Hoa hậu

Google News

Không nhận ra Hoa hậu Thanh Thủy

Duy Nam

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy khiến nhiều khán giả không nhận ra khi trình diễn thiết kế mang cảm hứng siêu thực tại sự kiện thời trang ở Hà Nội tối 12/11.

1.jpg
2.jpg
Tối 12/11, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy tham gia đêm khai mạc Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) 2025 ở Hà Nội. Người đẹp khoe vai trần trên thảm đỏ trong bộ váy dáng rộng.
3.jpg
Hoa hậu Ngọc Hân diện áo dài xanh tới tham dự sự kiện. Cô vừa sinh con đầu lòng hồi tháng 9. Người đẹp chia sẻ đang tích cực giảm cân để quay trở lại với công việc và các dự án nghệ thuật.
4.jpg
5.jpg
Hai ca sĩ Tùng Dương và ST Sơn Thạch diện trang phục tông màu đen - trắng đối lập trên thảm đỏ.
6.jpg
Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa mặc váy xuyên thấu.
0127avifw-20-kiengcan-studio.jpg
Trong sự kiện khai mạc, Hoa hậu Thanh Thủy đảm nhận vai trò trình diễn ở vị trí vedette cho nhà thiết kế Vũ Việt Hà. Cô gây ấn tượng với khán giả theo dõi chương trình khi bước ra sàn diễn trong bộ trang phục có thiết kế lạ mắt, cảm hứng siêu thực.
0016avifw-20-l-foto-kiengcan.jpg
0133avifw-20-kiengcan-studio.jpg
Đương kim Hoa hậu Quốc tế diện váy ngắn bằng tơ tằm, kết hợp mũ trùm đầu, lấy cảm hứng từ những hang nhũ đá kết tinh qua hàng trăm, nghìn năm. Thiết kế sử dụng kỹ thuật đính pha lê rơi, gợi hình ảnh những giọt nước đọng trên những phiến đá. Chiếc mũ trùm đầu khổng lồ che toàn bộ thân trên được tạo nên từ những khối điêu khắc 3D hình vòng tròn đan xen, mang đến phong cách siêu thực.
0134avifw-20-kiengcan-studio.jpg
Thiết kế mà Thanh Thủy trình diễn được các nghệ nhân thực hiện trong 45 ngày. Riêng chiếc mũ được làm từ tơ tằm, kết với keo tạo thành từng mảng, tết thủ công thành những ô tròn giống hang đá thu nhỏ. Nhiều khán giả nhận xét không nhận ra Thanh Thủy khi cô trình diễn thiết kế ấn tượng này.
0110avifw-20-kiengcan-studio.jpg
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hồ Ngọc Phương Linh trình diễn mẫu áo dài trắng, đính kết hoa. Sau cuộc thi, cô trở thành gương mặt được yêu thích trên nhiều sàn diễn thời trang.
0098avifw-20-kiengcan-studio.jpg
0138avifw-20-kiengcan-studio.jpg
Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa khoe chân dài trên sàn diễn.
0171avifw-20-kiengcan-studio.jpg
0170avifw-20-kiengcan-studio.jpg
Nam ca sĩ ST Sơn Thạch vừa biểu diễn, vừa catwalk trong chương trình.
0018avifw-20-l-foto-kiengcan.jpg
Thanh Thủy cùng nhà thiết kế trong màn chào kết. Cô có lịch trình bận rộn trước khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế 2024. Hoa hậu Thanh Thủy có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ trước hơn 13.000 khán giả tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra ở sân vận động quốc gia Yoyogi, Nhật Bản vào ngày 27/11. Trong nhiệm kỳ, Thanh Thủy đã đi công tác gần 15 quốc gia, là một trong những hoa hậu quốc tế bận rộn nhất trong năm 2025.
Duy Nam
