Vì sao ghế massage trị liệu được ưa chuộng làm quà tết 2026?

Ghế massage trị liệu đang trở thành xu hướng quà Tết 2026 khi người Việt ưu tiên các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có giá trị sử dụng lâu dài. Trong đó, các dòng ghế massage trị liệu made in Japan từ Family Inada được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hiệu quả trị liệu chuyên sâu và độ bền vượt trội.

Ghế massage trị liệu dẫn đầu xu hướng quà Tết 2026

Mùa Tết 2026 ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của người Việt. Thay vì tập trung vào hình thức hay giá trị sử dụng ngắn hạn, nhiều gia đình ưu tiên những món quà mang ý nghĩa chăm sóc sức khỏe, có thể sử dụng hằng ngày và tạo ra giá trị lâu dài.

Khác với các loại ghế massage thông thường chỉ dừng lại ở xoa bóp bề mặt, ghế massage trị liệu có thể tác động đến tầng cơ sâu, giải phóng đúng điểm đau, thúc đẩy lưu thông khí huyết. Sự khác biệt về công nghệ lõi này khiến người tiêu dùng sẵn sàng chi trả mức ngân sách cao hơn để đầu tư ghế massage trị liệu made in Japan, coi đây là giải pháp chăm sóc sức khỏe lâu dài thay vì thiết bị thư giãn đơn thuần.

Diễn viên Hà Việt Dũng tin chọn ghế massage trị liệu OHCO M.8 NEO LE

Bên cạnh giá trị sức khỏe, ghế massage trị liệu còn được nhìn nhận như một món nội thất cao cấp trong không gian sống hiện đại. Thiết kế tinh tế, chất liệu sang trọng giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với tổng thể nội thất, đồng thời mang ý nghĩa tích cực về sự lưu thông năng lượng và chăm sóc sức khỏe lâu dài cho gia đình.

Family Inada iFit Pro - ghế massage trị liệu made in Japan nổi bật trong tầm giá 70-80 triệu

Trong phân khúc ghế massage trị liệu cao cấp, Family Inada iFit Pro là sản phẩm được nhiều gia đình Việt quan tâm khi tìm kiếm quà Tết 2026. Ngay từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam, iFit Pro đã thu hút sự chú ý nhờ là một trong số ít ghế massage trị liệu made in Japan trong tầm giá 70-80 triệu đồng.

Ghế massage trị liệu iFIT Pro là "trạm sạc năng lượng" của MC Anh Phương

Điểm nổi bật của iFit Pro:

● Chứng nhận chất lượng: Được Bộ Y tế Nhật Bản công nhận là ghế trị liệu, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả sử dụng lâu dài.

● Công nghệ con lăn 4D AI: Tự động quét cơ thể và điều chỉnh lực massage theo từng vùng cơ, mang đến trải nghiệm trị liệu chính xác và cá nhân hóa.

● Hệ thống túi khí toàn thân: 37 túi khí phối hợp với chế độ kéo giãn cột sống lên tới 195°, giúp giải phóng áp lực lưng, cổ vai gáy và thúc đẩy lưu thông khí huyết.

● Thiết kế hiện đại: Dễ bố trí trong phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung, vừa là thiết bị chăm sóc sức khỏe vừa là nội thất cao cấp.

Chia sẻ về quyết định lựa chọn sản phẩm, chị M. (45 tuổi, Hà Nội) cho biết gia đình chọn iFit Pro làm quà Tết cho bố mẹ vì ghế dễ sử dụng, lực massage phù hợp với người lớn tuổi và có hiệu quả hỗ trợ giảm đau mỏi trong sinh hoạt hằng ngày.

Maxcare Home - thương hiệu phân phối ghế massage trị liệu Nhật Bản uy tín tại Việt Nam

Với hơn 18 năm kinh nghiệm, Maxcare Home là thương hiệu uy tín chuyên phân phối các thiết bị chăm sóc sức khỏe cao cấp tại gia, bao gồm ghế massage trị liệu Nhật Bản Family Inada cùng các dòng ghế OHCO và D.Core.

Việc lựa chọn ghế massage trị liệu Nhật Bản tại Maxcare Home không chỉ đảm bảo chất lượng cao, mà còn mang đến sự yên tâm tối đa về dịch vụ hậu mãi, bảo trì và hướng dẫn sử dụng. Đây là lý do nhiều gia đình Việt tin tưởng chọn iFit Pro làm món quà Tết 2026, gửi gắm sự quan tâm đến sức khỏe người nhận.