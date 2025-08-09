Lý do ngân hàng cấp tập phát hành trái phiếu

Nhà băng đua phát hành trái phiếu

Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều ngân hàng đã thông báo tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng. Ngày 7/8, Vietinbank đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 10.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2 và nâng cao năng lực tài chính.

Ngân hàng Bắc Á cho biết, từ ngày 4/8, ngân hàng này chính thức chào bán 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2, đợt 3 với tổng giá trị chào bán 1.500 tỷ đồng. HDBank cũng vừa chính thức thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 với tổng quy mô 50 triệu trái phiếu, mỗi trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, ngân hàng này kỳ vọng thu về 5.000 tỷ đồng.

LPBank cũng vừa công bố kế hoạch chào bán 40 triệu trái phiếu đợt 2, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Ngân hàng cho biết số vốn huy động từ các đợt phát hành này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn.

Ngân hàng tăng cường huy động trái phiếu để "bơm" vốn ra nền kinh tế.

Nhu cầu phát hành trái phiếu của các ngân hàng chủ yếu nhằm bổ sung vốn cấp 2 trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao, trong khi tốc độ huy động tiền gửi có dấu hiệu chậm lại. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 30/6/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024 và tăng 19,32% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tốc độ tăng tiền gửi còn khiêm tốn.

Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tới cuối tháng 5, tiền gửi của khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 15,3 triệu tỷ đồng, chỉ tăng gần 1% so với tháng liền trước. Diễn biến này cho thấy dấu hiệu tốc độ huy động vốn đang không theo kịp đà tăng trưởng tín dụng, từ đó càng làm gia tăng áp lực đối với cân đối nguồn vốn của các ngân hàng và thúc đẩy nhu cầu phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nguồn vốn trung, dài hạn một cách bền vững hơn.

Cần minh bạch hơn thông tin phát hành trái phiếu

Ông Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Vietnam - cho hay, phát hành trái phiếu ra công chúng là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả đối với các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay. Việc này giúp ngân hàng gia tăng nguồn vốn có kỳ hạn dài, từ đó cải thiện cơ cấu vốn và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu tín dụng dài hạn của nền kinh tế.

Theo ông Bình, việc phát hành trái phiếu cũng giúp các ngân hàng tái cấu trúc, cơ cấu tài sản và nguồn vốn theo hướng cân đối và bền vững hơn, giảm phụ thuộc vào vốn ngắn hạn. Ngoài ra, trái phiếu thường được phát hành với quy mô lớn giúp tối ưu hóa chi phí huy động. Khi phát hành hiệu quả, ngân hàng không chỉ giảm được chi phí vốn mà còn có thể nâng cao vị thế trên thị trường vốn, góp phần đa dạng hóa kênh huy động, bên cạnh nguồn tiền gửi truyền thống từ dân cư và tổ chức kinh tế.

Tuy nhiên, ông Bình cũng lưu ý các ngân hàng cần chú trọng tăng cường minh bạch thông tin và nâng cao uy tín phát hành - yếu tố then chốt để thu hút nhà đầu tư trên thị trường. Một sản phẩm trái phiếu có thông tin minh bạch, được đánh giá cao về độ an toàn và khả năng thanh toán sẽ dễ dàng tạo được niềm tin với nhà đầu tư, từ đó nâng cao tính thanh khoản và giá trị thị trường của trái phiếu.

Theo các chuyên gia, gửi tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi hay phát hành trái phiếu đều là những sản phẩm huy động vốn của ngân hàng, tuy nhiên có những điểm khác biệt nhất định.

Về kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi hay phát hành trái phiếu có thời hạn gửi tiền nhất định và thường có kỳ hạn dài hay trung hạn. Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng linh hoạt hơn, có thể ngắn hạn chỉ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng; cho đến thời hạn dài từ 12 tháng, 36 tháng… Tuy nhiên, kênh huy động này thường chiếm tới 70% vốn cho ngân hàng.

Theo quy định về an toàn vốn từ Ngân hàng Nhà nước, từ cuối năm 2023, các ngân hàng buộc phải điều chỉnh tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn về 30%, thay vì 34% như trước đây. Tỷ lệ cho vay trên tổng vốn huy động cũng được yêu cầu giảm xuống dưới 85%. Xuất phát từ quy định này, các ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn bổ sung thông qua việc phát hành trái phiếu với kỳ hạn dài.