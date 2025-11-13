Không nhận ra Hoa hậu Thanh Thủy

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy khiến nhiều khán giả không nhận ra khi trình diễn thiết kế mang cảm hứng siêu thực tại sự kiện thời trang ở Hà Nội tối 12/11.
Tối 12/11, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy tham gia đêm khai mạc Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) 2025 ở Hà Nội. Người đẹp khoe vai trần trên thảm đỏ trong bộ váy dáng rộng.
Hai ca sĩ Tùng Dương và ST Sơn Thạch diện trang phục tông màu đen - trắng đối lập trên thảm đỏ.
Đương kim Hoa hậu Quốc tế diện váy ngắn bằng tơ tằm, kết hợp mũ trùm đầu, lấy cảm hứng từ những hang nhũ đá kết tinh qua hàng trăm, nghìn năm. Thiết kế sử dụng kỹ thuật đính pha lê rơi, gợi hình ảnh những giọt nước đọng trên những phiến đá. Chiếc mũ trùm đầu khổng lồ che toàn bộ thân trên được tạo nên từ những khối điêu khắc 3D hình vòng tròn đan xen, mang đến phong cách siêu thực.
Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa khoe chân dài trên sàn diễn.
Nam ca sĩ ST Sơn Thạch vừa biểu diễn, vừa catwalk trong chương trình.