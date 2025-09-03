NSƯT Công Ninh khóc nghẹn viếng Ngọc Trinh

TPO - Tang lễ NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại TPHCM trong sự tiếc thương của gia đình, đồng nghiệp và khán giả. NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng học trò, bạn diễn và cũng từng là mối tình gắn bó với anh suốt 10 năm.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời tối 1/9, đám tang của cô diễn ra tại nhà riêng ở TPHCM. Từ tối 1/9 đến nay, nhiều nghệ sĩ đội mưa đến viếng đồng nghiệp. Hiện, nhiều khán giả chia sẻ xúc động về video NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng học trò, đồng nghiệp.

Từ khi bước xuống xe, NSƯT Công Ninh không tránh được xúc động. Nam nghệ sĩ khóc nghẹn bước vào tang lễ. Anh ôm nhiều đồng nghiệp, không kìm được nước mắt. Sau khi viếng, Công Ninh tiếp tục khóc đến khi lên xe ra về.

NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng Ngọc Trinh.

NSƯT Công Ninh cho biết ông sốc và bàng hoàng khi nghe tin nữ diễn viên qua đời. Ông chia sẻ Ngọc Trinh là người hiền lành, luôn giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ tiếc nuối vì làng sân khấu mất đi ngôi sao, người thầy tài năng và tận tụy với nghề.

Tối 1/9, NSƯT Công Ninh đăng bài chia buồn khi đồng nghiệp qua đời ở tuổi 52. "Tiếc thương tài năng, nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh. Thành kính phân ưu cùng gia đình", nam nghệ sĩ viết.

Nhiều đồng nghiệp như NSND Trịnh Kim Chi, NSND Hồng Vân, Ngân Quỳnh, Cát Phượng... an ủi và động viên, chia buồn cùng NSƯT Công Ninh.

NSƯT Ngọc Trinh là học trò của NSƯT Công Ninh tại trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM). Sau khi tốt nghiệp, cô có mối tình kéo dài 10 năm với nghệ sĩ Công Ninh. Hai người từng tính chuyện hôn nhân nhưng chia tay năm 2005.

Sau khi chia tay, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, đồng hành trên sân khấu và lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2023, NSƯT Công Ninh và Ngọc Trinh đóng vợ chồng trong Dưới bóng bình yên.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời trưa 1/9, sau một tuần nhập viện điều trị vì xuất huyết bao tử. Gia đình yêu cầu khách viếng không chụp ảnh, quay phim hay livestream tại tang lễ. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan lúc 14h ngày 4/9. Linh cữu nữ nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.