Hòa Phát khởi công nhà máy sản xuất ray đường sắt tốc độ cao, vốn hơn 10.000 tỷ đồng

Sáng 19/12, Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà máy Sản xuất Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Dự án nằm trong chiến lược sản xuất các dòng thép công nghệ cao của Tập đoàn, sử dụng dây chuyền hiện đại của châu Âu. Dự kiến, Nhà máy sẽ ra sản phẩm ray đường sắt, thép hình vào năm 2027, sẵn sàng cung cấp cho các dự án đường sắt trọng điểm.

Dự án đột phá về công nghệ, đảm bảo tiến độ và chất lượng

Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất. Ông Đỗ Tâm Hiển – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao các dự án đầu tư quy mô lớn, đột phá của Tập đoàn Hòa Phát trên địa bàn tỉnh, thể hiện quyết tâm “nói đi đôi với làm”. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các cấp ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ tối đa để dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt của Hòa Phát được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu các dự án trọng điểm của đất nước.

Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay từ Tập đoàn SMS group (Đức) và Primetals (Anh). Đây là dây chuyền hiện đại hàng đầu châu Âu, sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt có độ chính xác cao, giúp đảm bảo chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.

Sản phẩm thép công nghệ cao của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, các loại thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục. Ngoài ra, nhà máy còn sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác. Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, giúp Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.

Với lợi thế luyện thép từ quặng sắt ít tạp chất, ray thép Hòa Phát sản xuất đạt chiều dài lên đến 100m, độ thẳng, độ phẳng cao, độ cứng ray vượt trội. Hòa Phát kiểm soát hình học thanh ray chuẩn xác bằng thiết bị laser, siêu âm khuyết tật bên trong đảm bảo chất lượng ray thép hoàn hảo trước khi đưa ra thị trường.

Sản phẩm tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới, bao gồm EN 3674 (Châu Âu), JIS E1120 (Nhật Bản) và TB/T2344 (Trung Quốc), đáp ứng yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trong ngành giao thông và công nghiệp nặng.

Sẵn sàng góp phần tạo ra ngành công nghiệp đường sắt do người Việt Nam làm chủ

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long cho biết, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt, trong đó có thép ray đường sắt tốc độ cao để góp phần làm chủ công nghệ và phát triển ngành công nghiệp đường sắt của Việt Nam trong tương lai gần.

Trước đó, ngày 12/12/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 319/NĐ-CP về cơ chế đặc thù, đặc biệt về khoa học, công nghệ đối với công trình trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực đường sắt. Đây là nghị định rất kịp thời nhằm phát triển ngành công nghiệp đường sắt theo hướng tự chủ công nghệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các dự án trọng điểm. Trong đó, Hòa Phát sẽ tích cực tham gia cung ứng các sản phẩm thép ray, thép chất lượng cao cho dự án.

Tháng 5/2025, Tập đoàn Hòa Phát đã ký kết hợp đồng với đối tác SMS group (Đức) về việc cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray, thép hình. SMS group thiết kế, cung cấp, lắp đặt dây chuyền sản xuất thép ray và thép đặc biệt cho Hòa Phát. Dây chuyền gồm các thiết bị chính như: Lò nung phôi, giá cán thô, giá cán đảo chiều đa năng; Hệ thống quét laser phát hiện lỗi bề mặt và biên dạng sản phẩm tự động; Hệ thống kiểm soát chất lượng thép dạng không phá hủy (NDT); Hệ thống tôi đầu ray và khoan lỗ ray đồng bộ. Toàn bộ thiết bị chính được sản xuất tại Đức với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và đồng bộ, đảm bảo đạt yêu cầu để sản xuất ray phục vụ cho các loại đường sắt tốc độ cao ở Việt Nam và trên thế giới.

Song song với đầu tư công nghệ, Hòa Phát đã chuẩn bị nguồn nhân lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ, vận hành. Tập đoàn đã xây dựng đội ngũ quản lý, kỹ sư công nghệ và nhân sự vận hành nòng cốt. Các nhân sự đã và đang được cử sang châu Âu và nhiều nước có ngành đường sắt cao tốc phát triển để đào tạo chuyên sâu, làm việc trực tiếp với các chuyên gia của SMS group nhằm làm chủ hoàn toàn công nghệ ngay khi nhà máy đi vào hoạt động.

Hiện dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý. Ngay sau lễ khởi công hôm nay, các nhà thầu đồng loạt thi công các hạng mục liên quan. Từ giữa năm 2026 sẽ bắt đầu lắp đặt máy móc, dây chuyền công nghệ, phấn đấu cho ra những sản phẩm thép ray đầu tiên ra lò vào năm 2027, sớm hơn 01 năm so với dự kiến trong chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Hòa Phát là Tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, trong đó thép là lĩnh vực cốt lõi. Từ cuối năm 2026, năng lực sản xuất thép thô của Tập đoàn đạt 16 triệu tấn/năm, tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tập đoàn định hướng mở rộng sản xuất các dòng thép chất lượng cao, thép đặc biệt phục vụ công nghiệp cơ khí, ô tô, đóng tàu, dầu khí, năng lượng, thép kết cấu,…