'Khai tử' dự án nhà máy tuyển quặng sắt 500.000 tấn/năm

TPO - Tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký văn bản số 10102/UBND-KT1 đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm tại xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty TNHH MTV Sắt Vũ Quang như đề xuất của Sở Tài chính.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương phối hợp soát xét chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu kiểm tra, báo cáo, đề xuất, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

image-40.jpg
Dự án bỏ hoang, thành đống phế thải.

Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang đóng tại xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng năm 2008 trên diện tích 192.318m2 với tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng và đưa vào hoạt động tháng 5/2009 với mục tiêu đón đầu nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy Vạn Lợi tại Vũng Áng.

image-39.jpg
Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy tuyển quặng sắt 500.000 tấn/năm.

Theo thiết kế ban đầu, khi hoạt động chính thức, nhà máy này sẽ có công suất 500.000 tấn quặng sắt/năm, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Kỳ vọng là vậy, nhưng từ năm 2010, dự án nhà máy Vạn Lợi bị “chết yểu” vì thiếu vốn, khiến nguyên liệu mà nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang sản xuất ra không thể tiêu thụ. Hoạt động cầm chừng đến năm 2012 thì chính thức ngừng hoạt động. Sau hơn 10 năm không hoạt động, nhiều diện tích đất của người dân “nhường” cho dự án cũng bỏ hoang gây lãng phí.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Chấm dứt dự án nhà máy tuyển quặng sắt 158 tỷ đồng #Nhà máy sắt Vũ Quang #dự án nhà máy sắt Vũ Quang

