Giá vàng lao dốc, áp lực đè nặng chứng khoán

TPO - Thị trường tài chính hôm nay có xu hướng giảm điểm, với giá vàng chạm đáy ba tuần và các chỉ số chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Jackson Hole - nơi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ đưa ra những định hướng chính sách quan trọng.

Giá vàng chạm đáy trong 3 tuần

Trong phiên giao dịch hôm nay (20/8), giá vàng giao ngay giảm 0,1%, xuống còn 3.313,51 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Giá vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ cũng giảm 0,1%, xuống còn 3.355,50 USD.

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần qua, trong khi đồng USD tăng giá mạnh. Nhà đầu tư đang chờ đợi manh mối về chính sách tiền tệ tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tuần.

Ông Kelvin Wong - nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA - cho biết: “Đồng USD mạnh hơn và khẩu vị rủi ro từ diễn biến địa chính trị gây áp lực lên giá vàng. Thị trường đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Jackson Hole”.

Giá vàng lao dốc kể từ đầu tháng 8.

Chỉ số USD (.DXY) tăng lên mức cao nhất trong hơn một tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác.

Theo dự kiến, Chủ tịch Fed Jerome Powell có bài phát biểu tại hội nghị của Cục Dự trữ Liên bang Kansas City vào thứ Sáu. Giới đầu tư đặc biệt quan tâm đến những tín hiệu về quỹ đạo chính sách tiền tệ. Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed - dự kiến công bố vào cuối ngày - được kỳ vọng cung cấp thêm thông tin chi tiết về lập trường của ngân hàng trung ương.

Hiện tại, lãi suất tương lai cho thấy thị trường có hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 25 điểm cơ bản trong năm, với đợt đầu tiên có khả năng diễn ra vào tháng 9. Vàng thường có hiệu suất tốt trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn gia tăng.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump loại trừ khả năng triển khai quân đội tới Ukraine nhưng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ca ngợi cuộc đàm phán tại Nhà Trắng là “bước tiến lớn” hướng tới việc chấm dứt xung đột.

Ở các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,3% xuống 37,26 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,2% lên 1.308,90 USD và giá palladium giảm 0,7% xuống 1.106,83 USD.

Về thị trường nhiên liệu, giá dầu thô Brent tương lai tăng 0,46% lên 66,09 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng 0,6% lên 62,72 USD/thùng. Giá dầu tăng nhẹ sau khi giảm trong phiên trước. Các nhà giao dịch đặt cược cuộc đàm phán hòa bình có thể nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga, thúc đẩy nguồn cung toàn cầu.

Chứng khoán châu Á và Mỹ chịu áp lực

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm vào thứ Tư, chịu sức ép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall và sự tăng giá của đồng USD.

Chỉ số MSCI rộng nhất về cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản giảm 0,47%. Hợp đồng tương lai cổ phiếu ở Châu Âu và Mỹ cũng đi xuống, với EUROSTOXX 50 giảm 0,55%, DAX giảm 0,5% và FTSE giảm 0,14%. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,2% và Nasdaq mất 0,34%.

Tony Sycamore - nhà phân tích thị trường tại IG - nhận xét: "S&P 500 và Nasdaq đã giảm mạnh qua đêm khi các nhà đầu tư bán tháo các cổ phiếu công nghệ đang tăng giá mạnh với mức định giá cao".

Thêm vào những lo ngại, tin tức về việc Nvidia và AMD đồng ý trao cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ việc bán chip tại Trung Quốc, cùng với báo cáo về việc chính phủ đang cân nhắc nắm giữ 10% cổ phần của Intel làm dấy lên quan ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của chính quyền ông Trump đối với các công ty công nghệ.

"Những diễn biến này báo hiệu chính phủ Mỹ đang đi theo hướng đáng lo ngại và can thiệp nhiều hơn", ông Sycamore cho biết thêm.

Thị trường chứng khoán chịu sức ép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,93% và Topix mất 0,31%. Cổ phiếu SoftBank Group giảm tới 9,17%, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp sau khi công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Intel.

Xuất khẩu của Nhật Bản đã giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, mức giảm mạnh nhất trong hơn bốn năm qua.

Kospi của Hàn Quốc mất 1,52%, S&P/ASX 200 của Australia giảm 0,24%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,71%, và CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,48% sau khi Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt. Chỉ số Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) giảm hơn 2%.

Mọi sự chú ý hiện đổ dồn vào hội nghị chuyên đề Jackson Hole - nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ phát biểu vào thứ Sáu về triển vọng kinh tế. Trọng tâm sẽ là quan điểm của Powell về triển vọng lãi suất ngắn hạn, khi các nhà giao dịch gần như hoàn toàn tin rằng lãi suất sẽ giảm vào tháng tới.

Vishnu Varathan - người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vĩ mô khu vực châu Á tại Mizuho - cho biết: "Do những căng thẳng rõ ràng giữa dữ liệu CPI và PPI của Mỹ, việc tuyên bố theo hướng này hay hướng khác quả thực là quá sớm. Rất khó để dự đoán liệu Fed chấp nhận hay nhấn mạnh những rủi ro đang gia tăng về mặt việc làm".