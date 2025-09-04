Giá vàng thế giới 'rơi' khỏi kỷ lục thời đại

TPO - Giá vàng giảm trong phiên giao dịch sáng thứ Năm do hoạt động chốt lời, sau khi chạm mức cao kỷ lục nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm hạ lãi suất. Nhà đầu tư hiện tập trung chờ số liệu việc làm quan trọng của Mỹ công bố cuối tuần này.

Thị trường vàng biến động

Trong phiên giao dịch hôm nay (4/9), giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 3.546,73 USD/ounce, sau khi lập đỉnh lịch sử 3.578,50 USD/ounce hôm thứ Tư. Vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 0,8% còn 3.605,60 USD.

Ông Brian Lan - Giám đốc điều hành GoldSilver Central - nhận định: “Thị trường chứng kiến một chút hoạt động chốt lời, nhưng vàng vẫn trong xu hướng tăng giá. Kỳ vọng cắt giảm lãi suất và lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn”.

Chuyên gia Brian Lan cũng cho rằng giá vàng có thể vượt mốc 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn.

Giá vàng rơi khỏi mốc cao kỷ lục.

Thị trường đang tập trung vào dữ liệu kinh tế Mỹ. Bộ Lao động Mỹ báo cáo số việc làm tháng 7 giảm mạnh hơn dự kiến xuống 7,181 triệu. Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ tháng 8 sẽ được công bố vào thứ Sáu, dự kiến tăng 78.000 việc làm, cao hơn mức 73.000 của tháng 7.

Một số quan chức Fed, trong đó có Thống đốc Christopher Waller, bày tỏ quan điểm Fed nên cắt giảm lãi suất ngay tại cuộc họp giữa tháng 9. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường định giá tới 97% khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, tăng so với mức 92% trước đó.

Vàng vốn không sinh lãi thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Ngoài ra, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 40,87 USD/ounce sau khi lập đỉnh cao nhất từ tháng 9/2011 trong phiên liền trước. Bạch kim giảm 0,5% còn 1.415,03 USD, trong khi palladium mất 1% xuống 1.136,26 USD.

Chứng khoán diễn biến trái chiều

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều trong phiên thứ Năm, khi cổ phiếu công nghệ tại Phố Wall hồi phục mạnh mẽ qua đêm giúp nâng chỉ số S&P 500 và Nasdaq, song lo ngại kinh tế toàn cầu tiếp tục gây sức ép.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 1,32% và Topix tăng 0,79%. Riêng cổ phiếu Nidec Corp giảm hơn 22% do công ty bị điều tra cáo buộc sai phạm kế toán. Ở Australia, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,75% sau báo cáo chi tiêu hộ gia đình tháng 7 tăng 0,5% so với tháng trước, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023. Tại Hàn Quốc, Kospi tăng 0,09% còn Kosdaq tăng 0,94%.

Thị trường châu Á diễn biến trái chiều.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) suy yếu. Hang Seng giảm 1,21% còn 25.037,73 điểm, Shanghai Composite mất 1,97% xuống 3.738,32 điểm. Ở Ấn Độ, Nifty 50 tăng 0,79% và Sensex tăng 0,64%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm vượt mốc 5% lần đầu từ tháng 7, sau phán quyết tòa án liên bang cho rằng phần lớn mức thuế quan dưới thời cựu Tổng thống Trump là bất hợp pháp. Lợi suất 30 năm của Nhật Bản cũng đạt đỉnh do lạm phát cao và bất ổn chính trị.

Tại Mỹ, ba chỉ số chính chốt phiên thứ Tư trái chiều: Nasdaq Composite tăng 1,03% lên 21.497,73 điểm, S&P 500 tăng 0,51% lên 6.448,26 điểm, trong khi Dow Jones giảm nhẹ 0,05% còn 45.271,23 điểm.