xuất hiện.
536277911-767222859579757-9108178017856362328-n.jpg
536142623-767222866246423-7464014982501594337-n.jpg
Với vai trò là đại sứ văn hóa, Thanh Thủy đã nỗ lực trở thành cầu nối giới thiệu với bạn bè quốc tế về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài, văn hóa, ẩm thực... Trong nhiệm kỳ, cô nhiều lần mặc áo dài để lan tỏa vẻ đẹp của phụ nữ Việt.
545740428-787413254227384-2720351314373946875-n.jpg
546384696-787438644224845-7848976982902904520-n.jpg
Hơn một năm qua, Thanh Thủy làm việc không ngừng nghỉ để hoàn thành trọng trách Miss International 2024. Cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế. Chuyên trang sắc đẹp Missosology cho biết Thanh Thủy là hoa hậu duy nhất góp mặt tại Osaka EXPO 2025. Cô cũng là Hoa hậu Quốc tế thứ hai có vinh dự góp mặt tại Osaka EXPO kể từ sau Hoa hậu Quốc tế 1970 Aurora Pijuan.
528896746-756290684006308-7433770188109483658-n.jpg
528355182-756290557339654-908979439993712523-n.jpg
Hồi tháng 8, Thanh Thủy có chuyến công tác tại Angola. Chuyến đi Angola của Thanh Thủy được xem là chuyến công tác đặc biệt. Theo ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế, đây là chuyến công du đầu tiên của Miss International đến với châu Phi kể từ khi cuộc thi thành lập vào năm 1960.
528409560-756291404006236-208909248603622513-n.jpg
528596603-756291454006231-6376958853604235005-n.jpg
Tại đây, Thanh Thủy tham gia các hoạt động thiện nguyện, ngoại giao nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Angola (1975-2025).
516491926-731650599803650-3018465344108327570-n.jpg
516457034-731650466470330-3647016169294923109-n.jpg
Trong nhiệm kỳ, Thanh Thủy cũng ghi dấu ấn khi công tác tới Mỹ. Đây là lần hiếm hoi một đương kim Hoa hậu Quốc tế trở về nơi khai sinh ra cuộc thi nhan sắc có lịch sử 65 tuổi đời này.
516109204-732329029735807-8122320254231184829-n.jpg
516527179-732467279721982-8499242613115520844-n.jpg
Thanh Thủy hội ngộ Hoa hậu Trái Đất 2024 Jessica Lane trong chuyến công tác tại Mỹ. Hai người đẹp cũng đồng hành trong các hoạt động từ thiện, xã hội ở Mỹ. So với các hoa hậu đương nhiệm trong năm 2024, Thanh Thủy được đánh giá có nhiệm kỳ sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo dấu ấn.
514345408-725385967096780-6655339410323652445-n.jpg
513803138-725385863763457-699242766126651277-n.jpg
Ngày 27/6/2025 được xem là dấu mốc đáng nhớ với Thanh Thủy khi cô kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và trao lại vương miện cho người kế nhiệm là Hoa hậu Hà Trúc Linh. "Tôi không dám chắc rằng bản thân mình không thiếu sót trong suốt quá trình đó. Nhưng Thanh Thủy hoàn toàn có thể tự hào rằng mình đã giữ gìn thành công sự danh giá và uy tín của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam, như lời đã hứa từ ngày đầu đăng quang cho đến tận giây phút hiện tại 917 ngày và để lại dấu ấn riêng bằng danh hiệu Hoa hậu Quốc tế”, cô chia sẻ trong khoảnh khắc final walk.
509422932_717525061216204_6783320086038718548_n.jpg
509422652-717525057882871-1082761898041522506-n.jpg
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy bận rộn với các chuyến công tác quốc tế. Cô là khách mời tham dự các đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Singapore, Malaysia, Puterti Indonesia, làm giám khảo chung kết Binibining Pilipinas 2025...
547402635-792563730379003-8205326106558393550-n.jpg
558933881-812008828434493-6806998980274483371-n.jpg
Tại mỗi quốc gia mà Thanh Thủy đặt chân đến, cô đều mặc thử các trang phục truyền thống để trải nghiệm văn hóa bản địa và có sự kết nối sâu sắc với con người, lịch sử nơi đó.
529010324-758164030485640-2032905671758576941-n.jpg
529729124-758164333818943-5655945374061128255-n.jpg
Song song với các hoạt động quốc tế, Thanh Thủy tích cực tham gia những hoạt động từ thiện, xã hội, ngoại giao trong nước. Cô nằm trong số 444 đại biểu từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước được tuyên dương thanh niên làm theo lời bác, lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật trong dịp Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII năm 2025 diễn ra tại TPHCM.
498694158_693507980284579_1348738841393753793_n.jpg
497732672-692278617074182-4826324146183496512-n.jpg
Trước đó, hoa hậu sinh năm 2002 vinh dự nhận giải “Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2024”, góp mặt trong đội hình diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) cùng hàng loạt danh hiệu, thành tích ở các giải thưởng trong và ngoài nước.
494725992-679285205040190-4190889944916224226-n.jpg
493976416-679208521714525-3636828475216959628-n.jpg
494589378-679208528381191-1497874593306516473-n.jpg
Trong hai dịp lễ lớn của dân tộc là lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ở TPHCM và lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Hà Nội, Thanh Thủy đều góp mặt tham dự với tư cách là đại diện cho thế hệ trẻ năng động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, góp phần lan tỏa văn hóa, nét đẹp phụ nữ Việt Nam ra quốc tế.
491960751-669681076000603-5511151167713895110-n.jpg
491935536-669782512657126-2567363060281744668-n.jpg
492204500-668018192833558-837501042713929690-n.jpg
Trong nhiệm kỳ, Thanh Thủy cũng nhận được hàng loạt giải thưởng, ghi nhận những đóng góp của cô trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và xã hội như Cá nhân truyền cảm hứng sáng tạo cùng metro, Pretty Lady Of The Year - Quý cô xinh đẹp nhất năm, Best Face Of The Year - Gương mặt đẹp nhất năm, Mỹ nhân của năm...
500799374-700493439586033-1500638748511066393-n.jpg
503850176-708059058829471-4490772012306098117-n.jpg
Đương kim Hoa hậu Quốc tế cũng là gương mặt thường xuyên được các nhà thiết kế chọn lựa làm first face và vedette trên sàn diễn thời trang. Thanh Thủy sẽ có màn final walk khép lại nhiệm kỳ thành công trước 13.000 khán giả tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra ở sân vận động quốc gia Yoyogi, Nhật Bản vào ngày 27/11. "Hơn một năm qua là hành trình thật sự đáng nhớ đối với tôi. Tôi hy vọng final walk trở thành một dấu ấn đẹp cho nhiệm kỳ, một lời chào trọn vẹn gửi đến mọi người và cũng là lời cảm ơn chân thành của tôi dành cho gia đình, khán giả và quê hương đã luôn ở phía sau ủng hộ”, Thanh Thủy chia sẻ.
Duy Nam
