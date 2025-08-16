Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Quảng Ninh:

Bên trong dự án chung cư Quawaco 'tai tiếng' bị bỏ hoang hơn 13 năm

Hoàng Dương

TPO - Dự án tòa nhà chung cư Quawaco được Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Nước sạch Quảng Ninh) xây dựng với mức vốn đầu tư ban đầu hơn 61 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang hơn 13 năm nay tại phường Hạ Long (Quảng Ninh).

Video: Cận cảnh dự án chung cư bị Nước sạch Quảng Ninh bỏ hoang hơn chục năm.
tp-105629.jpg
Công ty Nước sạch Quảng Ninh có địa chỉ tại: 449 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (mã chứng khoán: NQN) nhiều năm nay bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xếp vào diện cảnh báo.
tp-105039.jpg
tp-105118.jpg
tp-104549.jpg
Nguyên do xuất phát từ Dự án tòa nhà chung cư Quawaco, với mức tổng đầu tư dự kiến ban đầu hơn 252 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 2.000m² tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long (cũ). Dự án khởi công từ năm 2010 và được kỳ vọng hoàn thành trong quý IV/2013, nhưng chỉ mới xây phần móng và vài tầng nổi thì phải dừng lại do “thiếu nguồn vốn đầu tư tiếp”
tp-175524.jpg
Sau nhiều năm “đắp chiếu”, Nước sạch Quảng Ninh đã quyết định chuyển hướng sử dụng công trình sang phục vụ nội bộ. Cụ thể, công ty dự kiến cải tạo phần công trình đã có thành trụ sở của Xí nghiệp nước Hồng Gai với tổng chi phí khoảng 23,6 tỷ đồng (từ nguồn khấu hao và vốn vay thương mại).
tp-175524336.jpg
tp-105310.jpg
tp-104357.jpg
Tuy nhiên, tại thời điểm 30/6/2025, công ty vẫn đang “treo” hơn 61,5 tỷ đồng trong khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án tòa nhà chung cư Quawaco.
tp-17552433.jpg
Liên quan dự án này, trong nhiều năm liền, đơn vị kiểm toán đưa ý kiến “ngoại trừ” vì không thể xác định giá trị tổn thất tại dự án Quawaco, cũng như ảnh hưởng của nó đến các chỉ tiêu tài chính khác.
tp-104446.jpg
tp-104516.jpg
tp-104603.jpg
Sau hơn 13 năm bỏ hoang, các hạng mục của dự án đã xuống cấp trầm trọng không được sửa chữa.
tp-105222.jpg
Mặc dù dự án nằm ở vị trí trung tâm của phường Hạ Long nhưng nhiều năm bị bỏ hoang nên rất lãng phí tài nguyên đất.
tp-104549.jpg
Theo báo cáo mới nhất của Nước sạch Quảng Ninh, Công ty đã trình Sở tài chính và các ban ngành liên quan đề xuất chuyển đổi dự án Tòa nhà chung cư kết hợp dịch vụ Quawaco thành Trụ sở Xí nghiệp nước Hồng Gai.
tp-104529.jpg
Mặt khác cũng rà soát chất lượng công trình và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu đất dự án.
﻿tp-104740.jpg
﻿tp-104428.jpg
tp-105245.jpg
Công ty cho biết việc chuyển đổi mục đích nhằm giải quyết tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí tài sản và phù hợp nhu cầu sử dụng nội bộ.
Hoàng Dương
#dự án chung cư Quawaco #công ty nước sạch Quảng Ninh #bỏ hoang dự án 13 năm #đầu tư xây dựng nhà ở Hạ Long #lãng phí tài nguyên đất #chuyển đổi mục đích dự án #tài chính công ty nước sạch Quảng Ninh #quản lý dự án bất động sản #kiểm toán dự án xây dựng #quy hoạch sử dụng đất Quảng Ninh

