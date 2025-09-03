Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

NSƯT Công Ninh khóc nghẹn viếng Ngọc Trinh

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tang lễ NSƯT Ngọc Trinh diễn ra tại TPHCM trong sự tiếc thương của gia đình, đồng nghiệp và khán giả. NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng học trò, bạn diễn và cũng từng là mối tình gắn bó với anh suốt 10 năm.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời tối 1/9, đám tang của cô diễn ra tại nhà riêng ở TPHCM. Từ tối 1/9 đến nay, nhiều nghệ sĩ đội mưa đến viếng đồng nghiệp. Hiện, nhiều khán giả chia sẻ xúc động về video NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng học trò, đồng nghiệp.

Từ khi bước xuống xe, NSƯT Công Ninh không tránh được xúc động. Nam nghệ sĩ khóc nghẹn bước vào tang lễ. Anh ôm nhiều đồng nghiệp, không kìm được nước mắt. Sau khi viếng, Công Ninh tiếp tục khóc đến khi lên xe ra về.

anh-man-hinh-2025-09-03-luc-31707-ch.png
anh-man-hinh-2025-09-03-luc-31457-ch.png
NSƯT Công Ninh khóc nghẹn khi đến viếng Ngọc Trinh.

NSƯT Công Ninh cho biết ông sốc và bàng hoàng khi nghe tin nữ diễn viên qua đời. Ông chia sẻ Ngọc Trinh là người hiền lành, luôn giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp. Nhiều nghệ sĩ tiếc nuối vì làng sân khấu mất đi ngôi sao, người thầy tài năng và tận tụy với nghề.

Tối 1/9, NSƯT Công Ninh đăng bài chia buồn khi đồng nghiệp qua đời ở tuổi 52. "Tiếc thương tài năng, nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh. Thành kính phân ưu cùng gia đình", nam nghệ sĩ viết.

Nhiều đồng nghiệp như NSND Trịnh Kim Chi, NSND Hồng Vân, Ngân Quỳnh, Cát Phượng... an ủi và động viên, chia buồn cùng NSƯT Công Ninh.

NSƯT Ngọc Trinh là học trò của NSƯT Công Ninh tại trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM). Sau khi tốt nghiệp, cô có mối tình kéo dài 10 năm với nghệ sĩ Công Ninh. Hai người từng tính chuyện hôn nhân nhưng chia tay năm 2005.

Sau khi chia tay, cả hai giữ mối quan hệ thân thiết, đồng hành trên sân khấu và lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2023, NSƯT Công Ninh và Ngọc Trinh đóng vợ chồng trong Dưới bóng bình yên.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời trưa 1/9, sau một tuần nhập viện điều trị vì xuất huyết bao tử. Gia đình yêu cầu khách viếng không chụp ảnh, quay phim hay livestream tại tang lễ. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9, lễ động quan lúc 14h ngày 4/9. Linh cữu nữ nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Trạch Dương
#NSƯT Công Ninh viếng Ngọc Trinh #đám tang nghệ sĩ Ngọc Trinh #NSƯT Ngọc Trinh qua đời #viếng tang nghệ sĩ tại TPHCM #đời tư NSƯT Ngọc Trinh #đau buồn nghệ sĩ Ngọc Trinh #nước mắt NSƯT Công Ninh #nghệ sĩ chia buồn Ngọc Trinh #đám tang nghệ sĩ sân khấu #nghệ sĩ Việt Nam mất mát

Xem thêm

Cùng chuyên mục