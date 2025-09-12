Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Vì sao giá vàng thế giới vẫn sôi sục?

Trạch Dương

TPO - Giá vàng tăng trong phiên thứ Sáu, tiến gần mốc 3.700 USD/ounce và đang hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp. Nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, trong bối cảnh dữ liệu việc làm phát đi tín hiệu suy yếu.

Giá vàng hướng tới đà tăng mạnh

Trong phiên giao dịch hôm nay (12/9), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 3.647,76 USD/ounce. Hợp đồng vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 0,4% lên 3.686,50 USD. Tính chung cả tuần, vàng đã tăng 1,7% và hiện cao hơn khoảng 39% so với đầu năm. Kim loại quý này đạt mức kỷ lục 3.673,95 USD/ounce vào hôm thứ Ba.

Ông Kelvin Wong - chuyên gia cấp cao tại OANDA - nhận định: “Thị trường đang kỳ vọng ít nhất ba lần cắt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm, cao hơn nhiều so với dự đoán hai tháng trước, và điều đó đang hỗ trợ giá vàng”.

close-up-lump-of-gold-mine-backg.jpg
Giá vàng tiến đến mốc 3.700 USD/ounce.

Ryan McIntyre - đối tác quản lý tại Sprott Inc. - cho rằng mốc 3.700 USD có thể bị chinh phục bất cứ lúc nào. Về dài hạn, chuyên gia nhận thấy nhiều tổ chức vẫn chưa nắm giữ nhiều vàng nên dư địa tăng còn lớn.

Thị trường kim loại quý ghi nhận biến động trái chiều. Bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 42,03 USD/ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 1.385,40 USD/ounce, palladium tăng 0,9% lên 1.198,56 USD/ounce.

Trái ngược xu hướng vàng và chứng khoán, thị trường dầu thô giảm nhẹ. Dầu Brent lùi 0,4% xuống 66,09 USD/thùng, dầu WTI giảm 0,5% còn 62,07 USD/thùng, sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo nguy cơ dư cung kỷ lục trong năm tới.

Chứng khoán châu Á lập kỷ lục

Tâm lý lạc quan về triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất thúc đẩy đà tăng trên thị trường chứng khoán. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6%, đạt đỉnh mới và cộng dồn 3,7% trong tuần. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,1%, nâng mức tăng tuần lên hơn 5%. Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) cũng ghi nhận mức cao kỷ lục.

Tại Trung Quốc, chỉ số CSI300 tăng 0,2% - mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 1,2%.

Sự khởi sắc lan sang châu Âu với hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50, FTSE và DAX đều nhích 0,3%. Trên Phố Wall, các chỉ số chính khép phiên trước đó ở mức cao kỷ lục mới, nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ và kỳ vọng vào làn sóng đầu tư AI.

6z7hrfepuvj3let4kck3em6coi.jpg
Chứng khoán châu Á lập kỷ lục trong phiên giao dịch cuối tuần.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm còn 147,23 yên/1 USD, trong khi euro giữ ở mức 1,1730 USD/1 euro. Đồng bạc xanh suy yếu phản ánh kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, đưa biên độ xuống 4,00%-4,25%. Công cụ FedWatch của CME cho thấy thị trường định giá khoảng 90% khả năng sẽ có thêm hai lần cắt giảm nữa trong năm nay.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 quyết định giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu chưa vội nới lỏng thêm, nhưng giới phân tích dự đoán khả năng cao ECB sẽ hành động vào tháng 12.

Trạch Dương
Reuters
#giá vàng tăng #vàng USD/ounce #cắt giảm lãi suất Fed #thị trường kim loại quý #giá vàng kỷ lục #dự báo giá vàng #thị trường chứng khoán châu Á #ảnh hưởng của lãi suất đến vàng #tình hình thị trường vàng quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục