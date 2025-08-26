Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Giá vàng tăng mạnh sau quyết định gây sốc của ông Trump

Trạch Dương

TPO - Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần qua, sau khi đồng USD Mỹ giảm mạnh. Thị trường bị ảnh hưởng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Lisa Cook.

Lý do giá vàng tăng mạnh

Trong phiên giao dịch hôm nay (26/8), giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.371,28 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 11/8. Vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 đi ngang ở mức 3.418,90 USD/ounce.

Tim Waterer - chuyên gia phân tích thị trường chính tại KCM Trade - nhận định: “Ông Trump lần nữa khiến các nhà giao dịch lo lắng khi đưa ra những bình luận về Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - Lisa Cook, làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn với vàng trong”.

Waterer cho rằng động thái này tạo cảm giác ông Trump đang tái định hình Fed theo hướng ôn hòa hơn.

5qfs3mdixbobtpviknakftftey.jpg
Giá vàng trở lại đà tăng.

Chỉ số USD (DXY) giảm 0,2% so với rổ tiền tệ chủ chốt, khiến vàng rẻ hơn với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác. Sự suy yếu của đồng USD hay đà giảm lợi suất đều có lợi cho vàng.

Một ngày trước, ông Trump đã có bước đi chưa từng có tiền lệ khi tuyên bố cách chức Lisa Cook - nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử Fed - với lý do bà có hành vi vay thế chấp không minh bạch.

Căng thẳng càng được đẩy cao sau phát biểu hôm thứ Sáu tuần trước của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Ông ám chỉ khả năng hạ lãi suất vào tháng 9, nhưng vẫn nhấn mạnh lạm phát là mối đe dọa và quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.

Vàng vốn là tài sản không sinh lời, thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp nhờ giảm chi phí cơ hội nắm giữ. Giới đầu tư hiện chờ báo cáo Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - công bố vào thứ Sáu để đánh giá triển vọng hạ lãi suất.

SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - cho biết lượng nắm giữ tăng 0,18% lên 958,49 tấn hôm thứ Hai. Cuối tuần trước, trữ lượng vàng của họ là 956,77 tấn.

Ở các kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,3% lên 38,67 USD/ounce, bạch kim giữ ở mức 1.341,83 USD, palladium tăng 0,8% lên 1.095,49 USD.

Đồng USD và trái phiếu lao dốc

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm trong phiên thứ Ba, khi việc ông Trump sa thải bà Lisa Cook làm dấy lên hoài nghi về tính độc lập của Fed và sức hấp dẫn của tài sản Mỹ.

Ông Trump khẳng định đã có “đủ bằng chứng” để cách chức Cook vì khai báo sai trong đơn vay thế chấp. Ông từng nhiều lần đe dọa sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell, song sau đó rút lại khi Powell chỉ còn vài tháng nhiệm kỳ, kết thúc vào tháng 5/2025. Nhiệm kỳ thống đốc của Cook vốn kéo dài đến năm 2038.

by3jgmw4qzmt7g2zc6wu3vrbqq.jpg
Thị trường chứng khoán, đồng USD đồng loạt giảm.

Đồng bạc xanh mất 0,3% xuống 147,32 yên/1 USD, giảm 0,2% so với euro, giao dịch ở mức 1,1637 USD/1 euro. Chỉ số đô la (DXY) lùi 0,2% sau khi tăng 0,7% phiên trước đó.

Trái phiếu kho bạc Mỹ biến động trái chiều. Lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng 1,8 điểm cơ bản lên 4,293%, kỳ hạn 30 năm tăng 3,2 điểm lên 4,921%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm 3 điểm về 3,7%.

Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống theo Phố Wall khi tin tức từ ông Trump phủ bóng triển vọng chính sách của Fed. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giảm 0,6%, Nikkei 225 của Nhật Bản mất 1,1%. Hợp đồng tương lai Euro Stoxx 50 giảm 0,57%, DAX của Đức giảm 0,42%, FTSE của Anh giảm 0,35%.

Các công ty môi giới lớn như Barclays, BNP Paribas và Deutsche Bank hiện dự báo Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME Group, 83% nhà giao dịch hợp đồng tương lai quỹ Fed đặt cược vào kịch bản cắt giảm lãi suất.

Trạch Dương
Reuters


