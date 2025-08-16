Quảng Ninh: Bên trong dự án chung cư Quawaco 'tai tiếng' bị bỏ hoang hơn 13 năm

TPO - Dự án tòa nhà chung cư Quawaco được Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (Nước sạch Quảng Ninh) xây dựng với mức vốn đầu tư ban đầu hơn 61 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang hơn 13 năm nay tại phường Hạ Long (Quảng Ninh).