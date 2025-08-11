Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt chuyển trái phiếu thành cổ phiếu

TPO - Trong ngắn hạn, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông nhưng đây là bước đi cần thiết để các doanh nghiệp bất động sản tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính. Về lâu dài, đây là phương án hài hòa lợi ích cho cả trái chủ lẫn doanh nghiệp.

Ồ ạt chuyển đổi

Công ty CP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Cụ thể, HQC sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để đổi 500 tỷ đồng nợ vay. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm phát hành. Đáng chú ý, giá phát hành cao hơn 153% giá thị trường mà cổ phiếu HQC đang giao dịch.

Trước đó vào ngày 10/5, đại hội cổ đông HQC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ với tổng giá trị lên tới 500 tỷ đồng, tương đương 50 triệu cổ phiếu. Trong đó, khoản nợ 212 tỷ đồng của HQC với Công ty CP Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX) sẽ được chuyển đổi thành 21,2 triệu cổ phiếu, tương đương 3,38% tỷ lệ sở hữu sau phát hành.

Tại đại hội cổ đông bất thường năm 2025, cổ đông của Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã thông qua phương án phát hành 168.014.696 cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành hơn 15.746 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2.645 tỷ đồng thuộc về ba chủ nợ, gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (gần 112 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (gần 7 tỷ đồng).

Số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là hơn 160 triệu cổ phiếu cho NovaGroup, gần 7,1 triệu cổ phiếu cho Diamond Properties và 424.000 cổ phiếu cho bà Châu. Thời điểm thực hiện phương án phát hành dự kiến là trong quý IV năm nay đến quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Đây là số tiền NVL phải trả cho 3 chủ nợ đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đồng thời các chủ nợ này đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua phương án phát hành 151.850.054 cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu. Đây là các mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2022, thời gian đáo hạn chủ yếu trong năm 2023 - 2025, có tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng. Novaland sẽ đàm phán, thương lượng với các trái chủ, thời điểm thực hiện dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM vừa chuyển đổi 22.822.417 trái phiếu trong lô trái phiếu CII424002 thành cổ phiếu.

Trước đó, 228.224.170 cổ phiếu CII của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM phát hành thêm chính thức giao dịch trên sàn. Đây là lượng cổ phiếu mới phát hành để chuyển đổi 22.822.417 trái phiếu trong lô trái phiếu CII424002 thành cổ phiếu. Sau đợt chuyển đổi này, lượng trái phiếu CII424002 đang lưu hành giảm từ 28.130.689 xuống còn 5.308.272 trái phiếu.

Lô trái phiếu CII424002 có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 10 năm, phát hành ngày 25/1/2024 và đáo hạn vào ngày 25/1/2034 với lãi suất cố định 10%/năm. Đợt phát hành này đã huy động thành công hơn 2.813 tỷ đồng thông qua việc phát hành hơn 28,13 triệu trái phiếu.

Bốn trái chủ của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) vừa đồng ý chuyển đổi 203 trái phiếu mã HAHH2328001 thành hơn 8,55 triệu cổ phiếu HAH với giá chuyển đổi 23.739 đồng/cổ phiếu.

Để có tiền đóng mới tàu, Hải An đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ngày 2/2/2024 với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 6%/năm. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm phát hành, hơn 40,6% tổng lượng trái phiếu chuyển đổi của HAH vừa phát hành đã chuẩn bị chuyển đổi thành cổ phiếu với mức lãi khoảng 55,4%.

Giải pháp hài hoà

Theo đại diện Tập đoàn Novaland, việc phát hành 151.850.054 cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi cho toàn bộ dư nợ gốc của 13 mã trái phiếu là khoản dư nợ gốc trái phiếu riêng lẻ còn tồn đọng từ năm 2023 đến nay. Do tình hình kinh doanh khó khăn, Novaland vẫn chưa thể thực hiện theo đúng cam kết với trái chủ. Sau khi các phương án phát hành thêm cổ phiếu được triển khai, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng lên gần 22.700 tỷ đồng.

“Trong ngắn hạn, việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ gây pha loãng cho cổ đông nhưng đây là bước đi cần thiết để Novaland tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền, cải thiện hệ số an toàn tài chính và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan. Công ty khẳng định sẽ luôn minh bạch và đảm bảo công bằng cho tất cả nhà đầu tư”, đại diện Novaland nói.

Theo ông Hoàng Kim Hoài, Tổng giám đốc Phúc Điền Land, phương án chuyển trái phiếu thành cổ phiếu sẽ hài hoà lợi ích cho cả trái chủ lẫn doanh nghiệp. Hiện, các doanh nghiệp bất động sản đang gặp nhiều khó khăn do thị trường ảm đạm nên không có dòng tiền để thanh toán cho các lô trái phiếu đã phát hành trước đó.

Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong nửa cuối năm 2025 ước đạt 131.601 tỷ đồng, trong đó riêng trái phiếu bất động sản chiếm 69.970 tỷ đồng, tương đương 53% tổng khối lượng đáo hạn. Đáng chú ý, chỉ riêng tháng 8/2025, giá trị trái phiếu bất động sản đáo hạn đã lên tới 17.500 tỷ đồng, gần gấp đôi tháng 7 và là mức cao nhất kể từ đầu năm.