LocknLock vinh dự 14 năm liên tiếp lọt 'Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam'

LocknLock, doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực đồ gia dụng và phong cách sống, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu khi 14 năm liên tiếp được vinh danh trong “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”, trong khuôn khổ Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) tổ chức. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của LocknLock trong lĩnh vực homeware & lifestyle tại thị trường Việt Nam.

Chương trình Tin Dùng Việt Nam được Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) khởi xướng từ năm 2006, là hoạt động thường niên uy tín nhằm tôn vinh các doanh nghiệp nhận được sự tin tưởng bền vững từ người tiêu dùng. Thông qua việc tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp – người tiêu dùng – truyền thông, chương trình góp phần xây dựng một thị trường tiêu dùng Việt Nam minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.

Năm 2025, chương trình được triển khai với chủ đề “Giá trị xanh – Niềm tin sạch (Green Values, Clean Trust)”, tập trung vinh danh các doanh nghiệp tiên phong trong đổi mới công nghệ, minh bạch thông tin, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực hành phát triển bền vững. Việc LocknLock liên tục góp mặt trong Top 10 suốt 14 năm liền là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng lâu dài mà người tiêu dùng Việt Nam dành cho thương hiệu.

Dẫn dắt xu hướng tiêu dùng xanh và hiện đại bằng năng lực sản phẩm

Góp phần tạo nên thành tích ấn tượng này là hệ sinh thái sản phẩm gia dụng thông minh mà LocknLock đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua. Các sản phẩm của LocknLock chinh phục người tiêu dùng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, công năng vượt trội và cam kết an toàn cho sức khỏe và môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình Tin dùng Việt Nam 2025, hai dòng sản phẩm tiêu biểu của LocknLock đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng.

Bộ máy hút chân không & hộp bảo quản thực phẩm LocknLock Maestro 7 món được đánh giá không chỉ là giải pháp bảo quản thực phẩm hiệu quả mà còn là trợ thủ đắc lực của gian bếp hiện đại. Sản phẩm nổi bật với hệ thống hút chân không 3 cấp độ, giúp loại bỏ không khí hiệu quả, giữ thực phẩm tươi ngon lên đến 50 ngày, đồng thời bảo toàn dưỡng chất và hương vị tự nhiên. Chất liệu an toàn cho sức khỏe cùng thiết kế trong suốt giúp người dùng dễ dàng quan sát, phù hợp bảo quản đa dạng thực phẩm từ rau củ, trái cây đến thịt, cá và đồ ăn chế biến sẵn. Đặc biệt, tính năng ướp thực phẩm nhanh giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng và góp phần giảm lãng phí thực phẩm, phù hợp với tinh thần “giá trị xanh” mà chương trình đề cao.

Bên cạnh đó, bình giữ nhiệt LocknLock Metro Cafe Tumbler cũng ghi dấu ấn với thiết kế tối giản, mang đậm phong cách sống đô thị hiện đại. Thân bình thon gọn, vừa vặn khay đựng ly trên ô tô, kết hợp dây đeo tiện lợi, phù hợp với nhịp sống năng động. Sản phẩm sử dụng thép không gỉ 304 cao cấp, bên trong phủ lớp gốm giúp giữ trọn hương vị đồ uống, cùng nắp Tritan chống rò rỉ an toàn. Với dung tích 650ml, bình có khả năng giữ lạnh lên đến 15 giờ và giữ nóng 4 giờ, mang đến trải nghiệm tiện lợi và trọn vẹn trong sinh hoạt hằng ngày.

Lan tỏa giá trị bền vững thông qua hoạt động trách nhiệm xã hội

Song song với hoạt động kinh doanh, LocknLock luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) như một phần trong chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam. Thông qua chương trình toàn cầu “Can đảm cùng LocknLock”, thương hiệu đã và đang tích cực hỗ trợ các gia đình đơn thân, người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ thông qua việc trao tặng các sản phẩm gia dụng thiết yếu.

Bên cạnh đó, LocknLock còn triển khai chiến dịch môi trường “Love for Vietnam”, phối hợp với các trường học và tổ chức xã hội nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, khuyến khích lối sống xanh, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường và chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu về dấu mốc 14 năm liên tiếp được vinh danh, đại diện LocknLock Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi tiếp tục được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và bình chọn vào Top 10 Thương hiệu được tin cậy suốt 14 năm liên tiếp. LocknLock xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người tiêu dùng Việt Nam và cam kết sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội để phát triển bền vững cùng cộng đồng.”

Hiện nay, LocknLock không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm từ hộp bảo quản, đồ uống, dụng cụ nấu nướng đến thiết bị gia dụng nhỏ, sở hữu 8 pháp nhân trên toàn cầu, xuất khẩu tới 120 quốc gia, và tiếp tục khẳng định vị thế là thương hiệu gia dụng hàng đầu thế giới, được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước.