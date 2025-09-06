Giá vàng tăng dựng đứng, phố Wall lập đỉnh rồi đảo chiều

TPO - Giá vàng thế giới tăng vọt lên mức kỷ lục mới, gần chạm ngưỡng 3.600 USD/ounce trong phiên 5/9 sau khi báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ củng cố kỳ vọng Fed sớm hạ lãi suất. Trái ngược, chứng khoán Phố Wall lập đỉnh ngắn hạn rồi nhanh chóng đảo chiều, khi giới đầu tư cân nhắc khả năng cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản ngay trong tháng này.

Vàng tiến sát mốc 3.600 USD/ounce

Trong phiên giao dịch cuối tuần, vàng giao ngay tăng 1,4% lên 3.596,55 USD/ounce, trước đó có thời điểm đạt 3.599,89 USD - mức cao lịch sử. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ tăng 1,3% lên 3.653,30 USD. Tính chung cả tuần, vàng đang trên đà có mức tăng mạnh nhất trong gần bốn tháng.

Từ đầu năm, vàng đã tăng 37%, nối tiếp đà tăng 27% trong năm 2024. Các yếu tố thúc đẩy bao gồm đồng USD suy yếu, nhu cầu mua vàng từ ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ nới lỏng, cùng tình trạng bất ổn địa chính trị và kinh tế.

Báo cáo việc làm mới nhất cho thấy Mỹ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000 và mức tăng 79.000 của tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%, phản ánh thị trường lao động chững lại. Giới đầu tư hiện dự báo 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 và 10% khả năng giảm mạnh hơn, tới 50 điểm cơ bản.

Giá vàng dựng đứng trong phiên giao dịch cuối tuần.

Nhà giao dịch độc lập Tai Wong nhận định: “Giá vàng liên tục lập đỉnh mới, bởi thị trường lao động suy yếu rõ rệt đang thúc đẩy kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất nhiều lần”.

Tuy nhiên, ông cho rằng mốc 4.000 USD/ounce vẫn còn xa, trừ khi xảy ra biến động lớn.

Trung Quốc và Ấn Độ - hai quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - ghi nhận nhu cầu vàng vật chất giảm trong tuần này do giá ở mức quá cao. Dữ liệu dự trữ vàng tháng 8 của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được công bố vào Chủ nhật, qua đó cung cấp thêm thông tin về tác động của giá vàng kỷ lục đối với nhu cầu của các ngân hàng trung ương.

Giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 40,98 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng thứ ba liên tiếp. Bạch kim tăng 0,5% lên 1.373,92 USD, trong khi palladium giảm 1,5% xuống 1.110,32 USD.

Phố Wall lập đỉnh rồi hạ nhiệt

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng biến động mạnh trong ngày 5/9. Ban đầu, các chỉ số đồng loạt lập mức cao kỷ lục mới, nhưng nhanh chóng quay đầu giảm do báo cáo việc làm yếu làm dấy lên lo ngại kinh tế giảm tốc.

Chỉ số S&P 500 có lúc chạm đỉnh 6.532,65 điểm trong phiên nhưng kết thúc ngày giảm 0,32%. Dow Jones cũng lập đỉnh ngắn hạn trước khi lùi 0,5%, Nasdaq đóng cửa gần như đi ngang.

Ông Art Hogan - chiến lược gia tại B Riley Wealth Management (Boston) - nhận định: “Con số việc làm tháng 8 khiến kịch bản Fed hạ 50 điểm cơ bản trong cuộc họp sắp tới trở lại bàn đàm phán. Thậm chí, khả năng cắt giảm 75 điểm cơ bản trước khi kết thúc năm gần như chắc chắn”.

Phố Wall diễn biến khó lường.

Số liệu bảng lương phi nông nghiệp tăng thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000. Diễn biến đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm mạnh. Kỳ hạn 2 năm xuống 3,5277%, kỳ hạn 10 năm xuống 4,0934%. Lợi suất giảm đã gây áp lực lên đồng USD, khiến chỉ số USD hạ 0,5% xuống 97,747, trong khi đồng euro tăng 0,6% lên 1,17625 USD.

Ở châu Âu, thị trường đi xuống. STOXX 600 mất 0,2%, CAC 40 giảm 0,3%, còn FTSE 100 gần như đi ngang. Trái phiếu chính phủ Anh, Pháp, Đức đồng loạt hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất nhiều năm hồi đầu tuần.

Thị trường hàng hóa ghi nhận giá dầu giảm ngày thứ ba liên tiếp trước thềm cuộc họp của OPEC+. Dầu Brent kỳ hạn giảm 2,2% xuống 65,50 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ giảm 2,5% xuống 61,87 USD/thùng.