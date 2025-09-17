Thanh Thủy đọ sắc tân Hoa hậu Quốc tế Malaysia

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy có những trải nghiệm thú vị khi lần đầu mặc trang phục Abaya trong chuyến công tác tại Malaysia để đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Quốc tế Malaysia 2025.
Allyson Ee năm nay 25 tuổi, mang hai dòng máu Malaysia và Philippines. Cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2025 nhưng không giành thành tích. Người đẹp được nhận xét có vẻ ngoài ngọt ngào, thanh lịch.
Trong chuyến công tác tại Malaysia, Thanh Thủy mặc Abaya - trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo. Abaya thường được may từ vải chất liệu nhẹ, thoáng mát như lụa, chiffon để phù hợp với khí hậu nóng ở các nước theo đạo giáo này.
Ngày nay, Abaya được cách điệu, thiết kế tinh tế hơn, có thêu tay, đính hạt, cắt may theo phong cách hiện đại, vừa giữ được tính truyền thống, vừa thời trang cho người mặc. Hoa hậu Thanh Thủy nhận nhiều lời khen khi diện thiết kế tông màu hồng, đính kết cầu kỳ.
Trong hai ngày ở Malaysia, Thanh Thủy đồng hành cùng thí sinh Hoa hậu Quốc tế Malaysia 2025 trong nhiều hoạt động như đồng diễn, phỏng vấn kín, tham quan...
Thanh Thủy diện trang phục tông màu trắng thanh lịch khi xuất hiện trong một hoạt động cùng các thí sinh.
Thanh Thủy vừa kết thúc chuyến công tác ở Nhật Bản để tham dự sự kiện Triển lãm thế giới Osaka EXPO 2025 ở Nhật Bản theo lời mời của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thanh Thủy là hoa hậu duy nhất góp mặt tại Osaka EXPO 2025. Cô cũng là Hoa hậu Quốc tế thứ hai có vinh dự góp mặt tại Osaka EXPO kể từ sau Hoa hậu Quốc tế 1970 Aurora Pijuan.
Hoa hậu Thanh Thủy sẽ có màn final walk kết thúc nhiệm kỳ trước hơn 13.000 khán giả tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra ở sân vận động quốc gia Yoyogi, Nhật Bản vào ngày 27/11. Trước đó, chung kết Hoa hậu Quốc tế thường được tổ chức ở trong hội trường Tokyo Dome. Năm nay, ban tổ chức hứa hẹn có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức khiến khán giả háo hức chờ đợi.
Với danh hiệu Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy tích cực thực hiện sứ mệnh quảng bá văn hóa và hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế trong suốt nhiệm kỳ. Trước đó, cô vinh dự nhận giải thưởng top 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024. Cô cũng là Đại sứ du lịch năm 2025-2026 của thành phố Đà Nẵng.