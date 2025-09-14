Nỗi ám ảnh của Lê Khánh

TPO - Lê Khánh cho biết vai Hai Thương trong "Chị ngã em nâng" là trải nghiệm ám ảnh, buộc cô phải sống cùng nhân vật để lột tả trọn vẹn nỗi đau và tổn thương của người chị gồng gánh gia đình.

Chị ngã em nâng - bộ phim ra rạp dịp 20/10 - vừa tung poster, với trung tâm là nhân vật Hai Thương (Lê Khánh) với gương mặt sắc lạnh, nghiêng về phía em trai, mang lại cảm giác người chị gồng gánh trách nhiệm, bên cạnh Lực (Thuận Nguyễn) và Hải Âu (Uyển Ân).

Đứng tách biệt cả ba là bác sĩ Trường (Quốc Trường). Nam diễn viên được mô tả là kẻ ngoài cuộc nhiều uẩn ức. Điểm nhấn chung của cả bốn nhân vật chính là những vết nứt, hình ảnh ẩn dụ cho bi kịch và tổn thương của mỗi nhân vật.

Chi tiết “vết nứt” hằn trên bờ vai Thương như áp lực đè nặng lên đôi vai người phụ nữ, phải gồng gánh đứa em thơ, lo toan gia đình. Poster mang màu sắc kịch tính, hâm nóng đường đua phim Việt tháng 10 sau mùa phim lễ 2/9.

Lê Khánh ám ảnh vì quay phim của NSƯT Vũ Thành Vinh.

Trong khi đó, phim khoét sâu mâu thuẫn sâu sắc của chị em Thương - Lực, sau đó chuyển sang cảnh hiện tại đầy chia cắt, nước mắt. Cao trào là cảnh Thương chìm dưới đáy hồ trong tiếng thét gào tuyệt vọng của em trai.

Dù có nhiều mâu thuẫn, thực chất Hai Thương luôn yêu thương em trai, để rồi tổn thương vì mọi hy sinh không được nhìn nhận. Dù có hơn 20 năm kinh nghiệm diễn xuất, Lê Khánh vẫn cho rằng đây là thử thách lớn. “Tôi phải sống cùng nhân vật, cảm nhận sự rạn nứt và tình thương của Hai Thương để truyền tải chân thật nhất”, Lê Khánh chia sẻ.

Dàn diễn viên cho biết họ phải tập trung cao độ để đáp ứng yêu cầu khắt khe của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Thuận Nguyễn giữ tâm lý suốt quá trình ghi hình, Quốc Trường ôm kịch bản 24/7 và nhờ cả trợ lý vào vai tập thoại. Uyển Ân từ chối mọi công việc khác để dồn toàn bộ năng lượng cho Hải Âu. Lê Khánh nhiều lần “lắc đầu ngao ngán” trước thử thách, sau đó nhập tâm đến nỗi ám ảnh.

Chị ngã em nâng còn gây bất ngờ bởi hàng loạt phân cảnh hành động thực hiện 100% thật: từ tông xe, bay dù lượn đến cảnh dưới nước, đòi hỏi kỹ năng cao và sự liều lĩnh từ diễn viên. Song hành cùng đó là những mảng miếng hài bắt trend để cân bằng bầu không khí, khiến phim vừa kịch tính vừa gần gũi.