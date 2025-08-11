Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Dự án nhà ở bỏ hoang 17 năm trên 'đất vàng' TPHCM chính thức bị thu hồi

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa vướng pháp lý và xảy ra nhiều lùm xùm giữa chủ đầu tư và khách hàng. Sau 17 năm bỏ hoang, dự án này đã chính thức bị thu hồi.

Ngày 11/8, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phường Chánh Hiệp (TPHCM) xác nhận dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa (còn gọi là Khu nhà ở Tương Bình Hiệp) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu TPHCM làm chủ đầu tư đã bị thu hồi.

Theo lãnh đạo phường Chánh Hiệp, dự án này kéo dài nhiều năm, khách hàng thường tập trung đông người để đòi quyền lợi. Trước thời điểm hợp nhất với TPHCM, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản thu hồi dự án kể trên. Tới đây, phường sẽ mời các sở, ban ngành có liên quan cùng chủ đầu tư để công bố quyết định thu hồi dự án. Sau đó, chủ đầu tư sẽ làm việc với khách hàng để giải quyết quyền lợi theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, dự án Khu nhà ở Suối Giữa nằm ở vị trí “đất vàng” giáp với quốc lộ 13, đường Hồ Văn Cống, gần 2 bệnh viện lớn đang hoạt động và dự án Bệnh viện 1.500 giường sắp hoàn thành đưa vào sử dụng.

Dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận đầu tư từ năm 2008. Đến năm 2010, dự án được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Đến tháng 8/2015, UBND TP Thủ Dầu Một tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô diện tích hơn 30,6 ha.

tp-du-an-12.png
Bên trong dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa chỉ là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại.
tp-du-an-0.jpg
Dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa nhìn từ trên cao.

Dù chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng trong các năm 2017, 2018, chủ đầu tư đã chuyển nhượng nhiều lô đất cho khách hàng dưới hình thức “hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư”.

Do nhiều năm không được nhận đất xây nhà, nhiều khách hàng đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng. Người dân còn nhiều lần tập trung tại dự án để căng băng rôn phản đối chủ đầu tư.

Đến năm 2020, UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư số tiền 285 triệu đồng về hành vi huy động vốn, chiếm dụng vốn trái phép tại dự án. Sau đó, Thanh tra tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn thanh tra về tình hình thực hiện dự án.

Việc dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư, khiến nhiều khách hàng như “ngồi trên đống lửa” vì chưa biết sẽ được giải quyết quyền lợi như thế nào.

Đơn cử như trường hợp của ông N.L. (ngụ phường Thủ Dầu Một, TPHCM). Đầu năm 2018, ông L ký hợp đồng giữ chỗ và góp vốn một nền đất 100 m2 thuộc dự án cũng như đã đóng cho chủ đầu tư số tiền 210 triệu đồng (tương đương 30% giá trị nền đất). Tuy nhiên, số tiền thực tế mà ông L. đã bỏ ra là hơn 900 triệu đồng do còn phải trả thêm tiền chênh lệch cho khách hàng đã mua trước đó.

Một số hình ảnh về dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa:

tp-du-an-3.jpg
tp-du-an-2.jpg
Đường vào dự án đã được cơ quan chức năng rào chắn lại
tp-du-an-1.jpg
Lối vào dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa
tp-du-an-5.jpg
Dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa nằm gần Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn.
tp-du-an.jpg
Dự án nằm ở vị trí mặt tiền quốc lộ 13.
tp-du-an-10.jpg
Sau 17 năm, dự án Khu nhà ở thương mại Suối Giữa vẫn là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại.
tp-du-an-13.jpg
Khu vực dự án nhìn toàn cảnh từ trên cao.
Hương Chi
#chủ đầu tư #khu nhà ở thương mại #Cty địa ốc Á Châu #TPHCM #Chánh Hiệp #treo băng rôn #đất vàng #Tương Bình Hiệp #quốc lộ 13 #thu hồi #dự án

